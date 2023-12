Fetzige Schlagerweihnacht beim Berliner Blindenverein

Schlager-Weihnachten für Blinde

Berlin, Samstag, 9. Dezember 2023

Die Zeit der Weihnachtsfeiern ist wieder da und Vereine und Firmen feiern das kommende Weihnachtsfest im Voraus. Diese Feiern sind sehr oft besinnlich, gediegen oder getragen in der Stimmung – festliche Stimmung!

Einen ganz anderen Weg ging da die Bezirksgruppe Steglitz-Zehlendorf des Berliner Blindenvereins ABSV. Die Weihnachtsfeier wurde im Haus des ABSV abgehalten. Die Feier war aber gar nicht so feierlich, sondern mehr eine fetzige und stimmungsvolle Party. Kulinarisch gab es Kaffee und Kuchen und als Hauptgang für die klassischen Weihnachtsfreunde Gänsebrust mit Kloß und Rotkohl.

Doch der Kulturteil war ein adventlich-weihnachtlicher Knaller. Die Berliner Schlagersängerin Jacky P. konnte hier engagiert werden. So wurde aus einer besinnlichen Feier eine echt fröhliche Adventsparty. Mit Schlagern von Helene Fischer, Andrea Berg, Vanessa Mai und Beatrice Egli begeisterte die sympathische blonde Sängerin die Festgäste. Auch eigene Songs wie „Mein Romeo“ und „Heiße Wünsche“ waren zu hören. Mit „Mein Herz soll lieben“ stellte Jacky einen selbst geschriebenen Schlager vor.

Es war Nachmittag und die Gäste tanzten ausgelassen mit. Sie bildeten einen tollen Chor und spendeten tosenden Applaus. Da staunten der Berichterstatter und die Gruppenleitung nicht schlecht. Mehrmals zog eine kleine Polonäse durch den Saal. Mit der wunderschönen Ballade „Light on“ wechselte Jacky P. geschickt zum weihnachtlichen Teil, denn das muss auch sein. „Leise rieselt der Schnee“ klang es da ganz traditionell aus den Kehlen der Besucher. Auch bei dem DDR-Weihnachtsklassiker „Weihnachten in Familie“ sangen viele Leute enthusiastisch mit. „Last Christmas“ gibt es ja auch in verschiedenen deutschen Versionen „Letzte Weihnachten“. Jacky P. performte hier ihre eigene weibliche Version. Als Weihnachtsschlager hatte Matthias Reim den Song zum Hit gemacht.

Viele Gäste lobten die Sängerin und die Gruppenleitung für das tolle weihnachtliche Showprogramm. Sie waren durchweg begeistert. Eine Frau fand, diese war die beste Weihnachtsfeier, die es bisher gab und wo sie dabei war.

Es gab nur noch glückliche und zufriedene Menschen.

Nicht zu vergessen: Angelika F. las hinterher noch eine wunderbare Weihnachtsgeschichte, die stellenweise zum Schmunzeln einlud. So kam das Partyvolk wieder etwas runter, um später dann ihr Essen zu genießen.

Singen, lachen, tanzen und viel Spaß haben – so soll eine gute Weihnachtsfeier sein. Und das war diese weihnachtliche Party des ABSV Steglitz-Zehlendorf auf jeden Fall. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch nach 2024!

Bericht: Hans Peter Sperber/ Sperbys Musikplantage

Fotoquelle: Archiv Jacky P.

