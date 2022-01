Festplattenvernichtung Datenträger Vernichtung in Berlin

Festplatte zerstören in Berlin – mit uns ist dies ganz einfach!

Möchten Sie sich von einer Festplatte trennen und brauchen jemanden an der Seite, der genau dies für Sie tun kann? Dann sind Sie bei unserer Festplatten Zerstörung in Berlin genau richtig. Wir machen jeden Tag genau diese Arbeit und können Ihnen von daher auch helfen, die Löschung der Daten ohne Probleme anzugehen. Bei uns bekommen Sie die endgültige Festplatten Löschung in Berlin geboten. Wir löschen Ihre Daten mechanisch, dadurch können diese garantiert nicht mehr hergestellt werden. Dies ist gerade für Unternehmen immens wichtig, weil ihnen sonst viel Ärger drohen könnte. In Deutschland muss man sich an den Datenschutz halte, alle sensiblen Daten von Kunden müssen geschützt werden! Wer sich daran nicht hält, muss mit hohen Bußgeldern rechnen, die durchaus fünfstellig ausfallen könnten. Wenn Sie dies für Ihr Unternehmen vermeiden wollen, wenden Sie sich an uns und lassen Sie Ihre Festplatte/n professionell zerstören. Unsere Dienstleistung ist absolut zuverlässig und auch nicht kostspielig. Keine Freeware kann so gut sein, dass alle Daten endgültig gelöscht werden, gerade nicht, wenn es um sensible Daten geht. Diese können nämlich mit einer Software wiederhergestellt werden und für Ihre Firma viel Ärger bedeuten.

Wir achten als Fachbetrieb immer auf den Datenschutz nach DIN 66399, wenn es um die Festplatten Vernichtung in Berlin geht. Wir löschen auch Daten, wenn Sie nicht mehr auf die Festplatte zugreifen können. Festplatten können durchaus auch einmal kaputt gehen. Wenn Sie uns kontaktieren, werden wir mit unserer Festplattenvernichtung in Berlin dafür sorgen, dass Sie sich an den Datenschutz halten können und keine Probleme bekommen. Sie können es sich ganz leicht machen, kontaktieren Sie uns und vereinbaren Sie einen zügigen Termin. Wir holen die Hardware bei Ihnen im Unternehmen ab, somit müssen Sie keine weiten Wege auf sich nehmen. Dann machen wir uns gleich an die Festplatten Löschung Berlin.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IT-Service Jakubowski

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.sichere-festplatten-vernichtung.de

email : info@sichere-festplatten-vernichtung.de

Die Firma „IT Service Jakubowski“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

IT-Service Jakubowski

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.sichere-festplatten-vernichtung.de

email : info@sichere-festplatten-vernichtung.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Wie bringt man passive Fitness Mitglieder ins Fitnessstudio zurück?