Finnisches Vanadiumgewinnungsprojekt erhält von EU unterstützte Finanzspritze

HÖHEPUNKTE:

– Recycling Industries Scandinavia AB (RISAB), eine 88-%-Tochtergesellschaft von Neometals, unterzeichnet ein Projektabkommen mit EIT RawMaterials GmbH (EIT RawMaterials) hinsichtlich der Unterstützung der Erschließung des finnischem Vanadiumgewinnungsprojekts (VRP1)

– EIT RawMaterials wird von der Europäischen Union (EU) kofinanziert und wird 0,5 Mio. (ca. 829.000 A$ Reserve Bank of Australia 0,603 AUD:EUR-Wechselkurs, 11. September 2024.

) an Subventionen für Novana Oy (Novana), eine 100-%-VRP1-Dachgesellschaft von RISAB, bereitstellen und ein Minderheitsaktionär von RISAB mit einer Pre-Money-Bewertung von 50 Mio. EUR (ca. 82,9 Mio. A$) (Pre-Money-Bewertung) werden

– Finanzmittel werden für die Weiterentwicklung der Projektfinanzierung eingesetzt, mit verbesserter Wirtschaftlichkeit durch einen zusätzlichen bedingten Investitionszuschuss in Höhe von 15 Mio. (ca. 24,9 Mio. AU A$D1) (die bedingte Subvention), der durch den von der EU unterstützten staatlichen finnischen NextGeneration-Fonds bereitgestellt wird, sowie eine potenzielle neue staatliche 20-%-Investitionssteuergutschrift

– EIT RawMaterials besitzt die Option, bis zu 10 Mio. (ca. 16,6 Mio. A$1) an zusätzlichem RISAB-Eigenkapital zur Pre-Money-Bewertung zu zeichnen

16. September 2024 / IRW-Press / Neometals Ltd. (ASX: NMT & AIM: NMT) (Neometals oder das Unternehmen), ein Entwickler von nachhaltigen Prozesstechnologien, freut sich, die Unterzeichnung eines Projektabkommens (das Abkommen) bekannt zu geben, wobei es Novana (indirekte NMT-Beteiligung von 88 % durch RISAB) Finanzmittel und Dienstleistungen bereitstellt. Novana vermarktet das zum Patent angemeldete Vanadiumgewinnungsverfahren von Neometals (VRP-Technologie) durch die Erschließung von VRP1 in Finnland.

EIT RawMaterials hat seinen Sitz in Berlin in Deutschland und ist ein rechtlich unabhängiger Teil des Europäischen Instituts für Innovation und Technologie, einer EU-Einrichtung. EIT RawMaterials wurde von der Europäischen Kommission mit der Leitung und Verwaltung der Europäischen Rohstoffallianz (ERMA) beauftragt.

Im Rahmen des Abkommens wird EIT RawMaterials Novana eine Subvention in Höhe von 0,5 Millionen gewähren und etwa 1,1 % des ausgegebenen Kapitals von RISAB zur Pre-Money-Bewertung erhalten. Die Finanzmittel und Dienstleistungen von EIT RawMaterials, die von der Anwendung der Gelder auf im Voraus vereinbarte Arbeiten und Meilensteindaten abhängig sind, werden den Projektfinanzierungsprozess für die Entwicklung einer Anlage zur Herstellung von hochreinem Vanadiumpentoxid (V2O5) aus vanadiumhaltiger Stahlschlacke in Pori in Finnland unterstützen.

Neometals hatte bereits zuvor die Ergebnisse der VRP1-Machbarkeitsstudie bekannt gegeben, die das Potenzial für Betriebskosten im untersten Quartil mit einem niedrigen bis negativen CO2-Fußabdruck bestätigte. Alle Einzelheiten finden Sie in der ASX-Meldung von Neometals mit dem Titel Vanadium Recovery Project Delivers Strong Feasibility Results, die am 8. März 2023 veröffentlicht wurde.

