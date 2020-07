Fandom Sports führt private Beta-E-Sport-App für alle Altersgruppen für chinesischen Markt ein

Vancouver (British Columbia), 28. Juli 2020 – Fandom Sports Media Corp. (CSE: FDM, OTC: FDMSF, Frankfurt: TQ43) (Fandom Sports oder das Unternehmen) freut sich zu bestätigen, dass die Fandom-E-Sport-App nun auf Mandarin unterstützt wird und von strategischen Beratern auf dem chinesischen Festland getestet und bewertet wird.

Einer der Schlüsselfaktoren für die chinesische private Beta-Bewertung wird das Laden von Daten und Gaming-Inhalten sein, die für die asiatische E-Sport-Community relevant sind. Die E-Sport-Plattform von Fandom ist plattformunabhängig und ein großer Schritt nach vorne bei der Steigerung des Nutzerengagements für große E-Sport-Unternehmen mit kritischer Masse. Unter Anwendung eines blockchain- und kryptografiefähigen Vorhersagemodells können E-Sports-Fans auf der Plattform FancoinsTM mit Buttons, Preisen und anderen Bestenlistenfunktionen gewinnen und verdienen. All dies erfolgt, während man seine Lieblingsspiele, -turniere, -mannschaften und -spieler verfolgt. Das Ziel besteht darin, große Marken mittels Sponsoring zu fördern und das Nutzerengagement für E-Sport-Unternehmen zu steigern, indem das Spiel tatsächlich spielerisch gestaltet wird.

Die Umsätze durch PC- und Handyspiele beliefen sich in China im Jahr 2019 auf 33,1 Milliarden Dollar und laut einem neuen Bericht des Marktforschers Niko Partners über PC- und Handyspiele ist davon auszugehen, dass sie bis 2024 auf 46,7 Milliarden Dollar steigen werden. Im Bericht heißt es außerdem, dass es in China im Jahr 2019 685 Millionen Spieler gab, und es ist davon auszugehen, dass diese Zahl bis 2024 auf 772 Millionen steigen wird. Im Jahr 2024 wird es etwa 637 Millionen Handyspieler geben und es muss darauf hingewiesen werden, dass auch PC-Spieler Handyspiele spielen. Handyspiele generierten im Jahr 2019 Umsätze in Höhe von 18,5 Milliarden Dollar, was einer Steigerung von 18,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Niko geht davon aus, dass die Umsätze durch Handyspiele bis 2024 auf 32,0 Milliarden Dollar steigen werden. Davon ausgenommen sind Umsätze durch den Export von Handyspielen, die sich auf 6,4 Milliarden Dollar beliefen, was einer Steigerung von 21 Prozent gegenüber dem Jahr 2018 entspricht.

Chairman Philip Chen, sagte: Dies ist ein bedeutsamer Meilenstein für Fandom, auf den wir hingearbeitet haben. Die Möglichkeiten in China sind in puncto Anzahl und Umfang im Bereich E-Sport beträchtlich und die innovative Plattform, die wir geschaffen haben, ist vielversprechend, zumal wir sie für die Nutzung durch chinesische E-Sport-Fans weiterentwickeln. Das Skalierbarkeitspotenzial ist transparent und wir sind bestrebt, die richtigen Gaming- und Dateninhalte zu importieren, um die Plattform unterhaltsam und ansprechend zu gestalten.

Über FANDOM SPORTS

PLAY. PREDICT. GET REWARDED.

Fandom Sports Media ist ein Unterhaltungsunternehmen, das einzigartige, auf Fans fokussierte Inhalte ansammelt, kuratiert und produziert.

Bei der Fandom E-Sport-Platform dreht sich alles um Mikrozahlungen mit der Blaze-Blockchain-Technologie, die eine unschlagbare Geschwindigkeit und eine hohe Anpassungsfähigkeit an die Industrie bietet. Dies ist auf die beispiellose Schnelligkeit und die branchenbestimmende Struktur zurückzuführen. Die Verwendung von Blaze als Zahlungsstruktur für die E-Sport-Platform von Fandom wird Fandom Sports neue Umsatzmöglichkeiten auf Basis von Mikrotransaktionen bieten.

