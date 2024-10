FirmenBILD.com – Kostenlose und kostengünstige Online-Präsenzen für Unternehmen

Die digitale Marketingagentur mlkDigital verkündet die Gründung und Vermarktung der neuen Plattform FirmenBILD.com.

Diese innovative Webseite bietet Unternehmen jeder Größe die Möglichkeit, ihre Online-Präsenz regional und überregional zu stärken – und das völlig kostenlos.

Eine neue Chance für Unternehmen in der digitalen Ära

Die Plattform FirmenBILD.com setzt genau dort an, wo viele kleine und mittelständische Unternehmen oft Schwierigkeiten haben: bei der Sichtbarkeit im Internet. In Zeiten von immer stärkerem Online-Wettbewerb ist es für viele Unternehmen von entscheidender Bedeutung, im digitalen Raum präsent zu sein. Doch der Aufbau und die Pflege einer professionellen Online-Präsenz sind oft kostspielig und erfordern technisches Know-how. Genau hier setzt FirmenBILD an.

FirmenBILD bietet Unternehmen eine unkomplizierte Möglichkeit, ohne technische Vorkenntnisse eine attraktive und ansprechende Online-Präsenz zu erstellen. „Unser Ziel ist es, jedem Unternehmen – ob Start-up, lokalem Handwerksbetrieb oder etabliertem Mittelständler – eine Plattform zu bieten, auf der sie schnell und effizient von potenziellen Kunden gefunden werden können“, sagt Andreas Malkow, Geschäftsführer von mlkDigital. „Wir wissen, dass viele Unternehmen bisher aus Kostengründen darauf verzichten mussten, im Netz präsent zu sein. FirmenBILD schließt diese Lücke.“

Flexible Lösungen für jeden Bedarf

FirmenBILD.com bietet mehrere Pakete an, um der Vielfalt der Bedürfnisse von Unternehmen gerecht zu werden. Es gibt sowohl ein vollkommen kostenloses Basisangebot als auch kostengünstige Premium-Pakete, die die Sichtbarkeit und Reichweite des Unternehmens weiter erhöhen.

Das kostenlose Basis-Paket ermöglicht es Unternehmen, ihre grundlegenden Informationen wie Firmennamen, Kontaktmöglichkeiten und eine kurze Beschreibung ihres Angebots darzustellen. Dieses Angebot richtet sich vor allem an kleinere Unternehmen, die erste Schritte in Richtung digitaler Präsenz gehen möchten.

Für Unternehmen, die einen Schritt weiter gehen wollen, bietet FirmenBILD kostenpflichtige Premium-Pakete an. Diese umfassen zusätzliche Funktionen wie:

– Erweiterte Präsentationsmöglichkeiten: Unternehmen können detaillierte Informationen zu Produkten und Dienstleistungen darstellen.

– Suchmaschinenoptimierung (SEO): Bessere Auffindbarkeit auf Google und anderen Suchmaschinen.

– Multimedia-Inhalte: Die Möglichkeit, Bilder und Videos einzubinden, um das Angebot anschaulicher zu präsentieren.

– Erweiterte Statistikfunktionen: Verfolgen, wie viele Besucher die eigene Firmenpräsenz erreichen und wie diese interagieren.

„Unser kostenfreies Angebot öffnet Türen für Unternehmen, die bisher keine Ressourcen für eine Online-Präsenz aufwenden konnten. Die Premium-Pakete richten sich hingegen an Unternehmen, die ihre Reichweite gezielt steigern möchten, um langfristig neue Leads und Kunden zu gewinnen“, erklärt Andreas Malkow weiter.

Zielgruppe und Reichweite

FirmenBILD richtet sich an eine breite Palette von Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen: vom Einzelhandel über Handwerksbetriebe bis hin zu Dienstleistern und Beratern. Besonders für Unternehmen, die regional tätig sind, bietet die Plattform ein effektives Mittel, um neue Kunden aus der näheren Umgebung zu gewinnen. Aber auch überregionale Unternehmen profitieren von den vielfältigen Möglichkeiten der Plattform.

„Unsere Plattform hilft nicht nur lokalen Betrieben, sondern auch Unternehmen, die über die regionalen Grenzen hinaus expandieren möchten“, so Malkow. „Wir haben das Ziel, Firmen dabei zu unterstützen, digital sichtbarer zu werden und ihre Kundschaft zu erweitern.“

Zukunftsvisionen

mlkDigital plant, die Plattform kontinuierlich weiterzuentwickeln und neue Funktionen zu integrieren, die den Nutzern von FirmenBILD einen noch größeren Mehrwert bieten. „Wir arbeiten bereits an zusätzlichen Features, die den Unternehmen helfen werden, ihre digitale Präsenz noch weiter zu professionalisieren“, verrät Andreas Malkow. „Es wird spannend zu sehen sein, wie FirmenBILD.com das digitale Marketing für kleine und mittelständische Unternehmen revolutioniert.“

Über mlkDigital

mlkDigital ist eine erfahrene Agentur im Bereich digitales Marketing und Webentwicklung. Seit Jahren unterstützt das Unternehmen seine Kunden dabei, sich online erfolgreich zu positionieren. Mit der Gründung von FirmenBILD.com erweitert mlkDigital sein Angebot und schafft eine Plattform, die insbesondere kleinen und mittelständischen Unternehmen den Weg in die digitale Zukunft ebnet.

Für weitere Informationen und zur kostenlosen Registrierung besuchen Sie www.firmenBILD.com oder kontaktieren Sie mlkDigital unter contact@mlk-digital.com.

Kontakt:

mlkDigital

Andreas Malkow

Geschäftsführer

E-Mail: contact@mlk-digital.com

Telefon: +357 99 344674

