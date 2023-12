Firmenevent wurde mit vielseitiger Unterhaltung geschmückt

Die Firma Huesker buchte in diesem Jahr ein Künstler Duo als Unterhaltung für die Firmenfeier in Ahaus. Geboten wurde den Gästen Origami Kunst, Seifenblasenshow und Sandmalerei als Showprogramm.

Ahaus. Bei der diesjährigen Firmenfeier der Firma Huesker konnte das Orga-Team wieder einmal ein überzeugendes Rahmenprogramm bieten. Mit einer tollen Showband und international bekannten Künstlern wurde der Belegschaft viel Unterhaltung geboten.

Zum Sektempfang sorgte Papierkünstlerin für gute Laune

Schon gleich zu Beginn der Firmen Veranstaltung wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Sekt und Cocktails empfangen. Auch für das leibliche Wohl wurde bereits im Empfangsbereich in Form von leckerem Fingerfood im Gläschen gesorgt. Auch die erste Künstlerin mischte sich unter die Gäste und bot den geladenen der Firmenfeier beschwingte Unterhaltung mit bunten Papieren. Denn die gebuchte Origami Künstlerin faltete nicht nur geschickt und temporeich Figuren aller Art, Sie schaffte es auch währenddessen mit Ihrem Publikum zu scherzen und für viel gute Laune zu sorgen. Mit dieser jahrhundertealten japanischen Kunstform begeisterte Sabrina, so der Name der Showkünstlerin, die umstehenden Damen und Herren und knickte das Material in jede erdenkliche Form. Sie ging in Ihrer Showeinlage sogar auf die Wünsche der Zuschauer ein und verteilte die Skulpturen dann an die Geladenen der Firmenfeier. Nach dieser Begrüßung wurden die Gäste dann auch schon in den schön dekorierten Saal des Kulturquadrats gebeten und nahmen Platz.

Künstlerisch wertvoller Auftakt mit Seifenblasenshow

Die Geschäftsleitung gab ein paar Rückblicke und Ausblicke des Unternehmens und schon wurde der Firmenevent mit einer weiteren Unterhaltung bereichert. Zunächst übernahm Sabrina, die Papierkünstlerin, die Moderation und stimmte die im Saal sitzenden auf den kommenden Showact ein. Ein Märchen ohne Worte wurde angekündigt und dies war wirklich nicht übertrieben. Denn kurz darauf erschien ein Unterhaltungskünstler auf der großen Bühne, der mit einem großen lila Zylinder und lila Galoschen daherkam. Zudem trug er einen lilafarbenen Frack, dessen Schwalbenschwanz bis zum Boden reichte. Und was der Seifenblasenkünstler zur Unterhaltung auf diesem Firmenevent vorbereitet hatte, schien die Gesetze der Natur außer Kraft zu setzen. Blub war sein Name und auch sein Programm! Die Seifenblasen, die er beherrschte wie kein anderer, stapelte er scheinbar mühelos aufeinander als Turm, steckte viele kleine Seifenblasen in eine große Seifenblase, füllte die Kugeln mit Nebel und ließ die Seifenblasen sogar wie eine Rakete steigen. Und dann tanzten riesengroße Seifenblasen zur Unterhaltung der Zuschauer auf der Bühne um Ihn herum. Er formte einen langen schillernden Bogen und stellte sich zu guter Letzt sogar selbst in eine der Seifenblasen hinein. Einen Blick auf das Outfit und die Show des Unterhaltungskünstlers kann man auf https://www.blubshow.de/unterhaltung-firmenfeier-firmenevent werfen. Was für ein Auftakt für die diesjährige Firmenfeier! Die Gäste dankten es ihm mit frenetischem Applaus und Zugabe-Rufen. Nach dieser faszinierenden Seifenblasenkunst und höchster Unterhaltung war es nun Zeit für das opulente Büffet Essen.

Sandmalerei Show als Unterhaltung nach dem Dinner

Die Gäste hatten die Qual der Wahl am warmen und kalten Büffet, welches für diese Firmenfeier extra von einem externen Caterer übernommen wurde und kamen gestärkt wieder an Ihre Tische zurück. Nach dem Essen wurde es wieder dunkel im Saal und das bunte Showlicht ließ erahnen, dass es Zeit für die nächste Unterhaltung der Künstler auf diesem Firmenevent war. Die große Leinwand der Event Halle kam nun zum Einsatz, denn nun verwöhnte Sabrina die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihrem Rahmenprogramm. Sie begab sich an einen großen Tisch, der von unten bestrahlt wurde und über diesem Tisch war eine Kamera angebracht. So konnte das, was auf diesem Tisch geschehen sollte auf die große Leinwand, für alle sichtbar, übertragen werden. Sabrina kündigte sich als Sandmalerei Künstlerin an und setzte diese Berufsbezeichnung eins zu eins um. Sie malte im wahrsten Sinne des Wortes mit feinem Sand auf diesem Leuchttisch. Und was dort für Bilder entstanden, war wirklich bezaubernd. Einen Trailer dieser Unterhaltung für Firmenfeiern finden Sie unter https://www.blubshow.de/unterhaltungskuenstler-firmenfeier-firmenevent Die gemalten Bilder formte Sie wiederum um und es entwickelten sich neue Bilder. So entstand eine Geschichte, die zudem noch mit gefühlvoller Musik untermalt wurde. In ihrer einzigartigen Form der Unterhaltung entwarf die Sandmalerei Künstlerin speziell für diese Firmenfeier eine passende Story, angelehnt an die Ziele des Unternehmens. Diese Sandmalerei Show imponierte die Zuschauer sehr und auch hier wurden die Künstler wieder mit viel Applaus entlassen. Sowohl die Unternehmensführung als auch das Organisationsteam konnten zufrieden mit sich sein, denn mit der Auswahl der Unterhaltung für den diesjährigen Firmenevent haben Sie das richtige Händchen bewiesen. Nach einer Dessertpause kam dann auch die gebuchte Band zum Einsatz und animierte die Gäste der Betriebsfeier gekonnt zum Tanz bis in die Nacht hinein.

