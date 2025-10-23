Finde deine Urkraft in dir und erlebe als Sternenkind den Weg zur Erleuchtung. Mai 2026 in Nürnberg

Eines der transformativsten Seminare aller Zeiten. 3 wunderschöne, unvergessliche Tage, die dein weiteres Leben nachhaltig prägen und verändern, und dir den Zugang zu der Kraft der Engel ermöglichen.

Bretten, 23.10.2025 – Ein Leben im Einklang zusammen mit der Urkraft der Engel – unvorstellbar

Vom 15. bis 17. Mai 2026 findet in Nürnberg das dreitägige Sternenkinder Seminar von Udo Golfmann statt. Es bietet Menschen, die sich Antworten und spirituelle Erleuchtung wünschen, einen intensiven Weg, um sich mit der Urkraft und den Engeln bewusst zu verbinden.

Worum geht es und an wen richtet sich das Sternenkinder Seminar?

In einer Welt, die scheinbar immer mehr aus den Fugen gerät, sehnen sich Menschen zunehmend nach einem tieferen Sinn, Orientierung und einer Verbindung jenseits des Alltags. Der renommierte Engeltherapeut Udo Golfmann, dessen spirituelle Seminare seit Jahren auf große Begeisterung stoßen, verbindet in seinem kommenden Sternenkinder Seminar kraftvolle Energiearbeit und spirituelle Erleuchtung mit einer tiefen gehenden spirituellen Transformation.

Die Veranstaltung richtet sich an alle Menschen, die ihr Leben in neue Bahnen lenken wollen. Die sich eingeengt und fremdbestimmt fühlen, seelische, gesundheitliche oder energetische Ungleichgewichte verspüren und sich nicht im Einklang mit ihrem eigenen Leben befinden. Spirituelle Seminare von Udo Golfmann sind immer eine Art Einladung: zur Heilung und Erneuerung und zur Rückverbindung mit dem inneren Wesen. Dies gilt auch für die kommende Veranstaltung in Nürnberg. Ob in privater oder beruflicher Hinsicht, angesprochen sind alle, die wertvolle Möglichkeiten für ihren inneren Wandel erfahren möchten.

Mehr als spirituelle Erleuchtung: Das erwartet Teilnehmer beim Sternenkinder Seminar

Wer sich auf das Sternenkinder Seminar einlässt, verspürt tiefgreifende Veränderungen. Frühere Teilnehmer berichteten, dass sie mehr Selbstbewusstsein und Mut erlangten, um ihrem Leben die längst fällige neue Richtung zu geben: in Beziehungen, aber auch im Job.

Das eigene Handeln wird richtungsbewusster, und blockierte Energien lösen sich, so dass neue Kraft fließen kann. Die gewonnenen Erkenntnisse lassen sich sofort in den Alltag integrieren. Einige gewinnen an Lebensfreunde und Wohlbefinden, andere sind nach langer Zeit wieder in der Lage, Konflikte zu lösen oder Nähe zuzulassen. Nicht selten treffen sich auf den Seminaren Seelenverwandte, und es entstehen dauerhafte Netzwerke spiritueller Freundschaften.

Ein Kommentar betont, wie tief das Seminar das Herz berührte, ein anderer ist seitdem überglücklich, die Anwesenheit der Engel spüren zu können. In einem Video des bekannten spirituellen Coachs Moritz Watzinger gewinnen Interessierte einen lebendigen Eindruck davon, wie tief und unmittelbar Engelsenergien wirken können.

Wer ist eigentlich Udo Golfmann?

Dass Udo Golfmann spirituelle Seminare anbietet, die von unzähligen Menschen mit großer Freude erwartet werden, ist kein Zufall. Schon in frühester Kindheit machte er erste außersinnliche Erfahrungen und erkannte, dass er über eine erweiterte Wahrnehmung verfügt. Später absolviert er zwei professionelle Ausbildungen: einmal zum „Certified Angel Reader“ und einmal zum „Angel Therapy Practicioner“. Seit mehr als einem Vierteljahrhundert berät er Menschen in sämtlichen Lebensbereichen. Interessierte können sich schon jetzt für das Sternenkinder Seminar im Mai 2026 anmelden.

https://www.udo-golfmann.de/

Udo Golfmann wurde 1979 unter dem Sternzeichen Krebs, Aszendent Fische, als Kind einer deutschen Mutter und eines Vaters mit italienischen Wurzeln geboren. Bereits in seiner frühen Kindheit hatte er seine ersten außersinnlichen Erfahrungen. Er erkannte, dass er mit einer erweiterten Wahrnehmung geboren wurde und konnte Engel, liebe Verstorbene und andere Lichtwesen, wie Feen und Elfen sehen und mit ihnen kommunizieren.

Später entschloss Udo sich, auf seinem Weg zur Bewusstseinserweiterung zwei Ausbildungen bei Doreen Virtue zu absolvieren und hat eine abgeschlossene Ausbildung zum Certified Angel ReaderTM und zum Angel Therapy PracticionerTM (Engeltherapeut). Udo Golfmann hat ein Ausbildungskonzept der Matrix Heilung mit den Engeln entwickelt und bildet spirituelle Lebensberater und Heiler aus. Udo Golfmann berät seit über 25 Jahren Menschen in allen Lebensbereichen mit großer Treffsicherheit, er sagt: „Die Engel helfen immer und finden für jedes Problem, egal wie groß es erscheinen mag, einen positiven Lösungsweg.“



Pressekontakt:

Engeltherapie Deutschland

Herr Udo Golfmann

Heinrich-Baumann-Str. 15

70190 Stuttgart

fon ..: 0176 -8702 0728

web ..: http://www.udo-golfmann.de/

email : info@udo-golfmann.de

