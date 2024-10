FINOS veröffentlicht auf der OSFF in New York den ersten Entwurf eines AI Governance Framework für Finanzinstitute und erhält breite Unterstützung von Branchenführern

Zu den neuen FINOS-Platin-Mitgliedern gehören NVIDIA und Protect AI. Moody’s tritt als Gold-Mitglied bei, neben wichtigen Finanzdienstleistern und führenden Unternehmen der KI-Branche.

NEW YORK, NY / ACCESSWIRE / 1. Oktober 2024 / Die Fintech Open Source Foundation (FINOS), das Finanzdienstleistungsdach der Linux Foundation, gab auf dem Open Source in Finance Forum New York (OSFF NY) in dieser Woche stolz mehrere Meilensteine im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) bekannt. Zu diesen Entwicklungen gehören der Entwurf der Veröffentlichung eines bahnbrechenden KI-Governance-Rahmens für Finanzinstitute der FINOS AI Readiness Special Interest Group (SIG) und eine Einladung an die breitere Community, sich an dieser nun vollständig offenen Initiative zu beteiligen.

Darüber hinaus wurde die breitere FINOS-KI-Initiative von einer beeindruckenden Liste von Finanzdienstleistungs- und Technologieunternehmen unterstützt und zieht neue Mitglieder an, die führend im Bereich KI sind, darunter NVIDIA, Protect AI und Moody’s.

Es ist spannend zu sehen, wie sich die FINOS-Mitgliedschaft in relativ kurzer Zeit zusammengeschlossen hat, um an diesen wichtigen grundlegenden Richtlinien für den Einsatz von KI in der komplexen und regulierten Welt der Finanzdienstleistungen zu arbeiten, sagte Gabrielle Columbro, Executive Director von FINOS. Während die Welt die grundlegende Rolle erkennt, die Open-Source-KI in der Wirtschaft, bei der sozialen Verbesserung und bei verantwortungsbewusster Innovation spielen wird, begrüßen wir die Aufnahme neuer namhafter Unternehmen und das verstärkte Engagement unserer bestehenden Mitglieder, während wir die Branche über die KI-Bereitschaft hinaus in den Aufbau einer kollaborativen Open-Source-KI für eine so kritische Infrastruktur wie Finanzdienstleistungen führen.

Die NVIDIA-Software ermöglicht die schnelle Entwicklung von beschleunigter Datenverarbeitung und KI im Finanzdienstleistungssektor und hilft Unternehmen dabei, neue Datenfunktionen zu nutzen, so Jochen Papenbrock, Head of Financial Technology EMEA bei NVIDIA. NVIDIA verstärkt sein Engagement in der Community durch die Beteiligung am FINOS-Projekt und untermauert damit sein langjähriges Engagement für Open-Source-KI und Datenverarbeitung.

Neues FINOS-Platin-Mitglied NVIDIA stellt KI-Software wie NVIDIA Guardrails, NeMo und RAPIDS zur Verfügung, um die Einführung schnellerer, effizienterer Rechenmodelle im Finanzdienstleistungssektor zu unterstützen. Die Software von NVIDIA verbessert auch Anwendungen für Klimarisiken, hilft bei der Energieeinsparung und unterstützt Initiativen für Umwelt- und Klimarisiken, unter anderem über die Plattform NVIDIA Earth-2, die Kohlenstoffabscheidung und die Analyse von Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken.

KI-Governance-Rahmen für Finanzdienstleistungen veröffentlicht

Die Leistungsfähigkeit der generativen KI, die es den Nutzern ermöglicht, firmeneigene und öffentliche Daten und Informationen in Anwendungsfällen besser zu nutzen, die alles von Handel über die Verhinderung von Finanzkriminalität bis hin zur regulatorischen Berichterstattung und zur Verbesserung des Kundenerlebnisses umfassen, wird transformativ sein. Seit FINOS Anfang des Jahres seine breitere KI-Initiative gestartet hat, war klar, dass die rasche Bereitstellung von KI ein entscheidender erster Schritt war. KI stellt neue Herausforderungen für die Integration von Technologie in Finanzdienstleistungen dar, die angegangen werden müssen, um eine schnelle, sichere und vertrauenswürdige Einführung zu ermöglichen – durch die Schaffung der richtigen Rahmenbedingungen und die Berücksichtigung der Bedürfnisse der Kunden, der Organisation und des regulatorischen Umfelds.

