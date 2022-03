Fernstudium-Infomatertial.de erwirbt die Domain Bildungsberatung-Berlin.de

Der Blog Fernstudium-Infomaterial.de erwirbt die Domain Bildungsberatung-Berlin.de, um seine Zielgruppe besser zu erreichen.

Fernstudium Infomaterial ist eine Website, die jungen Menschen hilft, ein passendes Fernstudium zu finden. Durch das Internet sowie die Corona-Krise ist Fernunterricht die beliebteste Art des Lernens geworden. Die Autorin, Natascha Petrow, ist die Person, die Fernstudium Infomaterial ins Leben gerufen hat. Zusammen mit dem Rest der Redaktion arbeitet sie unermüdlich daran, die besten Informationen zu Fernkursen und Unis zu finden und darüber zu berichten. Ihr Ziel ist es, dass absolut jeder Mensch in jeder Situation – egal ob gerade ein Lockdown beschlossen wurde oder nicht – die Möglichkeit hat, sich zu bilden und anerkannte Abschlüsse zu erhalten.

Die Bildungsseite Fernstudium-Infomatertial.de ( https://fernstudium-infomaterial.de/ )hat die Domain Bildungsberatung-Berlin.de ( https://www.bildungsberatung-berlin.de/ ) erworben. Der neue Domainname wird Fernstudium-Infomatertial.de helfen, ein breiteres Publikum zu erreichen und neue Besucher anzusprechen.

Fernstudium-Infomatertial.de ist eine webbasierte Plattform für Schüler und Studenten, die an einem Fernstudium interessiert sind. Sie bietet jungen Menschen eine zentrale Anlaufstelle für Informationen über das Fernstudiengänge und Fernhochschulen in Deutschland.

Auf der Domain Bildungsberatung-Berlin.de befand sich zuvor ein Projekt des KES-Verbund. Berlin trug mit seinem Weiterbildungsangebot auf Bildungsberatung-Berlin.de zu einer nachhaltigen Beschäftigungsförderung bei. Entsprechend den Zielen des Rahmenarbeitsmarktprogramms der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales war ein niedrigschwelliges Informations- und Beratungsangebot zur Weiterbildung eine wesentliche Rahmenbedingung. Die LernLäden, die Jobassistenzen und die Weiterbildungsberatungseinrichtungen waren einige der Beratungseinrichtungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Die Beratungsdienste erreichten jedes Jahr über 20.000 Menschen.

Die Einrichtungen des Netzwerks von Bildungsberatung-Berlin.de waren für die Beratung kostenlos, vertraulich und unabhängig von Bildungsträgern. Es ging auf die spezifischen Bedürfnisse und persönlichen Situationen der Kunden ein und bot eine breite Palette von Dienstleistungen an. Die Bürger wurden mit Hilfe der Bildungsberatung Berlin in allen Fragen der Aus- und Weiterbildung unterstützt. Mit dem Angebot wurden Bürger in unterschiedlichen Lebenssituationen angesprochen. Menschen mit Migrationshintergrund sowie Arbeitslose und Geringqualifizierte fanden in der Beratung besondere Beachtung. Die Beratungseinrichtungen wurden regelmäßig überprüft und waren nach anerkannten Qualitätsverfahren zertifiziert. Sie stellten sicher, dass alle Kunden eine hohe Qualität der Beratung erhielten.

Da das Projekt leider eingestellt wurde, kaufte Fernstudium-Infomatertial.de die Domain Bildungsberatung-Berlin.de, um sie auf Fernstudium-Infomatertial.de weiterzuleiten und den Besuchern weiterhin umfangreiche Informationen zu Bildung, Weiterbildung, und insbesondere Fernstudien kostenfrei zur Verfügung zu stellen.

