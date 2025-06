First Hydrogen gibt strategische Zusammenarbeit mit dem Renewable Thermal Laboratory der University of Alberta bekannt, um die SMR-Technologie für Kernenergie voranzutreiben

Vancouver, BC, 9. Juni 2025 / IRW-Press / First Hydrogen Corp. (First Hydrogen oder das Unternehmen) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) gibt eine strategische Zusammenarbeit mit Professor Muhammad Taha Manzoor von der University of Alberta bekannt, die auf die Weiterentwicklung der Technologie für kleine modulare Kernreaktoren (SMR) abzielt, wobei der Schwerpunkt auf Brennstoffreaktormaterialien und der Optimierung des Reaktordesigns liegt, unter Berücksichtigung des Wachstums von Rechenzentren mit Künstlicher Intelligenz (KI), die bis zu zehnmal mehr Strom verbrauchen als normale Rechenzentren (Ithy – Vergleich des Stromverbrauchs von KI-Servern und normalen Servern in Rechenzentren). Das Projekt wird den weltweiten Anstieg von KI-Rechenzentren und den damit verbundenen Energiebedarf berücksichtigen. Das Projekt wird von Dr. Manzoor geleitet, einem Experten für thermohydraulische Eigenschaften geschmolzener Salze und Leiter des Renewable Thermal Laboratory, welches an Projekten, die von der thermischen Energiespeicherung bis hin zu kleinen modularen Kernreaktoren reichen, arbeitet.

Geschmolzenes Salz ist als Kühlmittel und Kernbrennstoff die Zukunft der Kernenergie, da es folgende Eigenschaften aufweist:

Sicherheit – Wenn das Salz überhitzt, dehnt es sich auf natürliche Weise aus und verringert die Effizienz der

Kernspaltung, wodurch der Reaktor abgeschaltet

wird.

Effizienz – Die Leistung von Reaktorkernen mit geschmolzenem Salz kann an die Wärmeabgabe für die

Stromerzeugung angepasst

werden.

Flexibilität – Kann mit Uran, Plutonium und Thorium verwendet werden.

Quelle: Idaho National Laboratory

inl.gov/how-molten-salt-could-be-the-lifeblood-of-tomorrows-nuclear-energy/

Diese Zusammenarbeit steht im Einklang mit der Mission von First Hydrogen, nachhaltige, effiziente und sichere Energielösungen zu entwickeln, die Kerntechnologie zur Erzeugung von grünem Wasserstoff zu nutzen und die globalen Dekarbonisierungsziele zu unterstützen. First Hydrogen ist bestrebt, fortschrittliche Nukleartechnologien in die Produktion von grünem Wasserstoff einzubinden. SMRs, die für ihre kompakte Bauweise, ihre Skalierbarkeit und ihre Fähigkeit zur kontinuierlichen, wetterunabhängigen Energieversorgung bekannt sind, bilden den Eckpfeiler dieser Initiative. