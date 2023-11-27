First American Uranium Inc. bringt Übernahme von Konzessionsgebieten mit Seltenerd- und Niobvorkommen in der Grenville Province, Quebec zum Abschluss

Vancouver, BC, 16. Oktober 2025 / IRW-Press / First American Uranium Inc. (CSE: URM) (FWB: IOR) (OTCPK: FAUMF) (First American Uranium oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 7. Oktober 2025 die Übernahme (die Übernahme) sämtlicher Rechtstitel und wirtschaftlichen Anteile (100 %) an bestimmten Mineralkonzessionen (die Konzessionsgebiete) in der Grenville Province in Quebec abgeschlossen hat. Der Erwerb des strategischen Konzessionspakets erfolgte über eine am 6. Oktober 2025 zwischen dem Unternehmen und einer Verkäufergruppe (die Verkäufer) nach dem Fremdvergleichsgrundsatz unterzeichnete Kaufvereinbarung zum Erwerb von Konzessionsgebieten (die Vereinbarung).

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung haben die Verkäufer eine 100-%-Beteiligung an den Konzessionsgebieten, frei von Schulden und sonstigen Belastungen, an das Unternehmen übertragen. Als Vergütung hat das Unternehmen nach dem Abschluss der Transaktion insgesamt 4.020.000 Stammaktien (die Vergütungsaktien) unter Zugrundelegung eines Ausgabepreises von 0,85 $ pro Vergütungsaktie an die Verkäufer ausgegeben. Die Vergütungsaktien werden den Verkäufern in unterschiedlicher Höhe anteilig entsprechend ihrer jeweiligen Eigentümerschaft an den Konzessionsgebieten zugeteilt.

Die Vergütungsaktien werden gemäß den Ausnahmen von den Prospektanforderungen nach den geltenden kanadischen Wertpapierrechts ausgegeben und unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum.

Mit dieser Übernahme vollzieht First American Uranium seinen Markteinstieg in der Provinz Quebec, die als bergbaufreundliche Jurisdiktion bekannt ist. Die Konzessionsgebiete befinden sich in der Grenville Province, einer geologischen Region, die nach Ansicht des Unternehmens reich an Erzvorkommen wie Seltene Erden (REE), Niob (Nb) und Nickel-Kupfer (Ni-Cu) ist.

In den Konzessionsgebieten finden sich zahlreiche freiliegende Mineralisierungszonen von hoher Priorität, und zwar:

– Blanchette-1 (REE & Ni-Cu): Geologen der Regierung von Quebec haben hier eine Schürfprobe entnommen, die einen Gesamtgehalt an Seltenen Erden (TREE) von 2,7 %, einschließlich 4.090 ppm Neodym (Nd), aufwies. Eine an derselben Aufschlussstelle aus einem nickel- und kupferführenden Quarzgang entnommene Probe enthielt 0,25 % Cu und 0,1 % Ni. Das Wirtsgestein besteht hier aus stark deformiertem Paragneis in Verbindung mit Gabbro-Boudins.

– Blanchette-2 (REE): Eine von den Geologen der Regierung von Quebec entnommene Schürfprobe ergab einen Gesamtgehalt an Seltenen Erden (TREE) von 0,17 %. Es fanden sich beachtliche Konzentrationen von Ce und Nd sowie erhöhte Werte von Zr, Nb, Th und Y.

– Bardy (REE): Hier entnahmen die Geologen der Regierung von Quebec eine Schürfprobe mit einem TREE-Gehalt von 0,68 %, einschließlich 1.150 ppm Nd. Das Wirtsgestein besteht aus granitischem Pegmatit mit einer Mächtigkeit zwischen 40 cm und 4 m.

– Lagerstätte Seigneurie (Nb-REE): Diese ursprünglich von SOQUEM im Jahr 1978 anhand von Bohrungen erkundete Zone beherbergt bis zu 50 Meter mächtige Pegmatite, die bislang noch nicht exploriert bzw. auf ihren REE- und Nb-Gehalt untersucht wurden. Im Jahr 2010 führte ein lokaler Prospektor hier Probenahmen durch. Eine Probe davon enthielt 3.190 ppm Nb und 4.031 ppm TREE.

Zusätzlich zu den 39 Claims mit einer Gesamtfläche von 2.240 Hektar, die im Rahmen der Vereinbarung erworben wurden, hat das Unternehmen weitere 480 Claims mit einer Gesamtfläche von 27.696 Hektar in und um die Konzessionsgebiete herum abgesteckt. Insgesamt umfasst dieses Konzessionspaket nunmehr 519 Claims mit einer Gesamtfläche von 29.936 Hektar.

Niob und Seltene Erden sind für Anwendungen in der Verteidigung sowie Luft- und Raumfahrt von entscheidender Bedeutung. Sie kommen in Superlegierungen für Düsentriebwerke, Überschall-Raketensystemen, Raketendüsen und fortschrittlichen Supraleitungstechnologien wie z. B. Qubits für Quantencomputer zum Einsatz. Die Sicherung dieser Ressourcen in nordamerikanischen Bundesstaaten mit stabilen Jurisdiktionen wird immer wichtiger, nachdem es den Regierungen ein großes Anliegen ist, die heimischen Lieferketten zu stärken.

Das Unternehmen hat zwar keine direkten Anträge auf bestimmte Förderprogramme oder Zuwendungen gestellt, beabsichtigt jedoch, Möglichkeiten einer nicht verwässernden Finanzierung seitens der Behörden wie dem US-Energieministerium, dem US-Verteidigungsministerium und der Export-Import Bank of the United States (EXIM) zu sondieren. Diese Möglichkeiten könnten dazu beitragen, die Erschließungsarbeiten im Einklang mit den US-Richtlinien für kritische Rohstoffe voranzutreiben und das Unternehmen dabei unterstützen, einen potenziellen Beitrag zu den Initiativen der USA im Bereich Verteidigung und Energiesicherheit zu leisten.

