Fehler, die beim Verkauf eines Hauses zu vermeiden sind

Der Verkauf des Hauses kann überraschend zeitaufwändig sein!

Außerdem kann eine solche Erfahrung eine echte emotionale Herausforderung sein – vor allem, wenn Sie so etwas noch nie gemacht haben. Wenn Sie dies zum ersten Mal auf eigene Faust tun, könnten Sie alles als „Verletzung“ der Privatsphäre empfinden! Wieso? Die Erklärung ist einfach – Fremde betreten Ihr Haus und gehen in all Ihren Zimmern um die Schränke herum. Sie werden einen Ort kritisieren, der wahrscheinlich mehr als nur vier Wände und ein Dach für Sie geworden ist – schließlich wird für jeden von uns das Haus oder die Wohnung nach einer Weile „Zuhause“, nicht wahr?

Und damit die „Folter“ vollständig ist, werden einige Fremde Sie „beleidigen“, indem sie Ihnen weniger Geld anbieten, als Sie denken, dass Ihr Zuhause wert ist!

Ohne Erfahrung und mit einer komplexen emotionalen Abwicklung in Ihren Händen können Hausbesitzer leicht viele Fehler machen (diese Dinge können natürlich auch für Eigentümer von Wohnungen und Grundstücken gelten). Mit einem Hauch von Wissen können Sie viele dieser Fallstricke vermeiden. Lesen Sie den heutigen Artikel, um herauszufinden, wie Sie in angemessener Zeit den höchstmöglichen Preis für Ihre Immobilie erzielen können – ohne den Verstand zu verlieren!

Schnelle Empfehlungen

– Halten Sie Ihre Emotionen unter Kontrolle

– Konzentrieren Sie sich auf den „geschäftlichen“ Aspekt des Verkaufs Ihres Hauses

– Die Einschaltung eines Immobilienmaklers mag auf den ersten Blick teuer erscheinen, aber die Vorteile gleichen diesen Punkt enorm aus.

Hier finden Sie 6 klare Vorteile für den Verkauf mit Carpaten Immobilien.

– Lösen Sie alle Immobilienprobleme

Was sollten Sie also vermeiden, wenn Sie Ihr Haus zum Verkauf anbieten?

1. Lassen Sie Reparaturarbeiten nicht unvollendet.

Sie können einen Immobilienmakler anrufen, um die Dinge zu finden und zu priorisieren, die repariert bzw. verbessert werden müssen. Seien Sie zuversichtlich, dass die Energie und Ressourcen ab diesem Zeitpunkt zu Ihren Gunsten zurückkehren werden.

2. Seien Sie nicht stur in Bezug auf den hohen Preis

Mit anderen Worten, geben Sie Ihrem Haus einen wettbewerbsfähigen Preis.

Das Finden des richtigen Listenpreises kann eine Herausforderung sein, ist jedoch einer der wichtigsten Faktoren für einen erfolgreichen Verkauf. Immobilien mit realistischen Verkaufspreisen kündigen bereits einen schnellen Verkauf an. Um schnell zu verkaufen, verwenden Sie alle Hilfsmittel, die Sie benötigen, um den richtigen Preis festzulegen – einschließlich der Beratung von Immobilienmaklern, die Ihnen kostenlose Immobilienbewertungen, wie Carpaten Immobilien, anbieten können.

Darüber hinaus können professionelle Immobilienagenten Leitlinien für eine Preisstrategie bereitstellen, die bei potenziellen Kunden mehr Interesse weckt und sogar zu einem „Bieterkrieg“ führen kann.

3. Lass das „Haus“ nicht so wie es ist

Stellen Sie sich das zum Verkauf stehende Haus als Bühne eines Theaterstücks vor – die Mühe lohnt sich!

Sortieren Sie, entfernen Sie unnötige Gegenstände, reinigen Sie sie und lassen Sie die Räume nicht sehr persönlich aussehen: Warum? Zu viele Dinge in den Räumen des Hauses (auch wenn sie Ihnen lieb oder notwendig sind) können das Haus kleiner aussehen lassen als es wirklich ist, überfüllt und ohne Stauraum. Und mit zu vielen persönlichen Gegenständen wie Familienfotos können Sie es Käufern erschweren, sich ein Leben in diesem Haus vorzustellen.

Entsorgen Sie das Eigentum von Haustieren und Kindern: Selbst wenn viele Käufer Tierhalter oder Eltern von kleinen Kindern sind, möchten sie ihre eigenen Familien in diesem Haus sehen (nicht die der Verkäufer).

Für das komplette Paket von Beratungs- und Immobiliendienstleistungen, fragen Sie jetzt nach einem persönlichen Termin oder planen Sie ein Telefongespräch mit der Agentur Carpaten Immobilien.

