Filmreifer Valentinstag im Nova Maldives: „The Golden Age of Love“
Im Nova Maldives 2026 wird der Valentinstag von den legendären Liebesfilmen der goldenen Hollywood-Ära inspiriert.
Der Valentinstag 2026 im jungen Nova Maldives inspiriert von den großen Liebesfilmen des
goldenen Kinozeitalters. Die Eleganz des Kinos trifft die auf entspannte Inselatmosphäre, das
Rauschen des Ozeans liefert den Soundtrack und jede Umarmung sich wie eine Geschichte
anfühlt, die es wert ist, erzählt zu werden. Die Gäste treten einfach ein in die filmreife Kulisse
das Inselresort im Süd-Ari-Atoll mit romantischen Getaways auf einsamen Sandbänken oder
Candlelight-Dinner unter dem traumhaften Nachthimmel des Indischen Ozeans. Im Nova
Maldives spielt am Valentinstag jedes Paar eine Hauptrolle, ob bei sinnlichen Kakao-Massagen
oder luxuriösen Champagner-Cruises in den Sonnenuntergang.
Tief in die Welt der maledivischen Erzählungen entführt die „Dhon Hiyala & Ali Fulhu
Catamaran Cruise“. Dieses traditionelle Pendant der Malediven zu Romeo & Julia ist eine
moderne Nacherzählung der packend-tragischen Geschichte, die die Beständigkeit der Liebe
auf dem offenen Meer und das 2.500 Jahre alte Erbe der Inseln um das Nova Maldives feiert.
Ganz im Sinne der traditionellen Zusammenkünften auf den maledivischen Inseln, den
Holhuashis, lädt das „Love Story Open Mic“ die Turteltauben auf Nova ein, ihre ganz
persönliche Liebesgeschichte zu erzählen und romantische Liebesversprechen zu teilen. Und
vielleicht den nächsten Schritt in der Partnerschaft zu machen. Ein wunderbares Zeichen dafür
kann bei einem „Reef Rendezvous“ gesetzt werden. Dieses bietet die exklusive Gelegenheit
gemeinsam eine Koralle in das Riff des Nova Maldives zu pflanzen, die dann wächst und
floriert, wie die Liebe derjenigen, die sie gepflanzt haben. Eine dauerhaftes Geschenk für die
Partnerschaft und die Natur des Süd-Ari-Atolls.
Mehr unter: NovaMaldives
Über Nova Maldives
Das Nova Maldives, ein „junges“ All-Inclusive-Community-Konzept, ist der perfekte Resort Stern auf den Malediven, um die Seele baumeln zu lassen. Direkt im Su d-Ari-Atoll liegt es inmitten des ultimativen Taucherparadieses für Walhaie, Mantarochen, Schildkröten und mehr. Das 5 Sterne Resort, nur 25 Minuten mit dem Wasserflugzeug von Male entfernt, punktet mit 76 großzügigen Wasser- und Strand Villen in gleich 10 Kategorien und mit schier endlosen Ausblicken auf
den Ozean. Das zurückhaltende und minimalistische Interieur mit maßgefertigten Möbeln ist in strahlendem Weiß mit türkisenen Akzenten. Viele der Villen verfügen zusätzlich über offene Badezimmer, Terrassen oder sogar private Pools.
Kulinarische Vielfalt bieten drei Restaurants und zwei Bars. Das SPA, ein Fitnesscenter und ein Wassersport – und Tauchzentrum ergänzen das Angebot. Ein weiterer Pluspunkt: im Nova Maldives wird die maledivische Kultur gelebt und ein Eintauchen in die maledivische Lebensweise der Kunst und Kultur ermöglicht. Das Nova Maldives ist nicht nur ein Lifestyle-Urlaubsziel, sondern ein perfekter Ort, um Körper und Seele in die Balance zu bringen. Denn im Nova Maldives geht es vor allem darum, sich Zeit fu r das zu nehmen, was die Seele glücklich macht. Das Nova Maldives ist intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst und verkörpert die Essenz der
Marke Pulse Hotels & Resorts, die echte Gastfreundschaft mit persönlichen Service und innovativen Lösungen verbindet.
Über Pulse Hotels & ResortsD
Pulse Hotels and Resorts ist Dachmarke einer Reihe von innovativen und zeitgenössischen Hotels und Resorts, die auf ihre Kernphilosophie setzen: intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst. Die 2015 gegründete Hotelkette setzt einzigartige Resorts mit erstklassigen Angeboten in einem entspannten Ambiente.
Pressefotos: https://www.picdrop.com/zierercom/ZkKH73uaMW
Copyright: Nova Maldives
Für weitere Presseinformationen:
Annette Zierer
ziererCOMMUNICATIONS
Tel.: +49-89-356 124-83
Mobil: +49-176-23 40 40 40
E-Mail: annette.zierer@zierercom.com
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Nova Maldives
Frau Annette Zierer
Effnerstr. 44-46
81925 München
Deutschland
fon ..: 08935612483
web ..: https://nova-maldives.com/valentines/
email : annette.zierer@zierercom.com
Pressekontakt:
ziererCOMMUNICATIONS GmbH
Frau Annette Zierer
Effnerstr. 44-46
81925 München
81925 München

fon ..: 08935612483
