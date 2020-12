Fernüberwachung eines Ferienhauses

… und wie Ihnen die Produkte der Mobeye dabei helfen

Komfort und Sicherheit sind zwei wichtige Argumente, die für eine Fernüberwachung sprechen.

Vor allem in nicht ständig bewohnten Ferienhäusern können entsprechende Systeme ihre Stärken

ausspielen. Wobei die Anforderungen vielfältig sind und Lösungen je nach Bedarf gewählt werden

sollten.

Die Mobeye B.V. ist seit Jahren auf die Entwicklung und Produktion von hochwertigen

GSM Alarm- und Telemetrie-Technik spezialisiert. Unter anderem bietet das Produktfolio

verschiedene Sicherheits- und Alarmierungslösungen zur Fernüberwachung von Ferienhäusern.

Einbruchschutz Innen und Außen

Das Mobeye Argos ist ein mobiles Innen-Alarmsystem.

Auf Grund der Flexibilität kann es an verschiedenen Orten eingesetzt werden.

Trotz seiner geringen Größe bietet ein Mobeye Argos „All-in-one“ System alle Funktionen für vollständige Sicherheit:

Eingebauter PIR-Bewegungsmelder, integrierter Temperatursensor, stiller oder lauter Alarm

(Abschreckungseffekt) für Einbruchalarm, mithören nach einem Einbruchalarm, batteriebetrieben

oder über Netzspannung, Ein- und Ausschalten mit einem Code, Zeitsteuerung, zwei Eingänge für

verdrahtete Sensoren und zwei Relaisausgänge zur Steuerung von Geräten.

Das CMVXI-R Außen-Alarmsystem kombiniert den Optex (PIR) Detektor und die energiesparende

GSM Technologie der Mobeye. Im Detektor befinden sich zwei Sensoren.

Wenn beide Sensoren eine Bewegung erkennen, wird ein Alarm generiert und verschickt.

Es filtert kleine Tiere, Wettereinflüsse und sich bewegende Vegetation heraus.

Dadurch sinkt das Risiko von Fehlalarmen praktisch auf Null. Die Erfassungsreichweite beträgt

mindestens 2,5 und höchstens 12 Meter. Der Mobeye CMVXI-R ist ideal für den vorübergehenden

Schutz und den Einsatz an Orten, wo keine Elektrizität oder Telefonleitungen vorhanden sind.

Das System kann flexibel an einer Wand, an Masten oder sogar an Bäumen befestigt werden.

Temperaturüberwachung

Der Mobeye ThermoGuard CM2200 ist mit einem externen Digitaltemperatursensor ausgestattet

und wird mit Batterien betrieben. Für die zusätzliche Überwachung von Strom empfiehlt sich der

Anschluss eines optionalen Netzteils. Des Weiteren verfügt der ThermoGuard über zwei NO/NC

Eingänge. Durch das Anschließen von Geräten oder externen Sensoren, kann er noch mehr

überwachen, wie den Betrieb von Heizungen, Lüftungen oder anderen elektrischen Maschinen.

Wenn eine Über- bzw. Unterschreitung eines eingestellten Temperaturwertes gemessen wird,

erfolgt die Alarmierung über das interne GSM-Modul. Das Gerät informiert auch über die aktuelle

Umgebungstemperatur, wenn eine Routinemeldung mit voreingestellten Zeiten programmiert wird.

Wassereintritt oder Wasserstand Überwachung

Der Mobeye WaterGuard CM2300 überwacht Wasserstände an kritischen Stellen wie im Keller,

im Badezimmer, Wassertank Abstellflächen und andere Bereiche. Das Produkt verfügt über einen

Leckagesensor, der Flüssigkeiten auf Wasserbasis erkennt. Sobald die beiden Stifte Wasser

fühlen, wird über das eingebaute GSM-Modul eine Alarmbenachrichtigung an die programmierten

Kontakte gesendet. Neben der Wassererkennung verfügt der Mobeye WaterGuard über zwei

potenzialfreie Eingänge. Daran kann ein Schwimmersensor, ein Fehlerausgang oder ein anderes

Signal angeschlossen werden. Auf diese Weise kann auch die Funktion einer Wasserpumpe überwacht werden.

Zur Überwachung von Wasserständen bietet die Mobeye den WaterGuard CM2300FS an.

Der Schwimmersensor überwacht den Wasserstand in einem Tank, Becken oder Wasserbehälter.

Wenn der steigt oder fällt, kann der WaterGuard-FS einen Alarm senden. Der Schwimmersensor

ist an einen potentialfreien Eingang des CM2300FS angeschlossen. Ein zweiter NO/NC Eingang ist

für einen zweiten Schwimmersensor, einen Fehlerkontakt oder ein anderes potentialfreies Signal

verfügbar. Es können auch mehrere Sensoren mit einem Eingang verbunden werden.

Alle Mobeye Produkte arbeiten autark und senden Alarme per Telefonanruf (max. 5 Nummern),

SMS und/oder E-Mail. Einer der Empfänger kann einen Anruf „bestätigen“, so dass die anderen

Nummern nicht mehr angerufen werden. Jedes Produkt eignet sich zur Überwachung an Orten

ohne Stromversorgung. Aber wenn eine Spannungsquelle verfügbar ist, empfiehlt es sich diese

anzuschließen. Auf das Mobeye Gerät kann dann online zugegriffen werden, die Batterien halten

länger und es fungiert sofort als Stromausfallalarm.

Bei der Lieferung liegt allen Mobeye GSM Produkten eine M2M-Karte bei, da man nur damit die

Vorteile des Mobeye Portals nutzen kann. Der Anschluss an das Mobeye Internet Portal, unter

Verwendung der preisgünstigen Multi-Provider Mobeye M2M-Karte, bietet dem Anwender

zusätzliche Funktionen, wie zum Beispiel die Programmierung über das Internet, die Anzeige des

Status und historischer Ereignisse. Benachrichtigungen werden an die angelegten Kontakte

übertragen durch E-Mail, Telefonanrufe und/oder SMS. Ein „Keep-Alive“ Monitor bietet

zusätzliche Sicherheit. Wenn Testnachrichten an das Portal nicht rechtzeitig empfangen werden,

erhalten die vorbestimmten Kontakte eine Warnung.

Mobeye Überwachungssysteme können aber auch mit einer eigenen M2M-Karte, unter Ausschluss

der Nutzung des Mobeye Portals, verwendet werden.

Mehr Informationen unter www.mobeye.com

