  • Fastenzeit 2026: Begleiteter Online-Fastenkurs für Berufstätige

    Wenig Zeit, hohe Belastung? Ein begleiteter Online-Fastenkurs zeigt, wie Fasten auch im vollen Berufsalltag machbar wird – und hilft, festgefahrene Routinen zu unterbrechen.

    BildViele Menschen mitten im Berufsleben spüren, dass ihr Körper mehr Aufmerksamkeit braucht – ohne dass dafür Zeit im Überfluss vorhanden ist. Fasten wird oft als mögliche Lösung wahrgenommen, scheitert im Alltag jedoch an fehlender Vorbereitung, mangelnder Begleitung oder einem unklaren Übergang zurück in den Arbeitsrhythmus.

    Der Online-Fastenkurs „I AM LIGHT“ setzt genau hier an. Der vierwöchige Kurs startet am 25. Februar 2026 und richtet sich an Menschen, die wenig Zeit haben, aber eine klare, strukturierte und verlässliche Begleitung suchen.

    Aktuelle Veröffentlichungen – unter anderem von ÖKO-TEST zur Fastenzeit 2026 – weisen darauf hin, dass Fasten nicht für alle Menschen gleichermaßen geeignet ist und eine gute Vorbereitung sowie fachliche Einordnung entscheidend sind. Der Kurs berücksichtigt diese Aspekte bewusst.

    Klarer Ablauf für den Berufsalltag

    Der Kurs ist so aufgebaut, dass er sich in einen anspruchsvollen Arbeitsalltag integrieren lässt:

    * verlängerte Entlastungsphase, um den Körper schrittweise vorzubereiten
    * begleitete Fastenphase mit klarer Tagesstruktur
    * intensive Aufbauphase, die über das Fasten hinausgeht und neue Routinen etabliert

    Der Fokus liegt nicht auf kurzfristigem Verzicht, sondern auf nachhaltiger Entlastung und Stabilisierung.

    Begleitung statt Alleingang

    Die Teilnehmenden werden über vier Wochen begleitet:

    * tägliche Erreichbarkeit über einen WhatsApp-Kanal, besonders unterstützend in den ersten Fastentagen
    * digitale Kursplattform mit Videos, Hintergrundwissen, Workbooks, Rezepten und Einkaufslisten
    * strukturierte Reflexionsimpulse zu Ernährung, Zeitmanagement, Belastung und Regeneration

    Erfahrungswerte aus bisherigen Kursen

    Teilnehmende berichten unter anderem von:

    * deutlich reduzierten oder ausbleibenden Gelüste-Attacken
    * verändertem Geschmacksempfinden
    * klareren Tagesstrukturen und neuen, hilfreichen Routinen
    * spürbarer Reduktion chronischer Schmerzen (z. B. bei Fibromyalgie)
    * mehr Klarheit, Ruhe und bewussterem Umgang mit dem eigenen Körper

    Für viele ist das Fasten der Startpunkt einer langfristig veränderten Lebens- und Ernährungsweise.

    Fachlich klar aufgeteilt begleitet

    Der Kurs wird begleitet von Dagmar Wittor, Hypnosecoach und ausgebildete Fastenleiterin mit langjähriger Erfahrung in der ganzheitlichen Gesundheitsbegleitung, sowie von Petra Michaela Brunner, Mentorin, Coach und Achtsamkeitstrainerin, die die Teilnehmenden in den Bereichen Mindset, Selbstwahrnehmung und Bewegung unterstützt.

    Der Kurs ist bewusst in die offizielle Fastenzeit sowie auf den abnehmenden Mond gelegt – Phasen, die traditionell und naturzyklisch mit Entlastung und Regeneration verbunden sind.

    Kostenloser Online-Infoabend

    Für Interessierte findet am Donnerstag, 29. Januar 2026, um 19:00 Uhr ein kostenloser Online-Infoabend via Zoom statt.
    Dort werden Ablauf, Voraussetzungen, Abgrenzungen und organisatorische Fragen kompakt vorgestellt.