Diese Übernahme ist für unser Unternehmen ein ganz wesentlicher Schritt im Rahmen unserer Bemühungen, Nordamerika mit kritischen Rohstoffen und Seltenen Erden zu versorgen, so Murray Nye, Chief Executive Officer von First American Uranium. Diese Konzessionsgebiete in der Grenville Province eröffnen uns die Möglichkeit, unsere Strategie gerade jetzt gezielt auf den Bereich der kritischen Rohstoffe auszudehnen, wo die Notwendigkeit der Versorgungssicherheit über heimische Lieferketten so groß ist wie noch nie zuvor. Unser Team freut sich darauf, gemeinsam mit allen Beteiligten die Exploration und Erschließung dieser Projekte voranzutreiben und Kanada einen Produzenten von kritischen Rohstoffen zur Seite zu stellen.

Mit der Übernahme kann das Unternehmen sein Explorationsportfolio in einem vielversprechenden Gebiet der Grenville Province strategisch erweitern. Der Neuzugang dieser Konzessionen dürfte die Wachstumspipeline des Unternehmens stärken, seine regionale Präsenz verbessern und durch laufende Explorations- und Erschließungsarbeiten langfristig Chancen für eine Steigerung des Unternehmenswerts schaffen.

Nähere Einzelheiten zu den Konzessionsgebieten finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 7. Oktober 2025, die unter dem Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca veröffentlicht wurde.

ÜBER FIRST AMERICAN URANIUM INC.

First American Uranium Inc. ist ein nordamerikanisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Projekten mit Edel- und Basismetallen sowie kritischen Rohstoffen spezialisiert hat. Zum Portfolio des Unternehmens zählen die Konzession Silver Lake im Bergbaurevier Omineca (British Columbia) und ein vor kurzem erworbenes Konzessionspaket in der Grenville Province (Quebec). Die Konzessionsgebiete in Quebec eröffnen Zugang zu Seltenen Erden (REE), Niob (Nb) und Nickel-Kupfer-Vorkommen (Ni-Cu) und dehnen das Portfolio des Unternehmens auf kritische Rohstoffe aus, die von strategischer Bedeutung für Energie- und Verteidigungsanwendungen sind.

IM AUFTRAG DES BOARD OF DIRECTORS:

Murray Nye

Chief Executive Officer

1055 West Georgia Street, Suite 1500

Vancouver, BC V6E 0B6

Kanada

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Murray Nye, CEO

E-Mail: finance@firstamericanuranium.ca

Telefon: +1 (416) 300-7398

CSE:URM

OTCPK:FAUMF

FWB:IOR

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Personen oder für deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder von einer Ausnahmeregelung von diesen Registrierungsanforderungen befreit.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse, Ergebnisse, Resultate oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet, vorhersieht oder beabsichtigt, oder die anderweitig die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern und Ausdrücken wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell, Chance, Strategie, Ziel, Prognose und ähnliche Ausdrücke oder Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten werden, eintreten würden, eintreten könnten oder eintreten sollten.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem: (i) Aussagen zu den Konzessionsgebieten und deren Mineralvorkommen; (ii) die geplanten Explorations-, Erschließungs- und Bewertungsaktivitäten des Unternehmens auf den Konzessionsgebieten; (iii) die erwarteten Vorteile der Akquisition, einschließlich der Erweiterung des Explorationsportfolios des Unternehmens, der erhöhten Präsenz bei kritischen Mineralzielen und (iv) das Potenzial der Grenville Province, bedeutende Vorkommen an Seltenerdelementen, Niob, Nickel-Kupfer oder anderen kritischen Mineralien zu beherbergen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Plänen, Absichten, Erwartungen und Überzeugungen des Unternehmens und unterliegen bestimmten Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass die erforderlichen behördlichen Genehmigungen rechtzeitig erteilt werden, dass Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen verfügbar sein werden und dass die Explorationsergebnisse weiterhin das Potenzial der Konzessionsgebiete bestätigen werden.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, stellen diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem: der Zeitpunkt und der Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen; Änderungen der Rohstoffpreise und Marktbedingungen; die Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen; allgemeine wirtschaftliche, geschäftliche und politische Bedingungen; Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralien verbunden sind, einschließlich operativer Risiken, geologischer Unsicherheiten, Umweltrisiken und Unfällen; Änderungen der staatlichen Vorschriften oder Politik; sowie der spekulative Charakter der Exploration und Erschließung von Mineralien. Weitere Informationen zu den Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, finden Sie in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellen und dass man sich nicht übermäßig auf sie verlassen sollte. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung getroffen und basieren auf den derzeit verfügbaren Informationen sowie den Einschätzungen, Erwartungen und Meinungen des Managements zu diesem Zeitpunkt. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt. Clyde McMillan, P.Geo., Berater des Unternehmens und qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101, hat die hierin enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

First American Uranium Inc.

Kelvin Lee

1500 – 1055 West Georgia Street

V6E 4N7 Vancouver, BC

Kanada

email : klee@k2capital.ca

Pressekontakt:

First American Uranium Inc.

Kelvin Lee

1500 – 1055 West Georgia Street

V6E 4N7 Vancouver, BC

email : klee@k2capital.ca

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Das Übersetzernetzwerk Hamburg erweitert Sprachangebot RelyEZ stellt VentureEdge 800 vor: Das für Europa maßgeschneiderte 800-V-Wechselstrom-Batterie-Energiespeichersystem der nächsten Generation