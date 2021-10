Fashion Design Institut: Als Influencer den Modezeitgeist mitgestalten

Am Puls der Modewelt – das Fashion Design Institut bietet die Ausbildung zum Internationalen Fashion Journalist & Stylist

Eine Ausbildung zum Internationalen Fashion Journalisten & Stylist kann sich lohnen, denn Modejournalisten machen weitaus mehr, als nur Texte schreiben – sie beweisen ihr Gespür für Mode und entscheiden über die Trends der Zukunft. Die Fashion Weeks in Mailand, Paris und London gehören zu den Plätzen, die ein Modejournalist, Blogger oder Influencer besucht, um die neusten Trends und Geheimnisse der Fashion-Welt zu erfahren.

· Was genau macht ein Internationaler Fashion Journalist?

· Wie sind die Karrierechancen als Internationaler Fashion Journalist?

· Wie gestaltet sich der Bildungsgang Internationaler Fashion Journalist am Fashion Design Institut?

· Welche Studiengänge bietet das Fashion Design Institut an?

WAS GENAU MACHT EIN INTERNATIONALER FASHION JOURNALIST & STYLIST?

Nach dem erfolgreichen Abschluss am Fashion Design Institut besitzt der Absolvent des Bildungsgangs Internationaler Fashion Journalist alle Voraussetzungen für eine Karriere in einer Moderedaktion, im Bereich Blogging und digitaler Journalismus und im Bereich Public Relations. In der heutigen Modewelt spielen Medienschaffende und Blogger eine wichtige Rolle, wenn sich Trends und Innovationen durchsetzen und den Zeitgeist wiedergeben. Ein Internationaler Fashion Journalist erstellt Inhalte für Medien, schreibt und publiziert fachbezogene Texte und bereitet digitale oder crossmediale Formate vor.

WIE SIND DIE KARRIERECHANCEN ALS INTERNATIONALER FASHION JOURNALIST?

Da die Ausbildung zum Internationalen Fashion Journalist am Fashion Design Institut Kompetenzen in einer ganzen Reihe relevanter Bereiche vermittelt, bieten sich dem Absolventen verschiedene Karrieremöglichkeiten. Eine Anstellung bei Print- und Onlinemedien ist genauso möglich wie ein Job bei einer Hörfunk- und Fernsehredaktion oder einem Fashion Label. Konkrete Tätigkeiten sind dabei die des Trendscouts, Redakteurs, Beraters, oder die eines Pressesprechers in einem Modeunternehmen. Darüber hinaus besteht natürlich immer die Möglichkeit, als freiberuflicher Journalist zu arbeiten, der zum Beispiel seinen eigenen Modeblog betreiben und so als Influencer agieren kann.

WIE GESTALTET SICH DER STUDIENGANG INTERNATIONALER FASHION JOURNALIST AM FASHION DESIGN INSTITUT?

Das Fashion Design Institut vermittelt auch im Bildungsgang Modejournalismus jenes professionelle Rüstzeug, welches ein Journalist in der Modewelt braucht. Das Studium kann man an der Partnerhochschule machen. In der Ausbildung geht es nicht nur darum, zu lernen, wie man professionelle Texte vorbereitet und schreibt. Die Schüler lernen außerdem, wie sie ein eigenes Modemagazin erstellen, Fotoshootings planen, organisieren und durchführen. Die professionelle Selbstvermarktung ist genauso ein Teil der Ausbildung wie Kenntnisse über den so wichtig gewordenen Online-Bereich. Sämtliche Fächer im Ausbildungsgang Internationaler Fashion Journalist & Stylist werden von erfahrenen Lehrern mit langjähriger Berufspraxis und viel Begeisterung für die Welt der Mode unterrichtet. Die Ausbildung am Fashion Design Institut vermittelt neben dem theoretischen Fundament für die spätere Berufswahl auch wichtige Praxiserfahrungen und Kontakte in die Branche. Ihr neu erlerntes, breitgefächertes Wissen setzen die Studenten schon während ihres obligatorischen Praktikums um, wo viele von ihnen bereits ihren späteren Arbeitsplatz finden.

WELCHE BILDUNGSGÄNGE BIETET DAS FASHION DESIGN INSTITUT AUSSERDEM AN?

Neben der Ausbildung zum Fashion Journalist & Stylist bietet das Fashion Design Institut außerdem die Ausbildungsgänge Internationaler Fashion Designer und Fashion Marketing/Management Manager an. Das FDI – Diplom, das in allen Bereichen die Ausbildung abschließt, wird aufgrund des guten Rufs, den das Fashion Design Institut allgemein in der internationalen Modewelt genießt, vollkommen anerkannt. Die Ausbildungen am Fashion Design Institut dauern jeweils drei Jahre.

