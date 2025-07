Fernzugriff statt Vor-Ort-Einsatz: Wie Harvest Technology gefährliche Arbeitsorte sicherer macht

Inmitten globaler Krisen verändert sich die Arbeitswelt – und das besonders dort, wo Sicherheit, Effizienz und Standortzugang über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Die steigenden geopolitischen Risiken, der anhaltende Fachkräftemangel sowie ESG-Vorgaben machen herkömmliche Arbeitsmodelle in Hochrisikobranchen zunehmend obsolet. Technologische Lösungen zur Fernüberwachung, Steuerung und Kommunikation – sogenannte Remote Presence-Technologien – treten daher immer stärker in den Vordergrund. Sie bieten neue Wege, um gefährliche, abgelegene oder schwer zugängliche Einsatzorte per Video, Datenübertragung und Audiokommunikation in Echtzeit zu erreichen. Das senkt Kosten und senkt langfristige Risiken.

Der Industrial internet of things-Bericht von McKinsey zeigt: Durch intelligente Automatisierung und Fernzugriff könnten bis zum Ende des Jahrzehnts weltweit zwischen 400 und 650 Milliarden US-Dollar an Produktivität in industriellen Anwendungen gehoben werden. In genau diesem Bereich agiert das australische Technologieunternehmen Harvest Technology Group. Das Unternehmen bietet Hardware- und Softwarelösungen für sichere Datenübertragung in Echtzeit – und das selbst unter extremen Bedingungen.

Spezialisiert auf schwierige Einsatzorte

Harvest Technology entwickelt Systeme, die etwa in Offshore-Plattformen, Hafenanlagen, militärischen Operationen oder kritischer Infrastruktur eingesetzt werden. Die Kerntechnologie: Komprimierung und verschlüsselte Übertragung von HD-Videodaten, Sensordaten und Audiostreams selbst bei minimaler Bandbreite. Damit lassen sich entfernte Orte aus sicherer Entfernung überwachen, begutachten oder sogar fernsteuern.

Ein Beispiel: Während klassische Fernwartung oft auf statische Bilddaten setzt, erlaubt Harvests Infinity Nodestream-Plattform einen kontinuierlichen, manipulationssicheren Live-Stream – selbst bei instabilen Netzwerken. Das spart Kosten für Reisen, erhöht die Sicherheit der Mitarbeitenden und verbessert die Entscheidungsqualität vor Ort. Laut Aussagen des Unternehmens nutzen Kunden aus dem Energie- und Verteidigungssektor die Plattform bereits aktiv.

Fokus auf Sicherheitsstandards und ESG-Ziele

In einer Welt, die ESG-Kriterien zunehmend zum Maßstab macht, hat das Thema Remote-Technologie einen weiteren Vorteil: Weniger Reisen bedeutet auch weniger Emissionen. Gleichzeitig können Arbeitsunfälle durch physische Abwesenheit reduziert werden. Laut einem Bericht des australischen Verteidigungsministeriums unterstützen Technologien wie die von Harvest nicht nur operative Sicherheit, sondern auch ökologische Ziele in staatlichen Projekten.

Neue Partnerschaften und internationale Skalierung

Zu den strategischen Meilensteinen zählen Partnerschaften mit Marlink und Guerrilla Technologies, die auf Harvest-Lösungen bei der Ferninspektion von Ausrüstung zurückgreifen. Auch mit global tätigen Konzernen aus dem Öl- und Gassektor bestehen Vereinbarungen. Für 2025 strebt Harvest eine Ausweitung der Geschäftstätigkeit in Nordamerika und Europa an. Um in Europa durchzustarten, hat das Unternehmen auch eine Kooperation mit ThreePro Consultants geschlossen.

Analysteneinschätzungen und Marktentwicklung

Während viele Marktteilnehmer noch auf klassische Inspektion und Wartung setzen, sehen Analysten in Fernzugriffs- und Datenmanagementlösungen einen zentralen Wachstumsmarkt. Die Experten von Deloitte prognostizieren, dass allein im Energiesektor der Anteil automatisierter Remote-Systeme bis 2030 deutlich zulegen wird. Besonders bei Anlagen, die in schwer zugänglichen oder gefährlichen Regionen betrieben werden, gilt Remote Presence zunehmend als Schlüsseltechnologie.

Fazit

Harvest Technology profitiert von einer wachsenden Nachfrage nach sicherem, effizientem Fernzugriff in Hochrisikoumgebungen. In einem sich wandelnden globalen Umfeld, das auf Sicherheit, ESG und Effizienz fokussiert ist, adressiert das Unternehmen einen klar definierten und zukunftsweisenden Bedarf.

———

Lassen Sie sich in den Verteiler für Harvest Technology oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: Verteiler Harvest Technology oder Nebenwerte.

Harvest Technology Group

ISIN: AU0000082422

harvest.technology/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Harvest Technology existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Harvest Technology. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Harvest Technology können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations – unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Harvest Technology einsehen: harvest.technology/investors/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Harvest Technology vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie „können“, „werden“, „sollten“, „könnten“, „erwarten“, „planen“, „beabsichtigen“, „antizipieren“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“ oder „potenziell“ oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

Deutschland

email : ereuter@dr-reuter.eu

Pressekontakt:

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

email : ereuter@dr-reuter.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Fineqias renditebringendes Bitcoin ETP erreicht 13,9 Mio. $, womit das gesamte verwaltete Vermögen des Unternehmens auf 36 Mio. $ steigt First Mining meldet Verkauf von 20%-iger Beteiligung an Goldprojekt Hope Brook