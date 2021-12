Feel Foods steigert seinen Absatz dank Nachbestellungen seiner ,Black Sheep Vegan Cheeze‘-Produkte um das 22-fache

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA – 14. DEZEMBER 2021 – FEEL FOODS LTD. (Feel Foods) (CSE: FEEL) (OTC: FLLLF) hat heute bekannt gegeben, dass mit der jüngsten Bestellung von Black Sheep Vegan Cheeze-Produkten durch den westkanadischen Vertriebshändler Summit Specialty Foods (Summit) eine Steigerung um insgesamt 2.288 % in nur vier Monaten seit der ersten Bestellung erzielt werden konnte.

David Greenway, CEO von Feel Foods, freut sich: Die Nachfrage nach pflanzlichen Produkten ist in der gesamten Branche im Steigen begriffen, ganz besonders bei Molkereiersatzprodukten wie Käse und Milch.

Wir können unseren Vertrieb im kanadischen Westen durch die zunehmenden Bestellungen von Summit derzeit rasch ausweiten. Unser Ziel ist die landesweite Expansion unserer einzigartigen pflanzlichen Lebensmittelprodukte, und die Kooperation mit dem Broker TWA sowie die vor kurzem bewilligte CFIA-Lizenz für die Expansion in den Vereinigten Staaten sind hier eine große Stütze.

Feel Foods wird durch die Übernahme von Herstellern pflanzlicher Produkte und die Ausweitung des Vertriebsnetzes sein Geschäft weiter ausbauen, so Greenway abschließend.

Neben den vermehrten Nachbestellungen des Vertriebspartners Summit arbeitet Feel Foods auch mit dem landesweit operierenden Naturkost-Broker Tony Waters Agencies Inc. (TWA) zusammen (siehe Pressemeldung vom 19. Oktober 2021). Als Full-Service-Broker wird TWA das Unternehmen dabei unterstützen, weitere Vertriebspartner ins Boot zu holen und dem Unternehmen als Handelsvertretung im kanadischen Markt für Naturkost beim Full-Service-Verkauf, in der Verwaltung und im Marketing zur Seite stehen.

TWA verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im kanadischen Markt für Naturkost- und Bio-Produkte und wird daran arbeiten, den Vertrieb auf nationaler Ebene auszuweiten und das Unternehmen bei Großkunden im Massenmarkt wie Costco, Sobeys, Save-On-Foods, Metro, Loblaws, Thrifty Foods, Federation Co-op und vielen anderen großen Einzelhandelsketten zu vertreten.

Feel Foods hat vor kurzem von der kanadischen Lebensmittelaufsichtsbehörde (CFIA) eine sogenannte Safe Food for Canadians-Lizenz erhalten. Damit ist Feel Foods in der Lage, seine pflanzlichen Lebensmittel nicht nur in ganz Kanada zu verkaufen, sondern auch in andere Länder, einschließlich der Vereinigten Staaten, zu exportieren (Pressemitteilung vom 7. Dezember 2021).

Summit Specialty Foods ist ein westkanadischer Lebensmittel-Vertriebshändler, der über 125 Marken unter Vertrag hat und ein komplettes Sortiment an Natur-, Bio- und Spezialprodukten, einschließlich gekühlte, tiefgekühlte und getrocknete Lebensmittel, in all diesen Kategorien anbietet. Summit beliefert im Rahmen seiner Lieferpläne täglich alle Einzelhandelssparten, einschließlich Naturkost- und Bio-Lebensmittelhändler, Lebensmittelketten für den Massenmarkt, unabhängige Lebensmitteleinzelhändler, Lebensmitteldienstleister, Auftragsunternehmen, Restaurants, Hersteller und Bauernmärkte.

Summit beliefert die Mehrheit der Masseneinzelhändler, Naturkosthändler und den unabhängigen Einzelhandel in Westkanada und verfügt über strategische Lagerstandorte in Vancouver und Vancouver Island. Zum Vertriebsnetz von Summit zählen auch große Handelsketten wie Askews, Buy Low (Nesters & Shop n‘ Save), Choices Markets, London Drugs, Natural Markets Food Group (Mrs. Greens & Planet Organics), Nature’s Fare, Overwaitea Food Group (Price Smart, Save on Foods & Urban Fare), Quality Greens, Safeway, Whole Foods und viele mehr.

Der Markt für pflanzliche Lebensmittel wird zwischen 2020 und 2027 erwartungsgemäß eine jährliche Zuwachsrate (CAGR) von 11,9 % verzeichnen und bis zum Jahr 2027 auf 74,2 Milliarden Dollar anwachsen.* Das Wachstum dieses Marktes ist in erster Linie auf Faktoren wie die zunehmende Inzidenz von Unverträglichkeiten gegenüber tierischem Eiweiß, die wachsende Urbanisierung mit neuen Verbraucherbedürfnissen, dem zunehmenden Anteil an Veganern in der Bevölkerung sowie den erheblichen Investitionen in diesem Sektor zurückzuführen.*

Über Black Sheep Vegan Cheeze

Die zu 100 % unternehmenseigene vegane Premium-Käsemarke Black Sheep Vegan Cheeze (Black Sheep) wurde im Jahr 2017 begründet und produziert gegenwärtig eine Auswahl an 10 einzigartigen veganen Milchersatzprodukten in der Großküche und F&E-Einrichtung des Unternehmens in Okanagan mit einer jährlichen Kapazität von über 130.000 Einheiten. Die Black-Sheep-Produkte werden momentan in mehr als 40 Lebensmittelgeschäften und ungefähr 30 gastronomischen Einrichtungen in ganz British Columbia angeboten, unter anderem an ausgewählten Standorten von: IGA, Nesters, The Very Good Butchers, Pomme Natural, Natures Fare, Vegan Supply und vielen weiteren Fachgeschäften in 16 Städten in der gesamten Provinz sowie online und vor Ort auf Bauernmärkten.

Weitere Informationen zu den Black-Sheep-Produkten und ihrer Geschichte finden Sie auf: blacksheepvegancheeze.com/

Über Feel Foods Ltd.

FEEL ist eine Agrar- und Lebensmittelbeteiligungsgesellschaft, die sich auf innovative Produkte und Technologien in der Lebensmittelbranche konzentriert. Zu ihren 100%igen Beteiligungen zählen die Black Sheep Vegan Cheeze Company, deren 10 einzigartige vegane Milchersatzprodukte derzeit in über 30 Einzelhandelsgeschäften erhältlich sind, sowie das zu 100 % unternehmenseigene Unternehmen Be Good Plant-based Foods, das pflanzliche Hühner-, Schweine- und Rindfleischprodukte anbietet. Feel Foods investiert derzeit in die Forschung und Entwicklung von ketogenen, pflanzlichen Süßwarenprodukten.

