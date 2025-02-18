First American Uranium gibt Erklärung zu Kanadas G7-Rohstoffstrategie ab und hebt Kanadas Rolle in der globalen Lieferkette für kritische Rohstoffe hervor

Vancouver, BC, 4. November 2025 / IRW-Press / First American Uranium Inc. (CSE: URM) (FWB: IOR) (OTCQB: NIOMF) (First American Uranium oder das Unternehmen) begrüßt die Ankündigung der kanadischen Regierung, neue internationale Investitionen und Partnerschaften zu tätigen, um die Lieferketten für kritische Rohstoffe zu stärken und die nachhaltige Ressourcenentwicklung voranzutreiben.

Das Unternehmen betrachtet diese Initiative als einen wichtigen Schritt zur Stärkung der Position Kanadas innerhalb der globalen Lieferkette und ist erfreut über die sich bietende Chance für eine verantwortungsvolle heimische Erschließung kritischer Rohstoffe, die von strategischer Bedeutung sind. Kanada setzt entscheidende Schritte zur Stärkung des Ökosystems für kritische Rohstoffe, und die Niob- und Neodym-Projekte von First American Uranium, die sich noch in einem frühen Erschließungsstadium befinden, stehen ganz im Einklang mit dieser nationalen Ausrichtung, die auf den Aufbau einer resilienteren und autarken Lieferkette abzielt.

Wichtigste Fakten:

– Kanadas Bekenntnis zu umfangreichen Investitionen und Partnerschaftsabkommen im Rahmen des G7-Gipfels zeugt von der nationalen Vorrangstellung, die der nachhaltige Bergbau, die Sicherheit der Versorgung mit kritischen Rohstoffen und der Ausbau der Infrastruktur für die Energiewende genießen.

– Niob spielt eine tragende Rolle bei hochfesten, leichten Stählen und modernen Legierungen, die für Elektrofahrzeuge, Windkraftanlagen, Netzinfrastruktur und andere klimafreundliche Technologien unerlässlich sind.

– Zusätzlich zu seiner Bedeutung auf dem Gebiet der umweltfreundlichen Energien ist Niob aufgrund seiner hohen Festigkeit, Hitzebeständigkeit und supraleitenden Eigenschaften auch für Verteidigungs- und Luftfahrtanwendungen wie Düsentriebwerke, Panzerungsmaterialien und fortschrittliche Magnetsysteme von entscheidender Bedeutung.

– First American Uranium ist bestens gerüstet, um die heimische, klimafreundliche Produktion von Niob in Nordamerika zu forcieren und sich damit den strategischen Zielen Kanadas und denen seiner G7-Partner in den Bereichen Verteidigung und Energie anzuschließen.

– Das Unternehmen begrüßt, dass die Regierung die Bedeutung einer vielfältigen und resilienten Lieferkette für kritische Rohstoffe anerkennt und freut sich darauf, mit einer zeitnahen Produktentwicklung, hohen Umweltschutzauflagen und der Einbindung indigener und örtlicher Gemeinschaften zu dieser Vision beizutragen.

Kanada ist reich an natürlichen Ressourcen, und wir halten es aus strategischer Sicht daher für sinnvoll, unsere Versorgung mit kritischen Rohstoffen aus heimischen Quellen zu beziehen, so Murray Nye, CEO von First American Uranium. Nachdem unser Land die Absicht hegt, in die verantwortungsvolle heimische Erschließung kritischer Rohstoffe von strategischer Bedeutung zu investieren, ist First American aus unserer Sicht im richtigen Rechtsstaat mit den richtigen Stakeholdern angesiedelt. So können wir unsere Projekte vorantreiben, einen Beitrag zur heimischen Wertschöpfungskette für kritische Rohstoffe leisten und langfristig auch den Unternehmenswert steigern.

ÜBER FIRST AMERICAN URANIUM INC.

First American Uranium Inc. ist ein nordamerikanisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Projekten mit Edel- und Basismetallen sowie kritischen Rohstoffen spezialisiert hat. Zum Portfolio des Unternehmens zählen die Konzession Silver Lake im Bergbaurevier Omineca (British Columbia) und ein vor kurzem erworbenes Konzessionspaket in der Grenville Province (Quebec). Die Konzessionsgebiete in Quebec eröffnen Zugang zu Seltenen Erden (REE), Niob (Nb) und Nickel-Kupfer-Vorkommen (Ni-Cu) und dehnen das Portfolio des Unternehmens auf kritische Rohstoffe aus, die von strategischer Bedeutung für Energie- und Verteidigungsanwendungen sind.

