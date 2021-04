Fenster, Türen und Wintergärten nach Maß – Kroiher GmbH jetzt mit Standort in München!

Die Kroiher GmbH lebt Ihre Passion für hochqualitative Fenster jeglicher Art. Die nachhaltige Qualität führte über die Jahre zu Wachstum und jetzt zu einem neuen Standort in München!

Innovative und zertifizierte Leistungen von Kroiher – jetzt auch in München!

Die Kroiher Familie lebt ihre Passion. Mit dem Angebot an Fenstern jeglicher Art, Wintergärten, Pergolen, Beschattungen und Haustüren setzt das Unternehmen einen klaren Fokus auf das Thema Bau. Dieser Fokus geht mit einer dauerhaften Erweiterung des Portfolios und der Optimierung der bereitgestellten Produkte einher.

Kundenstimmen zeigen, dass Kroiher die Bedürfnisse von Unternehmen und Privatpersonen aufgrund von umfassendem Know-how in den Bereichen Beratung, Planung, Lieferung, Montage und Wartung umzusetzen weiß.

Die Kroiher GmbH steht stellvertretend für dauerhaften Qualitätserhalt und erweitert sich stets um diverse Zertifikate, welche die Arbeit sowie die Features der eingesetzten Materialien und Module unter Beweis stellen. Nicht zuletzt deshalb ist ein neuer Standort hinzugekommen. Das große Kroiher-Team verkündet feierlich die Eröffnung der neuen Zweigstelle in München in der Landsberger Straße 155, 80687 München.

Fenster, Türen und Wintergärten nach Maß

Die Firma Kroiher wurde im Jahr 2005 gegründet und hat sich seither kontinuierlich weiterentwickelt. Dank langjähriger Erfahrungen im Bereich Türen, Fenstern und Wintergärten konnte sich Kroiher zu einer festen Größe definieren und sich mit seinem Sortiment etablieren. Kroiher offeriert Modelle jeglicher Art und Größe, sodass Unternehmen wie auch Privatpersonen gleichsam von den Qualitätsprodukten profitieren.

Das Team strebt höchste Zufriedenheit auf Seiten der Kunden an und so dürfen auch individuelle Kundenwünsche in die Planung eingebracht werden. Vor der professionellen Planung steht die persönliche Beratung zu den Produkten unter Einbeziehung sämtlicher individueller Gegebenheiten der jeweiligen Objekte. Der Punkt der Visualisierung nimmt hierbei einen wichtigen Stellenwert ein.

Durch die Arbeit mit Photoshop und ähnlicher qualitativ hochwertiger Software ermöglicht Kroiher eine Vorabbesichtigung des potenziellen Endprodukts. Kunden können sich innerhalb der dreidimensionalen Darstellung einen ersten Eindruck vom fertigen Produkt verschaffen und sich für oder gegen den Vorschlag entscheiden. Sind Kunden zufrieden, beginnt die Arbeit. Jene schließt die Lieferung, Montage und Wartung ein.

Lichtvolles Wohnambiente durch adäquate Fenstermodelle

Bei der Auswahl des richtigen Fensters kommt es auf die individuellen Gegebenheiten und die Wünsche der Bauherrn an. Kroiher stellt ein breites Angebot an Fenstern aus Holz, Kunststoff, Kunststoff-Aluminium, Aluminium, Ganzglas uns ForRes Fenster bereit. Abgesehen von Optik kommt dem Aufbau der Fenster eine tragende Bedeutung zu. Je nach Material und Glasverarbeitung stehen diverse Fenster für eine äußerst positive Energiebilanz.

Die Energieeffizienz erlaubt es den Besitzern von Immobilien die Ausgaben für Heizenergie gering zu halten und die Umwelt zu schonen. Auch der Schallschutz ist für Kroiher selbstverständlich. Leises Wohnen und Arbeiten ist in einer Zeit, in der Verkehrslärm die Wohnqualität beeinträchtigt, von oberster Priorität.

Türen bieten Sicherheit und eine optimale Wärmedämmung

Türen stellen das Entrée eines jeden Objektes dar. Sie verkörpern jedoch nicht nur das Stilempfinden der Bauherrn. Kroiher achtet abgesehen von einer designerisch ansprechenden Ausgestaltung auf die höchste Funktionalität. Undichte Türen führen zu einem großflächigen Wärmeverlust. Wärme geht ungenutzt verloren, verursacht hohe Kosten und lässt die Wohnung allmählich erkalten.

Der Einbau erfolgt bei Kroiher unter Anwendung einer raffinierten Technik, bei welcher es zu keinerlei Beschädigungen am Mauerwerk kommen kann. Der exklusive Aufbau der qualitativ hochwertigen Türen für jeden Anspruch gehören für Kroiher zu den Grundlagen der wertschaffenden Arbeit. Sämtliche Rahmenkonstruktionen sind auf die aktuellen und zukünftigen Anforderungen ausgerichtet. Die Integration des Brandschutzes und die Beachtung der Sicherheitsrichtlinien zum Schutz gegen Einbrecher gehören selbstverständlich dazu.

Wintergärten für mehr Lebensqualität durch Komplettverglasung

Wintergärten stellen das Zentrum moderner Bauweisen dar. Sie ermöglichen es auch im Winter ein Stück des Gartens in die eigenen vier Wände zu holen. Kroiher sorgt für eine perfekte Ausgestaltung des wohnlichen Anbaus. Diese kann in Form einer Komplettverglasung erfolgen. Sofern es sich um ein mit Balkon versehenes Objekt handelt, offeriert Kroiher eine an die Maße angepasste Balkonverglasung.

Sollen Dachwohnungen optisch aufgewertet und hinsichtlich der Nutzungsmöglichkeiten erweitert werden? Dann macht eine Dachverglasung Sinn. Dadurch sorgt Kroiher dafür, dass Bewohner in der Nacht die Sterne beobachten und einen erholsamen Schlaf genießen können.

Für weitere Fragen kontaktieren Sie das Kroiher Team per Telefon, Mail oder unter https://www.kroiher-fenster.de/ – oder ab sofort für alle Münchner, direkt vor Ort im Laden. Das Team freut sich auf Sie!

