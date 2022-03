Finafix – Hilfe für Startups, Gründer und Kleingewerbe mit neuen Geschäftsmodellen

Immer mehr Menschen suchen nach Möglichkeiten, sich ein zweites Standbein aufzubauen. Eine Möglichkeit stellt Finafix vor: Ebay-Reseller werden und erfolgreich durchstarten – eine gute Geschäftsidee.

Gräfeling, 31.03.2022 – Finafix hilft, den Schritt in die Selbstständigkeit zu schaffen

Neben dem Fulltime-Job noch extra Geld verdienen, daran denken viele. Das ist nicht schwer und ohne großes Kapital möglich. Finafix hilft beim Start ein eBay Reseller zu werden. Gerade eBay bietet die Möglichkeit, viele verschiedene Dinge auszuprobieren, um herauszufinden, was gefragt ist. Hat man eine Marktlücke entdeckt, kann man sehr schnell erfolgreicher eBay Reseller werden.

Was bedeutet Reseller?

Übersetzt bedeutet Reseller, Wiederverkäufer. Dieser bietet Dienstleistungen oder Waren zum Verkauf, ohne diese selbst zu nutzen oder zu konsumieren. Natürlich erfolgt das mit Gewinn.

Kann man mit Reselling erfolgreich werden? Ja, es gibt verschiedene Methoden, um mit Reselling Geld zu verdienen. Einige Beispiele:

Handel mit limitierten Artikeln, an denen hohe Nachfrage besteht

Reparatur defekter Geräte

Raritäten

Sammlerstücke

Restposten günstig erwerben und weiterverkaufen

Erste Schritte zum Reseller

Als Erstes sollte man Informationen über den momentanen Markt einholen. Hat man diese Schritte sorgfältig durchgeführt, steht dem erfolgreichen Reselling nichts mehr im Wege. Wie bei jedem Geschäft steht auch an dieser Stelle Planung im Vordergrund.

Dazu gehört: Auswahl des Produktbereiches, Produktwahl nach Recherche, Angebote erstellen, Logistik planen

Wie wird man nun eBay Reseller?

Natürlich ist es zu Beginn etwas zeitaufwendig und auch hin und wieder frustrierend, bis sich der gewünschte Erfolg einstellt. Auf Plattformen wie zum Beispiel eBay kann man einfach damit starten, Artikel zu verkaufen. Funktioniert das, dann sollte man ein Gewerbe anmelden.

Jedes Unternehmen hat einmal klein angefangen. Durch die Plattform eBay und unterstützende Werbung in sozialen Medien wie Facebook und einigen mehr ist es jedermann möglich, erfolgreich ein eBay Reseller zu werden. Durch Reselling Geld zu verdienen wird so zum Kinderspiel, denn Finafix bietet Hilfe und Unterstützung in vielen Bereichen.

Wer oder was ist Finafix?

Die Mission von Finafix ist es, durch langjährige Erfahrung wertvolle Tipps für die Selbstständigkeit zu geben. Eine Starthilfe mit viel Erfahrung und Wissen rund um die Gründung und das Onlinebusiness zeichnen Finafix aus.

Die Vorteile von Finafix sind:

Keine Anmeldung oder Registrierung notwendig

Keine Gebühren

Kein Abonnement

Laufend aktuelle Berichte

Wertvolle Informationen für Unternehmensgründer

Fazit:

Es ist einfach ein Kleinunternehmen zu starten, ohne große Verluste befürchten zu müssen. Reselling ist einfach und unkompliziert. Ein Kleinunternehmen zu starten und damit Reseller werden ist mit den richtigen Tipps und Anleitungen problemlos machbar.

Gerade auf dem Gebiet des Reselling bieten sich Hunderte von Möglichkeiten, entweder Geld dazuzuverdienen oder sich selbstständig zu machen. Dabei benötigt man auch nicht ein enormes Startkapital. Durch eBay zum Beispiel kann leicht herausgefunden werden, ob die Produktwahl die richtige war.

