Fiori Apps: Effizienz neu gedacht

Mit Fiori Apps gestaltet SAP die Arbeitswelt neu: intuitiv, mobil und exakt auf die Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten – für mehr Produktivität und weniger Komplexität im Geschäftsalltag.

Benutzerzentriertes Design für mehr Effizienz

Fiori Apps sind ein zentraler Bestandteil der modernen SAP-Welt und verkörpern die neue Benutzeroberfläche, mit der Unternehmen ihre Geschäftsprozesse intuitiv, mobil und rollenbasiert gestalten können. SAP Fiori ist mehr als nur eine Sammlung hübscher Kacheln – es ist ein Designkonzept, das sich konsequent an den Bedürfnissen der Anwender orientiert. Im Mittelpunkt stehen Einfachheit, Relevanz, Konsistenz und adaptive Benutzerführung.

Während klassische SAP-Oberflächen oft komplex und technisch anmuteten, bieten Fiori App eine moderne, klare Benutzeroberfläche, die mit Smartphones und Tablets ebenso gut funktioniert wie auf dem Desktop. Diese neue Usability führt nachweislich zu einer gesteigerten Produktivität und geringeren Schulungskosten.

Rollenbasiert und individuell anpassbar

Der entscheidende Vorteil von Fiori App liegt in seinem rollenbasierten Ansatz. Statt einer überladenen Oberfläche mit Funktionen, die der einzelne Nutzer gar nicht benötigt, bekommt jeder Anwender genau die Anwendungen und Informationen angezeigt, die für seine tägliche Arbeit relevant sind – etwa ein Einkäufer, der nur die Einkaufsanfragen und Bestellungen sieht, oder ein Lagerist, der mobilen Zugriff auf Wareneingänge und Bestandsinformationen hat.

Unternehmen können diese Apps zudem flexibel erweitern oder sogar eigene Fiori-Apps entwickeln, um maßgeschneiderte Lösungen zu schaffen. Dabei werden moderne Webtechnologien wie HTML5 und SAPUI5 eingesetzt, was eine reibungslose Integration in bestehende IT-Landschaften erlaubt.

Mobile Nutzung und Offline-Fähigkeit

Ein großer Vorteil von Fiori ist die mobile Einsatzfähigkeit. In einer zunehmend mobilen Arbeitswelt ist es entscheidend, dass Mitarbeitende auch von unterwegs effizient arbeiten können. Fiori Apps sind responsive, das heißt sie passen sich automatisch an die Größe des jeweiligen Endgeräts an. Darüber hinaus lassen sich viele Fiori Apps auch offline nutzen – zum Beispiel in der Instandhaltung oder im Außendienst, wo Netzabdeckung nicht immer gegeben ist.

SAP bietet mit der SAP Fiori Client App und der Integration in die SAP Business Technology Platform (BTP) eine solide Infrastruktur, um Fiori-Anwendungen auch sicher und performant außerhalb des Firmennetzwerks bereitzustellen.

Vereinfachung komplexer Prozesse

Fiori Apps sind nicht nur optisch moderner, sondern vereinfachen auch inhaltlich komplexe Geschäftsprozesse. Statt sich durch verschiedene Transaktionscodes in der SAP GUI zu klicken, können Anwender in einer Fiori App oft den gesamten Vorgang in einem durchgängigen, logischen Ablauf erledigen – von der Datenanzeige über die Bearbeitung bis zur Freigabe.

Diese Prozessverschlankung steigert nicht nur die Effizienz, sondern erhöht auch die Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Geschäftsabläufen. Mit Fiori können Unternehmen den Digitalisierungsgrad ihrer Prozesse signifikant erhöhen, ohne dabei aufwendig ganze ERP-Systeme neu einführen zu müssen.

Integration in S/4HANA und SAP BTP

Die Zukunft von SAP ist Fiori – das zeigt sich besonders deutlich im Kontext von SAP S/4HANA. Fiori ist die Standard-Benutzeroberfläche für S/4HANA und ersetzt dort zunehmend die klassische SAP GUI. Viele neue Funktionen stehen ausschließlich als Fiori Apps zur Verfügung, wodurch sich für Unternehmen ein entscheidender Innovationsvorteil ergibt, wenn sie auf die neue Technologie setzen.

Auch die SAP Business Technology Platform (BTP) spielt eine Schlüsselrolle bei der Fiori-Nutzung. Mit Hilfe der BTP können Unternehmen Fiori Apps entwickeln, erweitern, integrieren und verwalten – und dabei moderne Technologien wie KI, Machine Learning oder Process Automation einbinden. So wird Fiori zum Herzstück einer zukunftsfähigen, intelligenten Unternehmensplattform.

Akzeptanz und Schulung als Erfolgsfaktor

Die Einführung von Fiori Apps ist nicht nur eine technische, sondern vor allem eine kulturelle Veränderung. Damit die Vorteile vollständig zum Tragen kommen, ist es entscheidend, die Mitarbeitenden frühzeitig einzubeziehen und gezielt zu schulen. Dank der intuitiven Oberfläche fällt die Einarbeitung aber meist deutlich leichter als bei klassischen SAP-Anwendungen.

Eine enge Zusammenarbeit zwischen Fachabteilungen, IT und Change-Management ist essenziell, um die Anwendungen sinnvoll zu gestalten und nachhaltig im Unternehmen zu verankern.

Mehr als nur ein Interface

SAP Fiori ist mehr als nur eine Oberfläche – es ist ein strategisches Element der digitalen Transformation. Unternehmen, die konsequent auf Fiori setzen, profitieren von höherer Benutzerfreundlichkeit, gesteigerter Effizienz und einer verbesserten Datenqualität. Mit der nahtlosen Integration in SAP S/4HANA und der SAP BTP bietet Fiori eine zukunftssichere Grundlage für moderne, agile Unternehmensprozesse.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Anna Jacobs

Frau Anna Jacobs

Darmstadter Landstrasse 123

20149 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040 6563832

fax ..: 040 6563831

web ..: http://www.annajacobspr.net

email : anna@annajacobspr.net

Pressekontakt:

Anna Jacobs

Anna Jacobs

Darmstadter Landstrasse 123

20149 Hamburg

fon ..: 040 6563832

web ..: http://www.annajacobspr.net

email : anna@annajacobspr.net

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die betriebliche Krankenversicherung als strategisches HR-Instrument: Warum Protego neue Standards setzt Worte, die wirken: Impulse für echten Wandel