Fashion Design Institut: Exkursion zu den Wurzeln von Louis Vuitton

Schüler des Fashion Design Instituts unternahmen eine Reise nach Asnieres und erlebten hautnah die Geschichte und Handwerkskunst von Louis Vuitton.

Eine Reise zu den Ursprüngen eines Modeimperiums – diese einmalige Chance bot sich Schülern des Fashion Design Instituts. In Asnieres, einem Vorort von Paris, besuchten sie das denkmalgeschützte Jugendstil-Haus, in dem Louis Vuitton einst lebte und arbeitete.

Bei Kaffee und Kuchen lauschten die angehenden Modedesigner den Erzählungen über die bewegte Familiengeschichte der Vuittons und ließen sich am originalen Billardtisch sogar in die Kunst des französischen Billardspiels einweihen. Ein Erlebnis, das die lange Vergangenheit lebendig werden ließ.

Doch die Exkursion bot nicht nur historische Einblicke, sondern auch hochaktuelle Inspirationen für die Schüler. In der zum Haus gehörenden Taschenwerkstatt konnten sie hautnah miterleben, wie die exklusivsten und teuersten Stücke der Marke Louis Vuitton noch heute in Handarbeit gefertigt werden – eine Erfahrung, die sie so schnell nicht vergessen werden und die ihnen wertvolle Impulse für ihren eigenen kreativen Weg gab.

Von der Historie lernen – Wie das Fashion Design Institut seinen Schülern einzigartige Einblicke ermöglicht

Wer Mode studieren oder Fashion studieren möchte, der sollte nicht nur den Blick nach vorne richten, sondern auch die Geschichte der Branche kennen. Denn oft lässt sich aus den Erfolgen und auch Misserfolgen der Vergangenheit lernen und Inspiration für eigene, innovative Ideen schöpfen.

Genau diese Philosophie verfolgt das Fashion Design Institut mit Exkursionen wie der zu Louis Vuitton. Hier haben die Schüler die Möglichkeit, hautnah in die Historie eines der bedeutendsten Modeunternehmen der Welt einzutauchen und zu verstehen, auf welchem Fundament heutige Erfolge aufbauen.

Durch den Besuch im ehemaligen Wohnhaus von Louis Vuitton in Asnieres, einem charmanten Vorort von Paris, wird die Vergangenheit lebendig. Die Schüler erfahren Details aus dem Leben und Wirken des visionären Designers, die so in keinem Lehrbuch stehen. Sie erleben die Räumlichkeiten, in denen einst Ideen geboren und wegweisende Entscheidungen getroffen wurden.

Aber das Fashion Design Institut möchte seinen Schülern nicht nur trockene Fakten vermitteln, sondern ein ganzheitliches, emotionales Lernerlebnis schaffen. Beim gemeinsamen Kaffee und Kuchen im Hause Vuitton entsteht eine fast familiäre Atmosphäre, in der die Geschichten und Anekdoten noch intensiver wirken und sich einprägen.

Mit Exkursionen wie dieser schafft die Modeschule Düsseldorf genau die Art von Lernerfahrung, die in einer kreativen Disziplin wie der Mode so wichtig ist: Inspiration, die unter die Haut geht, Wissen, das lebendig vermittelt wird und Eindrücke, die noch lange nachwirken und den Schülern helfen, ihren eigenen Stil zu finden und innovativ zu sein.

Handwerk hautnah – Die Kunst der Taschenfertigung bei Louis Vuitton

Der Besuch im Hause Louis Vuitton in Asnieres hielt für die Schüler des Fashion Design Instituts noch eine weitere Besonderheit bereit: Die Möglichkeit, die hauseigene Taschenwerkstatt zu besichtigen und hautnah mitzuerleben, wie die exklusivsten Stücke der Marke gefertigt werden.

In dieser Werkstatt entstehen die absoluten Luxusprodukte des Labels – jene Taschen und Accessoires, die sich durch außergewöhnliche Materialien, komplexe Verarbeitungstechniken und höchste Qualitätsstandards auszeichnen und entsprechend hochpreisig sind.

Für die angehenden Modedesigner, die selbst davon träumen, einmal hochwertige, begehrenswerte Produkte zu schaffen, ist es eine einmalige Gelegenheit, den erfahrenen Handwerkern bei ihrer Arbeit über die Schulter zu schauen. Sie erleben, mit welcher Sorgfalt, Präzision und Liebe zum Detail hier gearbeitet wird.

Jeder Arbeitsschritt, vom Zuschnitt der kostbaren Leder über das Anbringen der Beschläge bis hin zur finalen Qualitätskontrolle, folgt strengsten Vorgaben und zeugt von jahrelang perfektionierter Expertise. Die Schüler erkennen, dass hinter jedem einzelnen Produkt unzählige Stunden akribischer Handarbeit stecken – und dass es genau diese Hingabe ist, die den Unterschied zwischen einem gewöhnlichen Accessoire und einem begehrten Luxusobjekt ausmacht.

Aber nicht nur die technischen Fertigkeiten beeindrucken junge Menschen, die Mode studieren wollen. Sie spüren auch die Leidenschaft und den Stolz, mit der die Handwerker ihre Arbeit versehen. Hier wird deutlich, dass die Fertigung von Mode auf diesem Niveau weit mehr ist als ein Beruf – es ist eine Berufung, der man sich mit Herz und Seele verschreibt.

