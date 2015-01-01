-
Festplattenvernichtung in Aschaffenburg: ProCoReX Europe GmbH bietet die zertifizierte Datenträgervernichtung
ProCoReX Europe GmbH ermöglicht Festplattenvernichtung in Aschaffenburg auf Abruf – inklusive zertifizierter Datenträgervernichtung, nachhaltiger Entsorgung und digitalem Nachweis in kürzester Zeit.
Nicht immer lässt sich die Datenlöschung langfristig planen. Bei kurzfristigen Aufräumaktionen, Umzügen oder Migrationen braucht es einen Partner, der Festplattenvernichtung in Aschaffenburg und zertifizierte Datenträgervernichtung auch unter Zeitdruck garantiert. Die ProCoReX Europe GmbH hat ihre Prozesse so optimiert, dass flexible Abwicklung auch bei engen Deadlines möglich ist.
Vom ersten Kontakt an werden alle Medien nach Art, Risikostufe und erforderlicher Vernichtungsmethode kategorisiert. Die sichere Abholung und Verbringung zum zertifizierten Standort wird blitzschnell organisiert. Vor Ort erfolgt die Festplattenvernichtung in Aschaffenburg nach DIN 66399. Nach Abschluss erhält der Auftraggeber sofort ein digital verfügbares Zertifikat der Datenträgervernichtung in Aschaffenburg – bestens geeignet für schnelle Nachweise bei Audits, Transaktionen oder Kompatibilitätsprüfungen.
Wertstoffkreisläufe, Recycling und umweltgerechte Trennung werden weiterhin konsequent eingehalten. Dank eingespielter Abläufe, kompetenter Teams und digital gestützter Dokumentation ist ProCoReX Europe GmbH ein optimaler Ansprechpartner für rasche, absolut sichere und dennoch nachhaltige Festplattenvernichtung und zertifizierte Datenträgervernichtung in Aschaffenburg.
Daher bietet die ProCoReX Europe GmbH eine sichere und Nachvollziehbare Komplettlösung für Unternehmen in Aschaffenburg
Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.
