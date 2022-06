Firmenkredit: Wollen Sie 10 Minuten oder 10 Wochen warten?

Moderne FinTech-Portale ermöglichen schnelle und unbürokratische Firmenfinanzierungen.

FinTech-Portale ermöglichen schnelle und unbürokratische Firmenkredite zur Überbrückung finanzieller Engpässe. Kleinfirmen, Gewerbebetriebe, Selbständige und Freiberufler erhalten mit dem digitalen Schnellkredit von COMPEON eine der schnellsten Unter­nehmens­finan­zierungen in Deutsch­land: Angebote zur Finan­zierung bis zu 250.000 Euro sind innerhalb 24 Stunden möglich. Ohne Papierkram, ohne dinglichen Sicherheiten.

Was tun, wenn wegen der Corona-Krise Umsätze wegbrechen und dringende Zahlungen anstehen? Oder Zahlungseingänge von Kunden sich verzögern oder ausfallen? Oder wenn unerwartete Reparaturen anfallen, welche für den Betrieb notwendig sind?

Konventionelle Banken (z.B. Hausbank) tun sich noch immer schwer, solche für beruflich Selbständige kritische Situationen einzuschätzen, denn sie sind auf längerfristige Kreditfinanzierungen ausgerichtet.

Wenn dann eine schnelle Zwischenfinanzierung benötigt wird, erweist sich der klassische Ratenkredit der Banken als wenig geeignet. Wartezeiten von bis zu 10 Wochen schliessen eine kurzfristige Kreditlösung aus.

Selbständige sind dann gut beraten, nach Alternativen zur Bank umzusehen, nicht zuletzt um das gute Verhältnis mit ihrer Hausbank nicht unnötig zu belasten.

FinTech als Alternative zur Hausbank

Die moderne Finanztechnologie (FinTech) und die fortschreitende Digitalisierung verändern die Finanzwelt ganz zum Vorteil für Firmenkunden: Die Abhängigkeit von der Hausbank und das lange Warten bis hin zu 10 Wochen auf die ersehnte Finanzierung sind damit endgültig vorbei!

Händler, Kaufleute, Gewerbebetriebe, Unternehmer und Selbständige erhalten mit dem Digitalen Schnellkredit (DSK) von COMPEON die schnellst-mögliche Unter­nehmens­finan­zierung in Deutsch­land: Ein Firmenkredit von bis zu 750.000 Euro ist inner­halb von nur 3 Werktagen möglich.

Ganz ohne Papierkram und ohne dinglichen Sicherheiten: Die Schnellkredite laufen über einen 100%ig digitalisierten End-to-End-Prozess. Bis zur Vertrags­­unter­zeichnung ist kein händischer Schritt mehr not­­wendig. Sie geben alle Ihre Unter­lagen online ein und er­halten inner­­halb von wenigen Tagen die Kredit­­zusage – ohne Termin bei einem Bank­­berater und lange Warte­­zeiten.

Finanzportal COMPEON für schnelle Kreditlösungen bis 750.000 EUR!

KMU, Gewerbebetriebe, Unternehmer und Selbständige erhalten schnelle Überbrückungskredite zur Überwindung finanzieller Engpässe über das FinTech-Portal COMPEON: Mit dem von COMPEON entwickelten voll-digitalisierten Prozess ist eine schnellstmögliche Kreditvergabe möglich.

Der Digitale Schnellkredit ist ein ge­mein­sames Produkt von COMPEON mit unter­schied­lichen renommierten Banken und Spezial­finanzierern. Diese An­bieter sind Teil des COMPEON-Netz­werks aus über 250 Finanzierungs­partnern.

Um Kleinfirmen, Kaufleuten, Gewerblern und Selbstständigen noch schnellere Finan­zierungs­zusagen für die schnelle Überbrückungsfinanzierung zu bieten, hat COMPEON digitale Pro­zesse geschaffen und so unter­schied­liche Finanzdienstleister, Spezialfinanzierer und Banken noch digitaler an­ge­bunden. Kredit­zu­sagen sind so in nur wenigen Tagen möglich.

Vorteile des digitalen Schnellkredits im Überblick:

* Kredit­zu­sage bis zu 250.000 Euro in 24 Stunden, bis zu 750.000 Euro in 3 Werktagen – und das auch noch komplett digital

* Attraktive Zinssätze: ab 1,9 % Nominalzins

* Digitaler Schnellkredit auch ohne dinglichen Kredit­sicherheiten

* Ohne Papierkram: alle Prozesse sind praktisch und digital

* Garantierter Datenschutz: COMPEON-Portal ist TÜV-geprüft und sicher

Vollständiger Artikel unter:

https://www.kmukredite.de/digitaler-schnellkredit-compeon/

KMU-Portal Firmenkredit-Alternative zur Bank:

https://www.kmukredite.de

