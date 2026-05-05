FintechWerx vereinbart Erwerb von Kreditplattform

Vancouver, British Columbia – 7. Juli 2026 / IRW-Press / FintechWerx International Software Services Inc. (CSE: WERX) (FintechWerx oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es mit 1431575 B.C. Ltd. (der Verkäufer), einer unabhängigen Partei, eine Kaufvereinbarung hinsichtlich geistigen Eigentums und Technologie-Assets (die Vereinbarung) vom 6. Juli 2026 unterzeichnet hat, der zufolge FintechWerx vereinbart hat, bestimmte Technologien (die Technologie) vom Verkäufer zu erwerben (die Transaktion).

Die als Ruby Loans bekannte Technologie ist eine Kreditplattform für kleine und mittlere Unternehmen. Ruby Loans gibt Kreditnehmern die Kontrolle über die Einleitung ihrer Kreditanfragen und rationalisiert den Prozess der Kreditvergabe, indem viele der sonst manuellen Schritte automatisiert werden, die für die Vorbereitung von Kreditunterlagen für Kleinunternehmen zur Genehmigung erforderlich sind. Die Plattform kombiniert Prozesse und Tools und ist so konzipiert, dass sie den Antrag durch einen mehrstufigen Prozess führt, der von der Anfrage mit den vom Kreditnehmer gesammelten Informationen bis hin zur Einreichung und Bewertung von Schlüsseldokumenten sowie einer Finanz- und Risikobewertung reicht. Das angestrebte Ergebnis ist die Generierung einer qualitativ hochwertigen Kreditanfrage vor der Einbindung von Mitarbeitern des Kreditrisikomanagements.

Als Gegenleistung für den Kauf der Technologie hat sich FintechWerx bereit erklärt, einen Kaufpreis in Höhe von insgesamt bis zu 825.000 $ wie folgt an den Verkäufer zu zahlen: (i) Zahlung von 100.000 $ in bar an den Verkäufer am Abschlussdatum der Vereinbarung (das Abschlussdatum), wovon das Unternehmen bereits eine erstattungsfähige Anzahlung in Höhe von 30.000 $ an den Verkäufer geleistet hat und die restlichen 70.000 $ am Abschlussdatum zu zahlen sind; (ii) Ausgabe von 728.862 Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine Aktie) unter Annahme eines Preises von 0,6174 $ pro Aktie am Abschlussdatum; und (iii) Zahlung von insgesamt bis zu 275.000 $ (der Meilensteinbetrag) in Tranchen nach der erfolgreichen Erfüllung bestimmter Meilensteine und Leistungen durch Zuteilung und Ausgabe jener Anzahl von Aktien, die dem anwendbaren Meilensteinbetrag entspricht. Die Anzahl der für den Meilensteinbetrag auszugebenden Aktien wird berechnet, indem der anwendbare Meilensteinbetrag durch den 10-tägigen volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien an der Canadian Securities Exchange (CSE) für die 10 Handelstage unmittelbar vor jenem Datum, an dem der anwendbare Meilenstein oder das entsprechende Ergebnis erreicht wird, geteilt wird, vorbehaltlich eines Mindestpreises, der gemäß den Richtlinien der CSE erforderlich ist. Im Zusammenhang mit der Vereinbarung hat sich das Unternehmen bereit erklärt, Gespräche mit Fred Zdan, dem Gründer von Ruby Loans, aufzunehmen, um Herrn Zdan zum Executive Chairman und Chief Executive Officer von FinanceWerx Solutions Inc., einer 100%igen Tochtergesellschaft von FintechWerx, zu ernennen.

Der Erwerb stellt einen weiteren Schritt beim Ausbau der Finanztechnologieplattform des Unternehmens mit ergänzenden Fähigkeiten dar, die das künftige Wachstum unterstützen, so George Hofsink, Chief Executive Officer von FintechWerx.

Ruby Loans fügt unserer umfassenderen Vision des Aufbaus einer intelligenten Finanzinfrastruktur eine wichtige Fähigkeit hinzu, sagt Hofsink. Die Kreditvergabe bleibt eine der bedeutendsten Möglichkeiten für Finanzinstitute und Kreditgeber, die Effizienz, das Kundenerlebnis und die Entscheidungsfindung zu verbessern. Durch die Einbindung von Ruby Loans in das FintechWerx-Ökosystem fügen wir eine bewährte Technologie zur Kreditvergabe hinzu, von der wir glauben, dass sie durch unsere Daten-, Analyse- und KI-Initiativen weiter verbessert werden kann.

Der Gründer von Ruby Loans, Fred Zdan, fügt hinzu, dass die Möglichkeit, unter dem Dach von FintechWerx zu wachsen, die Chance bietet, die Plattform weiterzuentwickeln und ihre Kreditvergabetechnologie einem breiteren Markt zugänglich zu machen.

