First Hydrogen begrüßt das beschleunigte Verfahren für den Small Modular Reactor (SMR) von Darlington und sieht starke Übereinstimmung mit der SMR-Umweltenergiestrategie des Unternehmens

VANCOUVER, BC, 15. September 2025 / IRW-Press / First Hydrogen Corp. (FIRST HYDROGEN oder das Unternehmen) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) begrüßt die Ankündigung von Prime Minister Mark Carney, dass das Darlington New Nuclear Project in Ontario zu den ersten Projekten zählen wird, die unter Kanadas neuem Major Projects Office bevorzugt behandelt werden. Mit der Entscheidung der Bundesregierung, die dem Small Modular Reactor (SMR) von Darlington eine bevorzugte Rolle im Rahmen des Aufbaus der Nation zukommen lässt, unterstreicht Kanada seine Absicht, zum ersten G7-Land mit einem betriebsbereiten SMR zu werden. Dies ist ein Meilenstein, der First Hydrogens Erzeugung von umweltfreundlicher Energie mittels SMR direkt unterstützt. Diese SMRs sind für die Fertigung im Werk und den Einsatz im kleinen Maßstab konzipiert. Der erste von vier geplanten SMRs, die in Darlington gebaut werden sollen, dürfte genug Energie liefern, um 300.000 Haushalte mit Strom zu versorgen. (CBC News)

Das Unternehmen arbeitet bei Konstruktion, Designoptimierung und Reaktorbrennstoffen für die SMRs mit Prof. Muhammad Taha Manzoor von der University of Alberta zusammen (First Hydrogen Announces Strategic Collaboration with Renewable Thermal Laboratory at the University of Alberta to Advance Nuclear SMR Technology – First Hydrogen Corp.) Das Projekt trägt dem erheblichen und rasch wachsenden Energiebedarf der Rechenzentren für künstliche Intelligenz (KI) Rechnung. Laut Prognose von Goldman Sachs Research wird der weltweite Strombedarf von Rechenzentren bis zum Jahr 2027 um 50 % bzw. bis zum Ende des Jahrzehnts sogar um 165 % ansteigen. Darüber hinaus könnten bis zum Jahr 2030 schätzungsweise 720 Mrd. USD an Investitionen in das Stromnetz erforderlich sein. (Goldman Sachs Research)

Das SMR-to-Hydrogen-Verfahren von First Hydrogen

Im März 2025 gründete das Unternehmen seine Tochtergesellschaft First Nuclear Corp., die sich der Zusammenführung der von SMRs produzierten Energie mit der Elektrolyse zur Erzeugung von grünem Wasserstoff widmet. Der Schwerpunkt liegt dabei auf netzfernen, abgelegenen und industriellen Standorten, an denen die Versorgungssicherheit mit dekarbonisierter Energie unerlässlich ist. Die heutige Maßnahme der Bundesregierung bestätigt diese Strategie und forciert die Zusammenarbeit mit Versorgungsunternehmen, indigenen Partnern und Provinzialregierungen.

Aufbauend auf den von Kanada entwickelten CANDU-Reaktoren sind für SMRs die Weichen gestellt, Teil der Energieinfrastruktur des Landes zu werden, erklärt Balraj Mann, Chairman und CEO von First Hydrogen. SMRs verwenden einfachere, stromsparende Niederdruckkonstruktionen mit passiver Sicherheit (bei denen keine menschliche oder externe Energie zum Abschalten erforderlich ist) und verbrauchen weniger Brennstoff, was sie zu einer äußerst attraktiven Quelle für umweltfreundliche Energie macht.

Über First Nuclear Corp. (FirstNuclear.com)

First Hydrogen Corp. hat sich der Entwicklung und Kommerzialisierung fortschrittlicher Lösungen für saubere Energie verschrieben, darunter grüner Wasserstoff, der mit modernsten kleinen modularen Reaktoren erzeugt wird. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, skalierbare, nachhaltige und wirtschaftlich tragfähige Alternativen anzubieten, die zur Erreichung der globalen Klimaziele beitragen und die Energiesicherheit verbessern.

Über First Hydrogen Corp. (FirstHydrogen.com)

First Hydrogen Corp. ist ein Unternehmen mit Sitz in Vancouver (Kanada), Montreal (Kanada), Deutschland und London (Vereinigtes Königreich), das sich auf emissionsfreie Fahrzeuge sowie die Produktion und den Vertrieb von grünem Wasserstoff spezialisiert hat. Das Unternehmen hat zwei leichte Nutzfahrzeuge mit Wasserstoff-Brennstoffzellen (FCEV) geplant und konstruiert. Die FCEV sind im Vereinigten Königreich (außer Nordirland) straßenzugelassen und haben nach 6.000 km Testfahrt eine Reichweite von mehr als 630 Kilometern mit einer einzigen Betankung erreicht. Die Fahrzeuge wurden erfolgreich unter realen Bedingungen bei Flottenbetreibern im Vereinigten Königreich getestet.

Für das Board of Directors von

FIRST HYDROGEN CORP.

Balraj Mann

Chairman & Chief Executive Officer