    Termine im Überblick:

    * Kostenloser Infoabend: 29. Januar 2026, 19:00 Uhr
    * Kursstart: 25. Februar 2026
    * Format: Online, vier Wochen, begleitet

    Weitere Informationen & Anmeldung:

    https://lichtundleicht.de/

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Petra Michaela Brunner
    Frau Petra Brunner
    Hinterm Herrn 21
    96129 Strullendorf
    Deutschland

    fon ..: 015126423383
    web ..: https://petramichaelabrunner.com
    email : petramichaelabrunner@gmail.com

    Petra Michaela Brunner ist Coach und Mentorin für Menschen in Veränderungsprozessen. Sie arbeitet vorwiegend im Einzelsetting und dies gerne in der Natur. Mehrere Jahre war sie als begleitender HeadCoach in der Life-Coach-Ausbildung von GreatorCoach tätig. Durch ihre eigene Erfahrung als ehemalige Unternehmerin, die im Burnout landete, ist es ihre Motivation, Führungskräfte und Unternehmer zu begleiten, so dass diese gut auf ihre eigenen Resourcen achten und dadurch sowohl physisch als auch psychisch stabil und gesund bleiben oder auch wieder werden.
    Aus dem breiten Spektrum von Ausbildungen vom Natur-und Achtsamkeitstrainer über Lifecoach und Hypnosecoach bis zur Waldmediatorin und unzähligen Seminarteilnahmen zur Persönlichkeitsentwicklung, Gesundheit und Traumtherapie entwickelte Petra Michaela Brunner ihre eigene intuitive Coachingmethode. Die LebenswerkStadt steht symbolisch für alle Lebensbereiche, die im Lot sein sollten, so dass sich dann Lebensfreude, Leichtigkeit und Erfolg im Leben einstellen kann.

    Pressekontakt:

    Petra Michaela Brunner
    Frau Petra Brunner
    Hinterm Herrn 21
    96129 Strullendorf

    fon ..: 015126423383
    email : petramichaelabrunner@gmail.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Aschermittwoch: Die Fastenzeit als Chance zur Selbstführung und Reflexion für Führungskräfte
      Die Fastenzeit als Leadership-Boost: Weniger Ablenkung, mehr Fokus! Warum Verzicht gerade für Führungskräfte ein Gewinn sein kann - für mehr Klarheit, bessere Entscheidungen und echte Reflexion...

    2. Online-Lehrgänge für Sprachen: Infoabend mit Schnupperunterricht am 5.2.2026
      Die Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln lädt zum digitalen Informationsabend am 5. Februar 2026 ein und stellt ihre Online-Ausbildungen für Sprachen und für das Übersetzen vor....

    3. Ab heute Online-Anmeldung für alle RAD RACE Events 2026
      Ab sofort sind alle RAD RACE-Events für die Saison 2026 freigeschaltet und die Anmeldung geöffnet. First come - first serve. Die Plätze sind limitiert....

    4. Live-Online-Veranstaltungen zum Auslandsschuljahr 2026/27 vom 27. – 30.8. mit Schulen aus Kanada & Down Under
      MyStudyChoice lädt zu kostenlosen Online-Infoveranstaltungen vom 27. - 30.8.25 ein. Beauftragte von Schulen aus Kanada, Australien und Neuseeland stellen ihre öffentlichen und privaten Schulen vor....

    5. Infos zum Auslandsjahr 2026/27: Live-Online-Veranstaltungen mit Schulen aus Kanada & Down Under vom 11.-15.3.
      Vom 11. bis 15.3.25 lädt die Informationsplattform MyStudyChoice zu verschiedenen kostenlosen Online-Infoveranstaltungen ein. Zu Gast sind Schulen aus Kanada, Neuseeland & Australien....

    6. Project Online Workflows laufen 2026 aus – TPG ProjectPowerPack als PPM-Alternative auf der Power Platform
      Webinar am 25. Juni 2025: Was die Abschaltung der Workflows konkret bedeutet und welche Optionen jetzt möglich sind auf der Microsoft Power Platform...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.