Ich habe Ruby Loans entwickelt, um einen Kreditvergabeprozess zu vereinfachen, der sich für Kreditnehmer und Kreditgeber traditionell komplex und zeitaufwendig gestaltet, sagt Zdan. Der Beitritt zu FintechWerx bietet die Möglichkeit, diese Vision zu beschleunigen, indem wir unsere Kreditvergabe-Expertise mit einer breiteren Finanztechnologieplattform kombinieren.

Die Transaktion steht weiterhin unter dem Vorbehalt der Erfüllung der üblichen Bedingungen, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen gesellschafts- und aufsichtsrechtlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die CSE. Alle gemäß der Vereinbarung ausgegebenen Aktien unterliegen einer üblichen Haltefrist, die vier Monate und einen Tag nach dem Ausgabedatum abläuft. FintechWerx geht davon aus, die Transaktion in den kommenden Wochen abzuschließen.

Über FintechWerx

FintechWerx ist ein kanadisches Finanztechnologieunternehmen, das Onboarding-, Zahlungs-, Identitätsverifizierungs-, Betrugspräventions- und Datendienste für Händler, unabhängige Vertriebsorganisationen und Zahlungsdienstleister bereitstellt und eine Alternative zur Nutzung einer Vielzahl unterschiedlicher Anbieter bietet. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.sedarplus.ca oder auf der Website des Unternehmens unter www.FintechWerx.com.

Francisco Carasquero, Mitbegründer und CFO von FintechWerx

FintechWerx International Software Services Inc.

Tel: (236) 761-WERX (9379)

E-Mail: info@FintechWerx.com

Website: www.FintechWerx.com

Twitter: www.X.com/fintechwerx

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Im Allgemeinen lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie beabsichtigt, glaubt oder erwartet bzw. durch Variationen solcher Wörter und Ausdrücke erkennen oder durch Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten können, könnten, sollten oder würden. Diese Informationen und Aussagen, die hierin als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet werden, stellen keine historischen Tatsachen dar, beziehen sich auf den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und umfassen unter anderem Aussagen zu Erörterungen über zukünftige Pläne, Schätzungen und Prognosen sowie Aussagen zu den Erwartungen und Absichten des Managements unter anderem in Bezug auf: die erwartete Kommerzialisierung, Integration, Leistung und die Vorteile der Technologie, die erwartete Verbesserung und Optimierung von Bonitätsanfragen bei Kreditnehmern, die erwartete Einführung und Nutzung der Plattform durch Kunden und Partner, die Fähigkeit des Unternehmens, die Technologie zu vermarkten, zu vertreiben, in Unterlizenz zu vergeben, zu unterstützen und zu integrieren, die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen für die Transaktion einzuholen, einschließlich der Genehmigung durch die CSE, sowie die Fähigkeit des Unternehmens, die Transaktion abzuschließen.

Obwohl FintechWerx der Ansicht ist, dass solche Aussagen angemessen sind und die Erwartungen hinsichtlich künftiger Entwicklungen sowie andere Faktoren widerspiegeln, die das Management für angemessen und relevant hält, kann FintechWerx keine Gewähr dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Bei der Abgabe der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat FintechWerx mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, darunter unter anderem, dass die Marktgrundlagen die Tragfähigkeit der FintechWerx-Plattform und von Ruby Loans stützen werden, dass die Onboarding-Technologie erfolgreich in die Geschäftsabläufe und das kommerzielle Angebot des Unternehmens integriert wird, dass die für die Durchführung der geplanten zukünftigen Aktivitäten von FintechWerx erforderlichen Finanzmittel zur Verfügung stehen, dass Kunden und Partner die Technologie wie erwartet annehmen werden und dass das Unternehmen und der Anbieter die Transaktion wie in der Vereinbarung vorgesehen abschließen werden.

Der Ausgang der in diesen zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ereignisse unterliegt bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von FintechWerx wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, darunter unter anderem: die Auswirkungen makroökonomischer Unsicherheiten und Marktvolatilität; die finanzielle Performance von FintechWerx, einschließlich der Erwartungen hinsichtlich der Geschäftsergebnisse und der diesen Erwartungen zugrunde liegenden Annahmen sowie der Fähigkeit, Rentabilität zu erzielen und aufrechtzuerhalten; die Fähigkeit von FintechWerx, Kunden zu gewinnen und zu binden; die Fähigkeit von FintechWerx, sich in einem hart umkämpften Markt erfolgreich zu behaupten; die Fähigkeit von FintechWerx, geänderte oder neue Branchenstandards, Gesetze und Vorschriften, die für seine Geschäftstätigkeit gelten, einzuhalten; Risiken im Zusammenhang mit der Umsetzung, Integration, Leistung, dem Support, der Weiterentwicklung, der Vermarktung oder der Kündigung der Vereinbarung mit dem Anbieter sowie erhöhte Kosten im Zusammenhang mit der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

Zukunftsgerichtete Aussagen geben die Einschätzungen und Annahmen des Managements von FintechWerx ausschließlich zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wieder. FintechWerx übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder neue Informationen bzw. das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die Canadian Securities Exchange noch die Canadian Investment Regulatory Organization hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt noch abgelehnt.

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