Nach monatelanger Zusammenarbeit nur unter Mitgliedern hat die AI Readiness SIG heute auf der OSFF NY den Entwurf ihres AI Governance Framework vorgestellt. Dieser Rahmen ist anbieterunabhängig und beschreibt 15 Risiken und 15 Kontrollen, die speziell auf KI-Systeme zugeschnitten sind, die LLM-Paradigmen im Finanzsektor nutzen. Es ist als lebendes Dokument konzipiert, das aktuelle und neue Bedrohungen anspricht und auf bestehenden Risikorahmen aufbaut.

Madhu Coimbatore, Head of AI Development Platforms bei Morgan Stanley, merkte an: Obwohl wir seit vielen Jahren KI-Lösungen einsetzen, ist die generative KI im Begriff, unsere Geschäftsabläufe zu verändern, indem sie neue Möglichkeiten schafft, aber auch Herausforderungen und Risiken mit sich bringt. Es ist wichtig, dass regulierte Finanzdienstleistungsunternehmen strenge Maßstäbe und Disziplin anwenden, um eine sichere und vertrauenswürdige Bereitstellung dieser Technologie zu gewährleisten. Dies ist ein guter Ausgangspunkt für uns als Branche, um gemeinsam an einem strukturierten Ansatz für die Einführung und Steuerung von KI zu arbeiten, ähnlich wie wir es vor einigen Jahren mit dem Open-Source-Readiness-Programm getan haben.

Eine Einladung an die Finanzdienstleistungsbranche zur AI Readiness Roadmap

Als entscheidenden nächsten Schritt zur Fertigstellung des KI-Governance-Rahmens und zur Einführung verantwortungsvoller KI-Praktiken lädt FINOS die breitere Finanzdienstleistungsgemeinschaft ein, sich an dieser wichtigen Zusammenarbeit zu beteiligen. Die Aufgabe besteht darin, Rahmenbedingungen, Richtlinien und Instrumente für den effektiven, sicheren, vertrauenswürdigen und regelkonformen Einsatz generativer KI-Technologien zu entwickeln und zu etablieren. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass der Rahmen die unterschiedlichen Bedürfnisse der Branche widerspiegelt und die richtigen Rahmenbedingungen für die Einführung und den Einsatz von KI in Finanzdienstleistungen schafft.

Da die Gruppe vollständig auf Open Source umgestellt wird, können sich Unternehmen, Akademiker und Praktiker nun Arbeitsgruppen der Gemeinschaft anschließen, zur Entwicklung des Rahmenwerks beitragen und Feedback geben, um das Referenzmodell für die KI-Bereitschaft von Finanzdienstleistungen durch einen umfassenden Fahrplan zu verfeinern und zu erweitern, der darauf abzielt, verantwortungsvolle KI-Überlegungen, weitere Anwendungsfälle und regulatorische Anforderungen zu antizipieren.

Bestehende FINOS-Mitglieder sollten sich hier melden, um mehr zu erfahren, und andere interessierte Nichtmitglieder können hier mehr darüber erfahren, wie sie FINOS-Mitglied werden können.

Das Interesse und die Resonanz von FINOS-Mitgliedern und der breiteren Gemeinschaft für einen Open-Source-Ansatz zur KI-Navigation ist bereits weit verbreitet. FINOS-Mitglieder wie Morgan Stanley, GitHub, Microsoft, Scott Logic, ControlPlane, Databricks, Provectus und Red Hat haben eine entscheidende Rolle bei der Anwendung einer Open-Source-Methodik gespielt, die sowohl die Frage der KI-Bereitschaft als auch die umfassendere Roadmap für strategische KI-Initiativen behandelt.

