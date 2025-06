FinTech-Event rund um Digitale Identitäten wird mit Schirmherrin Brigitte Zypries zum „Place To Be“

Am 25.09.2025 versammelt die WebID Group beim ID X Summit 2025 Vordenker aus Politik, Wirtschaft und Digitalisierung unter dem Motto „DIGITAL WORLD. REAL PEOPLE.“ in Hamburg.

Am 25.09.2025 wird der ID X Summit in Hamburg unter dem Motto „DIGITAL WORLD. REAL PEOPLE.“ mit hochkarätigem Line-up aus FinTech, Politik und Wirtschaft zum informativen, inspirierenden, interaktiven Deep Dive.

Die einführende Keynote der Schirmherrin Brigitte Zypries (Justiz-/Wirtschaftsministerin a.D.) widmet sich dem Thema „Warum ist die Bekämpfung von Geldwäsche auch für die Demokratie unerlässlich?“.

Auf zwei Bühnen diskutieren unter anderem Maral Koohestanian (Stadträtin und Dezernentin für Smart City, Europa und Ordnung) sowie Dr. Markus Reichel (MdB) über die Herausforderungen im Bereich der digitalen Services, denen sich die öffentliche Verwaltung auf Bundes- und Landesebene stellen müssen, etwa die Umsetzung der deutschen Wallet, die angelehnt an die EUDI-Wallet ab 2026 verfügbar sein soll. Vor dem Hintergrund der aktuellen weltwirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Situation können sich die Teilnehmenden auf einen inspirierenden, informativen und interaktiven Austausch freuen.

Im Fokus stehen in diesem Jahr Themen wie das Geldwäschegesetz (GwG/AMLD), Regulatorik, KYB, KYC, KYE & Social Engineering, EUDI-Wallet sowie Datenschutz und eIDAS 2.0 – und das vorläufige Line-up der Speakerinnen und Speaker verspricht schon jetzt, den bereits zum dritten Mal stattfindenden ID X Summit zu einem herausragenden Event zu machen:

* Dr. Osman Saçarçelik (Global Head of Global Standards & Advisory AML bei der Commerzbank AG)

* Julia Faeßer (SVP Security Solutions Europe bei Mastercard Europe SA)

* Dr. Markus Reichel (Mitglied des Bundestages, CDU)

* Martina Knierim (Director bei PwC)

* Maral Koohestanian (Stadträtin und Dezernentin für Smart City, Europa und Ord-nung, Landeshauptstadt Wiesbaden)

* Peter Fricke (Associate Director bei EY im Bereich Markets & Business Develop-ment)

* Louisa Lippold (Co-Founderin & CPO von Regpit)

Weitere Speakerinnen und Speaker werden in Kürze bekanntgegeben.

Frank S. Jorga, WebID Gründer, Co-CEO und ID X Summit Host: „Der ID X Summit 2025 verspricht noch abwechslungsreicher, dynamischer und zukunftsweisender zu werden. Das Motto „REAL PEOPLE. DIGITAL WORLD.“ soll Online-Ident-Expertinnen und Experten mit Vorreitern aus allen Branchen und vor allem auch mit interessierten Außenstehen-den zusammenbringen, um offen und unvoreingenommen über die Herausforderungen der digitalen Welt zu diskutieren, neue Ansätze zu analysieren und innovative Lösungen zu präsentieren. Ich bin selbst sehr gespannt, was uns dieses Mal erwartet, und freue mich, dass wir mit Brigitte Zypries eine Schirmherrin gefunden haben, die dem ID X Summit 2025 mit ihrer ausgewiesenen Expertise, ihrem Engagement und Weitblick eine besondere Note verleihen wird.“

#idxsummit25

SAVE THE ID X Summit DATE

25. September 2025 Factory Hammerbrooklyn Stadtdeich 2-4, D-20097 Hamburg

Für weitere Informationen oder Presseanfragen steht Ihnen das ID X Summit Team bei der WebID gerne zur Verfügung.

Kontakt: press@idxsummit.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WebID Solutions GmbH

Frau Irena Neumann

Unter den Linden 10

10117 Berlin

Deutschland

fon ..: 015142221644

web ..: https://idxsummit.de

email : irena.neumann@webid-solutions.de

Initiiert von Frank S. Jorga trägt die WebID Group seit 2012 maßgeblich zur Sicherheit des digitalen Zeitalters bei. Als erster deutscher Anbieter digitaler Identifikationsverfahren und Erfinder der Videoidentifikation (AMLD) positionierte sich die Unternehmensgruppe noch im Gründungsjahr als (inter)nationaler Branchenpionier. Zwei Jahre trug sie entscheidend zur Veranlassung der Sicherheitsvorschriften im deutschen Banking- und Finance-Sektor bei, welche bis heute als die strengsten weltweit gelten. Seit 2021 wird die WebID Group von der britischen Private-Equity-Gesellschaft AnaCap als Investor unterstützt. Im darauffolgenden Jahr richtete sie den ersten ID X Summit aus, Deutschlands führenden Online-Identity-Kongress, der seither jährlich internationale Experten, Medienvertreter und Brancheninteressierte vereint.

Heute hat die Unternehmensgruppe ihr Headquarter in Deutschland und beschäftigt 1.100 Mitarbeitende. Mit Tochterunternehmen in Österreich, der Schweiz und Spanien sowie weiteren Standorten in den USA und Indien ist die Unternehmen zudem international aufgestellt. Zu den mehr als 300 Kunden zählen, u.a. 80% der führenden Unternehmen des deutschen Banking- und Finanzsektors. Mit einem der umfangreichsten Produktportfolios weltweit, das sechs verschiedene Online-Identifikationsverfahren, ein digitales Authentifizierungsverfahren und ein elektronisches Signaturverfahren umfasst, bedient die WebID Group damit eines der größten Branchenvolumina auf dem internationalen Markt und gab zuletzt bekannt, das erste Online-Ident-Unternehmen zu sein, dass seine deutsche Expertise im US-Markt teilt und dabei einen neuartigen Ansatz zur Erhöhung der Sicherheitsstandards verfolgt. Weitere Infos dazu unter: www.webid-solutions.com

Pressekontakt:

WebID Solutions GmbH

Frau Irena Neumann

Unter den Linden 10

10117 Berlin

fon ..: 015142221644

email : irena.neumann@webid-solutions.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Kodiak meldet Erstschätzung der Mineralressourcen für vier der sieben mineralisierten Zonen auf dem MPD-Kupfer-Gold-Projekt