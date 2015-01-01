  • Filmreifer Valentinstag im Nova Maldives: „The Golden Age of Love“

    Im Nova Maldives 2026 wird der Valentinstag von den legendären Liebesfilmen der goldenen Hollywood-Ära inspiriert.

    BildDer Valentinstag 2026 im jungen Nova Maldives inspiriert von den großen Liebesfilmen des
    goldenen Kinozeitalters. Die Eleganz des Kinos trifft die auf entspannte Inselatmosphäre, das
    Rauschen des Ozeans liefert den Soundtrack und jede Umarmung sich wie eine Geschichte
    anfühlt, die es wert ist, erzählt zu werden. Die Gäste treten einfach ein in die filmreife Kulisse
    das Inselresort im Süd-Ari-Atoll mit romantischen Getaways auf einsamen Sandbänken oder
    Candlelight-Dinner unter dem traumhaften Nachthimmel des Indischen Ozeans. Im Nova
    Maldives spielt am Valentinstag jedes Paar eine Hauptrolle, ob bei sinnlichen Kakao-Massagen
    oder luxuriösen Champagner-Cruises in den Sonnenuntergang.
    Tief in die Welt der maledivischen Erzählungen entführt die „Dhon Hiyala & Ali Fulhu
    Catamaran Cruise“. Dieses traditionelle Pendant der Malediven zu Romeo & Julia ist eine
    moderne Nacherzählung der packend-tragischen Geschichte, die die Beständigkeit der Liebe
    auf dem offenen Meer und das 2.500 Jahre alte Erbe der Inseln um das Nova Maldives feiert.
    Ganz im Sinne der traditionellen Zusammenkünften auf den maledivischen Inseln, den
    Holhuashis, lädt das „Love Story Open Mic“ die Turteltauben auf Nova ein, ihre ganz
    persönliche Liebesgeschichte zu erzählen und romantische Liebesversprechen zu teilen. Und
    vielleicht den nächsten Schritt in der Partnerschaft zu machen. Ein wunderbares Zeichen dafür
    kann bei einem „Reef Rendezvous“ gesetzt werden. Dieses bietet die exklusive Gelegenheit
    gemeinsam eine Koralle in das Riff des Nova Maldives zu pflanzen, die dann wächst und
    floriert, wie die Liebe derjenigen, die sie gepflanzt haben. Eine dauerhaftes Geschenk für die
    Partnerschaft und die Natur des Süd-Ari-Atolls.

    Mehr unter: NovaMaldives

    Über Nova Maldives

    Das Nova Maldives, ein „junges“ All-Inclusive-Community-Konzept, ist der perfekte Resort Stern auf den Malediven, um die Seele baumeln zu lassen. Direkt im Su d-Ari-Atoll liegt es inmitten des ultimativen Taucherparadieses für Walhaie, Mantarochen, Schildkröten und mehr. Das 5 Sterne Resort, nur 25 Minuten mit dem Wasserflugzeug von Male entfernt, punktet mit 76 großzügigen Wasser- und Strand Villen in gleich 10 Kategorien und mit schier endlosen Ausblicken auf
    den Ozean. Das zurückhaltende und minimalistische Interieur mit maßgefertigten Möbeln ist in strahlendem Weiß mit türkisenen Akzenten. Viele der Villen verfügen zusätzlich über offene Badezimmer, Terrassen oder sogar private Pools.
    Kulinarische Vielfalt bieten drei Restaurants und zwei Bars. Das SPA, ein Fitnesscenter und ein Wassersport – und Tauchzentrum ergänzen das Angebot. Ein weiterer Pluspunkt: im Nova Maldives wird die maledivische Kultur gelebt und ein Eintauchen in die maledivische Lebensweise der Kunst und Kultur ermöglicht. Das Nova Maldives ist nicht nur ein Lifestyle-Urlaubsziel, sondern ein perfekter Ort, um Körper und Seele in die Balance zu bringen. Denn im Nova Maldives geht es vor allem darum, sich Zeit fu r das zu nehmen, was die Seele glücklich macht. Das Nova Maldives ist intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst und verkörpert die Essenz der
    Marke Pulse Hotels & Resorts, die echte Gastfreundschaft mit persönlichen Service und innovativen Lösungen verbindet.

    Über Pulse Hotels & ResortsD

    Pulse Hotels and Resorts ist Dachmarke einer Reihe von innovativen und zeitgenössischen Hotels und Resorts, die auf ihre Kernphilosophie setzen: intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst. Die 2015 gegründete Hotelkette setzt einzigartige Resorts mit erstklassigen Angeboten in einem entspannten Ambiente.

    Pressefotos: https://www.picdrop.com/zierercom/ZkKH73uaMW

    Copyright: Nova Maldives
    Für weitere Presseinformationen:
    Annette Zierer
    ziererCOMMUNICATIONS
    Tel.: +49-89-356 124-83
    Mobil: +49-176-23 40 40 40
    E-Mail: annette.zierer@zierercom.com

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Nova Maldives
    Frau Annette Zierer
    Effnerstr. 44-46
    81925 München
    Deutschland

    fon ..: 08935612483
    web ..: https://nova-maldives.com/valentines/
    email : annette.zierer@zierercom.com

    Pressekontakt:

    ziererCOMMUNICATIONS GmbH
    Frau Annette Zierer
    Effnerstr. 44-46
    81925 München

    fon ..: 08935612483