. Nach dem Erhalt der Gelder im Rahmen des Abkommens wird Novana formell mit einem Auswahlprozess für die Projektfinanzierung beginnen, bei dem etwa 400 Millionen (etwa 40 % Eigenkapital und 60 % Fremdkapital) angestrebt werden, wobei die führenden nordischen Banken SEB und Aventum die Eigenkapital- bzw. Fremdkapitalpakete mit Unterstützung von EIT RawMaterials verwalten werden.

Darüber hinaus hat EIT RawMaterials die Option, innerhalb von a) 18 Monaten nach der Unterzeichnung des Abkommens oder b) nach der Unterzeichnung eines verbindlichen Abkommens hinsichtlich einer Kapitalbeteiligung an RISAB in Höhe von mindestens 160 Millionen von einem oder mehreren (bestehenden oder neuen) Investoren bis zu 10 Millionen (etwa 16,6 Millionen A$1) zusätzlich an RISAB zu zeichnen – je nachdem, was früher eintritt.

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat Novana eine bedingte Genehmigung für eine Fremdfinanzierung im November 2023 erteilt. Darüber hinaus hat Business Finland im Rahmen des von der EU unterstützten NextGeneration-Fonds für nachhaltiges Wachstum eine bedingte Subvention angeboten. Die Inanspruchnahme der bedingten Subvention richtet sich nach den branchenüblichen Bedingungen, die auch beinhalten, dass Novana zunächst sein Projektfinanzierungspaket gesichert hat. Wie das finnische Finanzministerium am 28. Juni 2024 bekannt gab (Pressemitteilung 326/2024), plant der finnische Staat außerdem die Einführung eines neuen Systems von Investitionssteuergutschriften in Höhe von 20 % für große Industrie-, Energiewende- und Recyclingprojekte in Finnland.

Novana besitzt die exklusive Lizenz für die VRP-Technologie von Neometals in den nordischen Ländern Beschränkt auf Finnland, Dänemark, Schweden und Norwegen.

und ist verpflichtet, Royaltys in Höhe von 2,5 % brutto auf alle Produkte zu zahlen, die aus ihrer Nutzung hervorgehen. Novana besitzt eine langfristige Konzession für den geplanten Standort der VRP1-Anlage, hat die Umweltgenehmigung für das Projekt erhalten Alle Einzelheiten finden Sie in der ASX-Meldung von Neometals mit dem Titel Vanadium Recovery Project Environmental Permit Granted, die am 24. Oktober 2022 veröffentlicht wurde.

und hat mit Glencore International AG eine verbindliche Abnahme für 100 % der V2O5-Produkte von VRP1 vereinbart Alle Einzelheiten finden Sie in der ASX-Meldung von Neometals mit dem Titel Vanadium Recovery Project Offtake Executed with Glencore, die am 12. Juli 2023 veröffentlicht wurde.

. Neometals beabsichtigt nicht, weitere wesentliche Finanzmittel für RISAB/Novana zur Entwicklung von VRP1 zur Verfügung zu stellen und geht davon aus, dass seine aktuelle Beteiligung zu einer Minderheitsbeteiligung verwässert wird.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76832/20240916_VRP_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Royalty- und Unternehmensstruktur nach der Investition von EIT RawMaterials im Überblick

Chris Reed, Managing Director von Neometals, sagte:

Wir freuen uns, dass Novana und VRP1 einen Konzern vom Kaliber von EIT RawMaterials als Aktionär und Unterstützer des Projektfinanzierungsprozesses gewinnen konnten. Nachdem die EIB-Finanzierung für VRP1 bedingt bestätigt wurde, freuen wir uns darauf, uns die restlichen Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen offiziell zu sichern. Wir hoffen, aus der beträchtlichen Unterstützung des finnischen Staates und der EU sowie aus den neuen Anreizen Kapital schlagen zu können, um den ersten inländischen Hersteller von hochreinem Vanadium in Europa zu errichten – einem kritischen Material für die Herstellung von hochfestem Stahl, Titanlegierungen für die Luft- und Raumfahrt sowie stationären Energiespeicherbatterien.

Genehmigt im Namen von Neometals durch Christopher Reed, Managing Director.

