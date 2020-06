Fashion Spectator: High Fashion und Sportswear (Made in Germany)

Fashion Spectator wird von dem Hamburger Modelabel Gosche geführt und steht für exklusive Qualität sowie eine nachhaltige Produktion.

Fashion Spectator by Gosche steht für aktuelle Trends, neue Looks und hohe Standards in der Damenoberbekleidung. Hinter dem Webshop verbirgt sich das Hamburger Modelabel Gosche est. 1867. Es betreibt in der Hansestadt drei Filialen und zeichnet sich durch ein vielfältiges Sortiment an exklusiver Kleidung und Mode-Marken aus. Insbesondere ist Gosche für High Fashion und Sportswear aus Cashmere / Kaschmir, Babyalpaca, Mohair, Strickwaren (Strickjacken, Cardigans, Pullover, Schals) sowie Jacken und Mäntel bekannt. Das Unternehmen führt unter anderem die folgenden internationalen Top-Marken: Adriano Goldschmied, 0039 Italy, Agolde, Citizens of Humanity, Les Tricots d’O, Blui, Penn&ink, NIMO, ottod’Ame, American Vintage und viele mehr.

Das Familienunternehmen steht für exklusive – und spürbare – Qualität und eine nachhaltige Produktion. Alle Produkte werden in Deutschland gefertigt, zum größten Teil mit Garn aus italienischer Manufaktur. So garantiert Gosche gleichbleibend hohe Standards vom einzelnen Faden bis zum fertigen Sweater, Cardigan oder Mantel.

Die Philosophie der Marke – elegant, leger und trendbewusst – prägt den Webshop und das Angebot in den Filialen von Gosche. Großen Wert legen die Hanseaten auf die Beratung ihrer Kunden: Wer nach Anregungen für sein Outfit sucht oder verschiedene Stile elegant miteinander kombinieren möchte, ist bei Gosche genau richtig: Auf den Facebook- und Instagram-Accounts findet man viele Tipps, um die beste Freundin oder seine Kollegen nachhaltig zu beeindrucken.

