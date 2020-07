Festspiele im August auf Wasserschloss Mellenthin

Im August finden im Wasserschloss Mellenthin auf Usedom zwei Open Air-Festspiele der besonderen Art statt. Auf dem Programm stehen Shakespeares Werke und Märchen der Gebrüder Grimm.

Zurück zur Normalität

Mehrere Wochen lang war die Sonneninsel Usedom für Gäste gesperrt. Seit dem 25. Mai dürfen auf der zweitgrößten deutschen Insel Hotels und Restaurants wieder ihre Tore für Urlauber öffnen. Jetzt kehrt auf Usedom ein weiteres Stück Normalität zurück. Im August finden auf Wasserschloss Mellenthin, mitten im Herzen der Insel, unter freiem Himmel wieder Festspiele im idyllischen Innenhof des altehrwürdigen Renaissanceschlosses statt.

Shakespeares gesammelte Werke in 100 Minuten

Vom 7. bis zum 9. August 2020 geben die Schlossfestspiele Ribbeck ein Gastspiel auf Wasserschloss Mellenthin. Auf dem Programm stehen dann die gesammelten Werke von William Shakespeare in 100 Minuten: vom „Lear“ zum „Sommernachtstraum“, von „Romeo und Julia“ zum „Hamlet“ und noch viele weitere Stücke. Eine durchaus ambitionierte Herausforderung. Aber da in diesen schwierigen Zeiten der Spaß nicht zu kurz kommen darf, haben die drei Darsteller den Staub der Jahrhunderte abgeklopft und greifen mit viel Witz immer wieder in Inhalt und Sprache des Dramatikers ein. Da ist auf Wasserschloss Mellenthin gute Laune garantiert. Denn schließlich feiert das unterhaltsame, etwas verrückte und übermütige Stück seit der Uraufführung in London auf der ganzen Welt große Erfolge. Auch im deutschsprachigen Raum ist die Theatererlebnis-Komödie der besonderen Art längst Kult. Die Tickets für diese Veranstaltung kosten 20 Euro.

Parktheater Edelbruch auf Wasserschloss Mellenthin

Darüber hinaus findet noch ein weiteres außergewöhnliches Theatererlebnis auf Wasserschloss Mellenthin vor historischer Kulisse statt. Bereits seit Juli und noch bis zum 16. August 2020 gastiert wieder das Parktheater Edelbruch im Wasserschloss Mellenthin auf der Ostseeinsel Usedom. Das 2008 von der Schauspielerin Kristin Giertler gegründete Open Air-Theater aus Berlin spielt bekannte Märchen der Brüder Grimm nach. Allerdings sind diese erfrischend neu aufbereitet und unterhalten deshalb Kinder ebenso wie Erwachsene. In den Vorstellungen auf Wasserschloss Mellenthin stehen Grimms Märchen „Der Froschkönig“, „Vom Fischer und seiner Frau“, „Rotkäppchen“, „Frau Holle“ und „Hans im Glück“ auf dem Programm. Abends spielt das Parktheater Edelbruch an ausgewählten Tagen eine freie Interpretation von Tschechows „Die Dame mit dem Hündchen“, eine der schönsten Liebesgeschichten der Weltliteratur, ebenfalls im Schlosspark. Alle Märchen dauern 30 Minuten und kosten 5 Euro. Die Abendveranstaltungen sind länger und kosten 15 Euro.

Mehr Informationen zu beiden Events unter https://www.wasserschloss-mellenthin.de.

Das Wasserschloss Mellenthin ist eine stilvoll restaurierte Schlossanlage aus dem Jahre 1575 im Herzen der Insel Usedom. Sie lädt mit eigener Brauerei, Destillerie, Kaffeerösterei und Limonadenherstellung zum Wohnen, Feiern, Erholen und Entspannen ein. Das harmonisch im Westflügel der Anlage integrierte Hotel bietet komfortable und mit Liebe zum Detail eingerichtete Zimmer mit modernen und großzügig gestalteten Bädern. Mittelalterliche Ritterbuffets, Brauerabende und Schlemmer-Events runden am Abend das Wohlfühl-Erlebnis ab.