ENDE

Für weitere Informationen besuchen Sie www.neometals.com.au oder kontaktieren Sie:

Chris Reed

MD/CEO

T +61 8 9322 1182

E chris@neometals.com.au

Über Neometals Ltd.

Neometals fördert nachhaltige Versorgungsketten für kritische Materialien und reduziert die Umweltbelastung des traditionellen Abbaus im Rahmen des globalen Übergangs zu einer Kreislaufwirtschaft.

Das Unternehmen vermarktet ein Portfolio an nachhaltigen Verarbeitungslösungen, die kritische Materialien aus hochwertigen Abfallströmen recyceln und rückgewinnen.

– Das Hauptaugenmerk von Neometals ist auf die patentierte Lithium-Ionen-Batterie-Recyclingtechnologie (50 % NMT) gerichtet, die im Rahmen eines 50:50-Joint-Ventures (Primobius GmbH) mit dem 150 Jahre alten deutschen Anlagenbauer SMS group GmbH vermarktet wird. Primobius beliefert Mercedes-Benz mit einer Recyclinganlage mit einer Kapazität von 2.500 tpa und betreibt einen eigenen LiB-Entsorgungsdienst in Deutschland. Die erste kommerzielle Anlage von Primobius mit einer Kapazität von 21.000 tpa wird Stelco im Rahmen einer bestehenden Technologielizenz für Nordamerika angeboten werden.

Neometals entwickelt im Rahmen von Geschäftsmodellen mit geringem Risiko und geringem Kapitaleinsatz zwei moderne Batteriematerial-Technologien für die Kommerzialisierung:

– Lithiumchemikalien (70 % NMT) – Patentiertes ELi-Elektrolyseverfahren, das sich zu 30 % im Besitz von Mineral Resources Ltd. befindet, um Lithiumhydroxid in Batteriequalität aus Sole und/oder Hartgestein zu Betriebskosten im untersten Quartil zu produzieren. Testarbeiten auf Pilotebene und Aktualisierung der technischen Kostenstudie für Abschluss im Dezember 2024 geplant

– Vanadiumgewinnung (100 % NMT) – Zum Patent angemeldetes hydrometallurgisches Verfahren zur Herstellung von hochreinem Vanadiumpentoxid aus einem Nebenprodukt der Stahlerzeugung (Schlacke) zu Betriebskosten und einem CO2-Fußabdruck im untersten Quartil.

Über EIT RawMaterials:

EIT RawMaterials ist das größte und aktivste Wissens- und Innovationsnetzwerk für Rohstoffe mit 300 Partnerorganisationen, die die gesamte Rohstoff-Wertschöpfungskette abdecken und die Kreislaufwirtschaft fördern. EIT RawMaterials wurde mit der Leitung der Europäischen Rohstoffallianz beauftragt, die 750 Mitglieder und eine Investitionspipeline von 30 Projekten mit einem Investitionspotenzial von 10 Milliarden umfasst. EIT RawMaterials ist Teil des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts und wurde 2015 gegründet, um den Übergang Europas zu einer nachhaltigen Wirtschaft zu fördern, wobei die Aufgabe darin besteht, eine nachhaltige Rohstoffversorgung für Europa zu sichern, Materialkreisläufe zu schließen und Produktlösungen zu entwickeln, um Rohstoffe durch die Förderung von Innovation, Bildung und Unternehmertum zu einer wichtigen Stärke für Europa zu machen.

Link zur englischen Originalmeldung:

cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02852766-6A1225415&v=fc9bdb61fe50ea61f8225e24ce041a0e155a9400

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Neometals Ltd

Chris Reed

Level 3, 1292 Hay St

6005 West Perth

Australien

email : info@neometals.com.au

Pressekontakt:

Neometals Ltd

Chris Reed

Level 3, 1292 Hay St

6005 West Perth

email : info@neometals.com.au

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

SILBER-HEBEL: Spektakuläre Einstiegs-Chance in den Silbermarkt mit dieser Aktie! Erfolgreiche Strategien für Ihr Business