Fastenzeit 2026: Begleiteter Online-Fastenkurs für Berufstätige

Wenig Zeit, hohe Belastung? Ein begleiteter Online-Fastenkurs zeigt, wie Fasten auch im vollen Berufsalltag machbar wird – und hilft, festgefahrene Routinen zu unterbrechen.

Viele Menschen mitten im Berufsleben spüren, dass ihr Körper mehr Aufmerksamkeit braucht – ohne dass dafür Zeit im Überfluss vorhanden ist. Fasten wird oft als mögliche Lösung wahrgenommen, scheitert im Alltag jedoch an fehlender Vorbereitung, mangelnder Begleitung oder einem unklaren Übergang zurück in den Arbeitsrhythmus.

Der Online-Fastenkurs „I AM LIGHT“ setzt genau hier an. Der vierwöchige Kurs startet am 25. Februar 2026 und richtet sich an Menschen, die wenig Zeit haben, aber eine klare, strukturierte und verlässliche Begleitung suchen.

Aktuelle Veröffentlichungen – unter anderem von ÖKO-TEST zur Fastenzeit 2026 – weisen darauf hin, dass Fasten nicht für alle Menschen gleichermaßen geeignet ist und eine gute Vorbereitung sowie fachliche Einordnung entscheidend sind. Der Kurs berücksichtigt diese Aspekte bewusst.

Klarer Ablauf für den Berufsalltag

Der Kurs ist so aufgebaut, dass er sich in einen anspruchsvollen Arbeitsalltag integrieren lässt:

* verlängerte Entlastungsphase, um den Körper schrittweise vorzubereiten

* begleitete Fastenphase mit klarer Tagesstruktur

* intensive Aufbauphase, die über das Fasten hinausgeht und neue Routinen etabliert

Der Fokus liegt nicht auf kurzfristigem Verzicht, sondern auf nachhaltiger Entlastung und Stabilisierung.

Begleitung statt Alleingang

Die Teilnehmenden werden über vier Wochen begleitet:

* tägliche Erreichbarkeit über einen WhatsApp-Kanal, besonders unterstützend in den ersten Fastentagen

* digitale Kursplattform mit Videos, Hintergrundwissen, Workbooks, Rezepten und Einkaufslisten

* strukturierte Reflexionsimpulse zu Ernährung, Zeitmanagement, Belastung und Regeneration

Erfahrungswerte aus bisherigen Kursen

Teilnehmende berichten unter anderem von:

* deutlich reduzierten oder ausbleibenden Gelüste-Attacken

* verändertem Geschmacksempfinden

* klareren Tagesstrukturen und neuen, hilfreichen Routinen

* spürbarer Reduktion chronischer Schmerzen (z. B. bei Fibromyalgie)

* mehr Klarheit, Ruhe und bewussterem Umgang mit dem eigenen Körper

Für viele ist das Fasten der Startpunkt einer langfristig veränderten Lebens- und Ernährungsweise.

Fachlich klar aufgeteilt begleitet

Der Kurs wird begleitet von Dagmar Wittor, Hypnosecoach und ausgebildete Fastenleiterin mit langjähriger Erfahrung in der ganzheitlichen Gesundheitsbegleitung, sowie von Petra Michaela Brunner, Mentorin, Coach und Achtsamkeitstrainerin, die die Teilnehmenden in den Bereichen Mindset, Selbstwahrnehmung und Bewegung unterstützt.

Der Kurs ist bewusst in die offizielle Fastenzeit sowie auf den abnehmenden Mond gelegt – Phasen, die traditionell und naturzyklisch mit Entlastung und Regeneration verbunden sind.

Kostenloser Online-Infoabend

Für Interessierte findet am Donnerstag, 29. Januar 2026, um 19:00 Uhr ein kostenloser Online-Infoabend via Zoom statt.

Dort werden Ablauf, Voraussetzungen, Abgrenzungen und organisatorische Fragen kompakt vorgestellt.

Termine im Überblick:

* Kostenloser Infoabend: 29. Januar 2026, 19:00 Uhr

* Kursstart: 25. Februar 2026

* Format: Online, vier Wochen, begleitet

Weitere Informationen & Anmeldung:

https://lichtundleicht.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Petra Michaela Brunner

Frau Petra Brunner

Hinterm Herrn 21

96129 Strullendorf

Deutschland

fon ..: 015126423383

web ..: https://petramichaelabrunner.com

email : petramichaelabrunner@gmail.com

Petra Michaela Brunner ist Coach und Mentorin für Menschen in Veränderungsprozessen. Sie arbeitet vorwiegend im Einzelsetting und dies gerne in der Natur. Mehrere Jahre war sie als begleitender HeadCoach in der Life-Coach-Ausbildung von GreatorCoach tätig. Durch ihre eigene Erfahrung als ehemalige Unternehmerin, die im Burnout landete, ist es ihre Motivation, Führungskräfte und Unternehmer zu begleiten, so dass diese gut auf ihre eigenen Resourcen achten und dadurch sowohl physisch als auch psychisch stabil und gesund bleiben oder auch wieder werden.

Aus dem breiten Spektrum von Ausbildungen vom Natur-und Achtsamkeitstrainer über Lifecoach und Hypnosecoach bis zur Waldmediatorin und unzähligen Seminarteilnahmen zur Persönlichkeitsentwicklung, Gesundheit und Traumtherapie entwickelte Petra Michaela Brunner ihre eigene intuitive Coachingmethode. Die LebenswerkStadt steht symbolisch für alle Lebensbereiche, die im Lot sein sollten, so dass sich dann Lebensfreude, Leichtigkeit und Erfolg im Leben einstellen kann.

Pressekontakt:

Petra Michaela Brunner

Frau Petra Brunner

Hinterm Herrn 21

96129 Strullendorf

fon ..: 015126423383

email : petramichaelabrunner@gmail.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Valentinstag: Metalldosen als hochwertige Verpackung für Pralinen und Geschenke Innovative Hochbeete: Wie kompakte Lösungen das Gärtnern in der Stadt verändern