Auf den Spuren der Vergangenheit – Zeitreise in das Paris der Jahrhundertwende

Eine Reise nach Asnieres, in den Vorort von Paris, in dem Louis Vuitton lebte und arbeitete, ist immer auch eine Reise in die Vergangenheit. Für die Schüler des Fashion Design Instituts bot der Besuch die einmalige Gelegenheit, in die Welt des Paris der Jahrhundertwende einzutauchen – jene Epoche, in der die Mode zu einer eigenständigen Kunstform und einem florierenden Geschäftsfeld avancierte.

Beim Flanieren durch die Straßen von Asnieres konnten die angehenden Designer die Atmosphäre jener Zeit förmlich spüren. Sie ließen sich inspirieren von:

-den pittoresken Jugendstilhäusern

-den romantischen Cafes

-der Architektur, den Farben und Formen einer Ära, die wie keine andere für Eleganz, Raffinesse und den Aufbruch in die Moderne stand

Besonders beeindruckend war natürlich der Besuch des ehemaligen Wohnhauses von Louis Vuitton selbst. Das denkmalgeschützte Jugendstil-Gebäude mit seiner imposanten Fassade und den kunstvoll verzierten Innenräumen vermittelte einen lebendigen Eindruck vom Zeitgeist und Lebensstil des frühen 20. Jahrhunderts. Beim Erkunden des Hauses konnten die Schüler förmlich die Präsenz des großen Designers spüren. Sie standen in den Räumen, in denen er einst lebte und arbeitete, saßen an seinem Billardtisch und ließen sich von den unzähligen Details und Geschichten fesseln, die dieses Haus zu erzählen hat.

Eine solche direkte Begegnung mit der Vergangenheit ist unglaublich wertvoll, gerade für junge Menschen, die in einer so traditionsreichen und geschichtsträchtigen Branche wie der Mode Fuß fassen wollen. Sie hilft, ein Gespür für die Wurzeln und die Entwicklung der Branche zu bekommen und die Leistungen visionärer Persönlichkeiten wie Louis Vuitton zu würdigen.

So wurde die Zeitreise nach Asnieres für die Schüler des Fashion Design Instituts zu einer Erfahrung, die in vielerlei Hinsicht prägte und bereicherte – fachlich wie persönlich. Eine Erfahrung, die ihnen half, ihren Platz in der langen und faszinierenden Geschichte der Mode zu finden und selbstbewusst und kreativ ihre eigenen Kapitel zu dieser Geschichte beizutragen.

Das Fashion Design Institut – Wo Tradition auf Zukunft trifft

Die Exkursion zu Louis Vuitton war für die Schüler des Fashion Design Instituts mehr als nur ein spannender Ausflug. Sie war ein Paradebeispiel dafür, was diese einzigartige Ausbildungsstätte ausmacht und was sie ihren Studierenden bieten kann.

Hier geht es nicht nur darum, die neuesten Trends und Techniken der Modebranche zu vermitteln – obwohl natürlich auch das ein wichtiger Teil des Lehrplans ist. Sondern es geht vor allem darum, den Schülern ein ganzheitliches, tiefgreifendes Verständnis für die Welt der Mode zu vermitteln, in all ihren Facetten und mit all ihren Wurzeln.

Exkursionen wie die zu Louis Vuitton sind dabei ein zentrales Element. Hier haben die angehenden Designer die Möglichkeit, direkt in die Historie und Handwerkskunst einzutauchen, die großen Namen und Ikonen der Branche hautnah zu erleben und zu verstehen, auf welchem Fundament ihre eigene Arbeit aufbaut.

Aber das Fashion Design Institut beschränkt sich nicht auf Exkursionen und Ausflüge in die Vergangenheit. Genauso wichtig ist der Blick nach vorn, auf die Zukunft der Mode und die Herausforderungen und Chancen, die sie bereithält.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Fashion Design Institut

Herr H. T.

Kölner Landstraße 423 A

40227 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: +49.211.13 72 72 40

web ..: https://fashion-design-institut.com/de/

email : pr@fdi-modeschule-duesseldorf.de

Die staatlich anerkannte berufsbildende Modeschule in Düsseldorf „Fashion Design Institut“ bietet Dir eine Ausbildung auf höchstem Niveau an: Internationales Fashion Design, Fashion Journalismus und Fashion Management/Marketing. Mit Harvard Business Publishing Educations (verbunden mit der Harvard University) Lehrmaterialien werden einige Fächer in höheren Jahrgänge durchgeführt. Somit bekommen unsere Schüler das Wissen von den besten der Welt. Diplom, Bachelor oder Master: Unser in der Fashion Design Industrie anerkanntes institutseigenes Diplom, sowie die Bachelor- und Masterabschlüsse unserer Partnerhochschulen im Ausland kannst du auch ohne Abitur mit unserer Hilfe erreichen.

Seit 2014 sind wir die beste Modeschule Deutschlands. Diesen Standard bestätigt „The Business of Fashion“, Forbes Magazin und CEO World, welche das Fashion Design Institut Jahr für Jahr unter die besten 50 internationalen Modeschulen wählen!

Pressekontakt:

Fashion Design Institut

Herr H. T.

Kölner Landstraße 423 A

40227 Düsseldorf

fon ..: +49.211.13 72 72 40

web ..: https://fashion-design-institut.com/de/

email : pr@fdi-modeschule-duesseldorf.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Immobilienverkauf, Eigentumsübertragung oder Teilungsversteigerung bei Scheidung? FLOWBOX wurde im Gartner® Hype Cycle(TM) for Low-Carbon Energy Technologies 2024 als Sample Vendor ausgezeichnet