  • Feste Zähne für mehr Lebensqualität – Zahnimplantate in Stuttgart

    Die Zahnarztpraxis Dr. Frentz & Kollegen in Stuttgart bietet Zahnimplantate für einen festen Biss. Patientinnen und Patienten profitieren von einer angstfreien, präzisen und schnellen Versorgung.

    Fehlende Zähne beeinflussen nicht nur das Lächeln, sondern auch das Kauen, Sprechen und das persönliche Wohlbefinden. In der Zahnarztpraxis Dr. Frentz & Kollegen in Stuttgart erhalten Patientinnen und Patienten eine professionelle Implantatversorgung, die auf modernster Technologie und jahrzehntelanger Erfahrung basiert. Zahnimplantate bieten eine ästhetische und funktionale Lösung, die das natürliche Kaugefühl wiederherstellt und langfristige Stabilität gewährleistet. Dank digitaler Diagnostik, innovativer Behandlungsmethoden und individuell angepasster Implantate sind passgenaue Ergebnisse garantiert.

    Sofortimplantate – neue Zähne an nur einem Tag

    Lange Wartezeiten auf Zahnersatz gehören in der Praxis Dr. Frentz & Kollegen der Vergangenheit an. Dr. Schweizer, Fachzahnärztin für Oralchirurgie, ist auf diese Behandlung spezialisiert. Mit der Möglichkeit von Sofortimplantaten erhalten Patientinnen und Patienten auf Wunsch bereits am selben Tag festen Zahnersatz – ohne monatelange Einheilphase. Durch präzise digitale Planung und eine perfekt abgestimmte Behandlung können Implantate direkt nach der Zahnentfernung gesetzt und mit einer ersten provisorischen Krone versorgt werden. Dies spart Zeit und reduziert Belastungen, sodass schnell wieder ein sicheres Lächeln möglich ist.

    Angstfreie und schmerzfreie Implantologie

    Viele Menschen haben Bedenken vor zahnchirurgischen Eingriffen – in der Zahnarztpraxis Dr. Frentz & Kollegen wird diesen Sorgen mit einer einfühlsamen und schmerzfreien Behandlung begegnet.
    Zahnheilkunde in sensiblen Händen – hier wird der Praxis-Leitsatz besonders spürbar: Das gesamte Team verfügt über langjährige Erfahrung im Umgang mit Angstpatientinnen und -patienten und setzt auf moderne Methoden zur Schmerzausschaltung. Digitales Röntgen reduziert die Strahlenbelastung, und der digitale Abdruck ersetzt den unangenehmen klassischen Abdruck mit Abformmasse. Durch behutsame Vorgehensweisen und transparente Beratung fühlen sich Patientinnen und Patienten jederzeit gut aufgehoben.

    Expertise durch Teamarbeit

    Ein besonderer Vorteil der Praxis ist die strukturierte und enge Zusammenarbeit der Zahnärztinnen. In schwierigen Fällen wird direkt eine Zweitmeinung eingeholt – die behandelnden Ärztinnen sitzen gemeinsam im Zimmer und analysieren den Fall aus verschiedenen Blickwinkeln. Diese direkte Abstimmung ermöglicht eine präzisere Diagnostik und eine individuell optimierte Implantatplanung. Patientinnen und Patienten profitieren so von einer optimalen Behandlung und höchster medizinischer Qualität.

    Kompetenz und Komfort in zentraler Lage

    Seit über 20 Jahren steht die Zahnarztpraxis Dr. Frentz & Kollegen für höchste fachliche Kompetenz und moderne Zahnmedizin. Mit einer voll digitalisierten Praxis, hochmoderner Technologie und einer perfekt strukturierten Terminplanung werden täglich Patientinnen und Patienten ohne lange Wartezeiten behandelt. Die zentrale Lage in der Königstraße 2, 70173 Stuttgart, direkt in der Innenstadt und nahe dem Hauptbahnhof, macht die Praxis besonders gut erreichbar. Zudem bietet das Team Beratung in mehreren Sprachen, darunter Englisch, Spanisch und Italienisch.

    Für eine Terminvereinbarung ist die Praxis telefonisch unter Tel.: 0711 655000-0 erreichbar oder es besteht die Möglichkeit, den Termin einfach online über die Website zu buchen. Die Sprechzeiten sind Montag bis Donnerstag von 7:30 bis 19:00 Uhr sowie am Freitag von 7:30 bis 16:00 Uhr.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Zahnarztpraxis Dr. Frentz & Kollegen
    Herr Andreas Frentz
    Königstraße 2
    70173 Stuttgart
    Deutschland

    fon ..: 0711 655000-0
    web ..: https://www.frentz.de/
    email : a.frentz@frentz.de

    Pressekontakt:

    RegioHelden GmbH
    Herr Alexander Graf
    Rotebühlstraße 50
    70178 Stuttgart

    fon ..: 0711 128 501-0
    web ..: https://stroeer-online-marketing.de/
    email : pressemitteilung@regiohelden.de


