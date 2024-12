Faszinierende Hospitality trifft auf Rendite: AVAMAR Scharmützelsee

Der Scharmützelsee, auch bekannt als „Märkisches Meer“ und mehrfach zum beliebtesten See Deutschlands gewählt, wird um ein außergewöhnliches Immobilienprojekt bereichert: AVAMAR Scharmützelsee.

Dezember 2024 – Der Scharmützelsee, auch bekannt als „Märkisches Meer“ und mehrfach zum beliebtesten See Deutschlands gewählt, wird um ein außergewöhnliches Immobilienprojekt bereichert: AVAMAR Scharmützelsee. Mit einer Traumlage am Scharmützelsee und nur 50 Minuten von Berlin, einer ikonischen Architektur und einem innovativen Betreiberkonzept bietet AVAMAR Scharmützelsee Kapitalanlegern und Ferienliebhabern eine einzigartige Chance, außergewöhnliche Renditen und grandiose Erholung auf eindrucksvolle Weise miteinander zu verbinden.

Das neue Ferienprojekt umfasst 53 exklusive Ferienapartments mit 1 bis 3 Zimmern und Wohnflächen von 30 bis 95 m². Die Apartments überzeugen durch ihre stilvolle Vollausstattung in drei beeindruckenden Designlinien, entworfen vom mehrfach preisgekrönten Designstudio NOA aus Italien. Neben namhaften Preisträgern, wie Atlantis The Royal (Dubai), Forestis (Südtirol) und The Ritz-Carlton Maledives Fari Islands darf sich AVAMAR Scharmützelsee zu den Gewinnern des Real Estate & Architecture Award 2024 in der Kategorie Hospitality Estates zählen. Ikonisches Architekturdesign zählt längst als ein wichtiger Schlüssel für eine hohe Auslastung.

Durchschnittlich 8,3 % Rendite möglich – Cashflow und Wachstumspotenzial in einem Paket

Mit einer durchschnittlichen Zimmerauslastung von 63,5 % im Zeitraum Jan. bis Sept. 2024 und einer unwiderstehlichen Tourismusregion am Scharmützelsee sind stabile Mieteinnahmen gesichert. Besonders attraktiv für Anleger ist das Rundum-Sorglos-Betreiberkonzept: modernste Softwarelösungen mit KI-Unterstützung optimieren Preise, vermeiden Buchungslücken und steigern Umsätze um bis zu 20 %. Mit der hochmodernen Systemlandschaft können Feriengäste zudem bequem online ein- und auschecken und zeitlich unabhängig anreisen.

Luxus-Features: Mehr als nur eine Ferienimmobilie

Das AVAMAR Scharmützelsee kombiniert die Vorteile einer Ferienimmobilie mit dem Komfort eines Top Hotels. Highlights wie ein Roof Top SPA mit Sky Pool, eine Panorama-Sauna, ein GYM und eine Yoga-Terrasse laden zur Entspannung ein, während die grandiose Gastronomie und die unmittelbare Nähe zum SATAMA Sauna-Resort das Ferienerlebnis abrunden. Dank der Möglichkeit zur Eigennutzung können Anleger ihre Apartments nicht nur als lukrative Renditequelle, sondern auch für persönliche Auszeiten nutzen.

Für Kapitalanleger, die trotz faszinierender Rendite nicht auf grandiose Erholung verzichten wollen

Kapitalanleger, die auf Rendite, Wachstum und Qualität setzen, finden im AVAMAR Scharmützelsee eine seltene Gelegenheit. Die Kombination aus beeindruckendem Design, perfektem Service, erstklassiger Lage und innovativer Technologie schafft eine lukrative Kapitalanlage, die Emotionen weckt.