Wir werden häufig um Einblicke in die KI im Finanzsektor gebeten. Als Konsortium von Finanzinstituten bietet FINOS eine konsolidierte Branchenperspektive auf die Risiken und Kontrollmaßnahmen, die mit der Einführung generativer KI verbunden sind. Wir freuen uns auf ein kontinuierliches Engagement und die Weiterentwicklung des Governance-Rahmens, um die verantwortungsvolle Umsetzung von KI-Lösungen sicherzustellen. – Jared Lambert, Microsoft Group Product Manager.

Auch die breitere Finanzdienstleistungs- und Technologiegemeinschaft ist sehr daran interessiert, sich an diesem Open-Source-Ansatz zu beteiligen. Die FINOS-Gemeinschaft freut sich, NVIDIA und Protect AI als Platin-Mitglieder sowie Moody’s als Gold-Mitglied begrüßen zu dürfen.

Bei Protect AI haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, eine sicherere KI-gestützte Welt zu schaffen, und wir waren maßgeblich an der Festlegung von Standards und bewährten Verfahren für den sicheren Einsatz von KI in verschiedenen Branchen beteiligt, sagte Daryan Dehghanphisheh, Präsident und Mitbegründer von Protect AI. Wir freuen uns, FINOS beizutreten und als führende Stimme bei diesem entscheidenden Schritt der Fertigstellung des KI-Governance-Rahmens zu fungieren. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Arbeitsgruppen der Community und darauf, zur Entwicklung des Rahmens beizutragen, um die KI-Bereitschaft in der Finanzdienstleistungsbranche sicherzustellen.

Unsere Mitgliedschaft in der Linux Foundation und FINOS stellt einen wichtigen Meilenstein auf Moodys kontinuierlicher Reise durch Technologie und Innovation dar, da wir die transformativen Kräfte von GenKI und Open Source nutzen. Wir freuen uns sehr, mit FINOS und anderen Mitgliedern der Community zusammenzuarbeiten und Open-Source-Anwendungsfälle zu entwickeln, die der Finanzbranche zugutekommen werden. – Sergio Gago Huerta, MD – AI and Quantum Computing, Moody’s

Eine Branche ist nun bereit, die Leistungsfähigkeit von Open-Source-KI zu nutzen

Mit seiner bahnbrechenden Arbeit im Bereich Open Source Readiness (OSR) für Finanzdienstleistungen in den letzten acht Jahren hat FINOS den Rahmen für Finanzdienstleistungsunternehmen und ihre Technologiepartner geschaffen, um gemeinsam an einer Reihe von Open-Source-Initiativen zu arbeiten – von KI über Interoperabilität bis hin zum Klima -, die alle das Potenzial haben, in den kommenden Jahren nachhaltige Auswirkungen zu haben.

Diese und andere Themen sind die Eckpfeiler der Agenda der OSFF NY und ihrer Schwesterveranstaltung im Vereinigten Königreich (die im Juni stattfand) und sind mittlerweile die führenden Foren für Führungskräfte und Technologen im Bereich Finanzdienstleistungen, um sich auszutauschen und von ihren Branchenkollegen zu lernen. FINOS freut sich darauf, die transformative Arbeit dieser Open-Source-Community in all diesen Bereichen in den kommenden Monaten zu teilen.

Einige der weltweit führenden Technologieunternehmen und Innovatoren befürworten Open Source als sichere und kostengünstige Möglichkeit für Unternehmen und Entwickler mit begrenzten Ressourcen, auf modernste KI zuzugreifen. FINOS ist durch seine vielfältige Mitgliedschaft ideal im Ökosystem der Finanzdienstleistungen verankert, um einen ähnlichen Open-Source-Ansatz für KI zu fördern, der die spezifischen und komplexen Anforderungen der Branche berücksichtigt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version.

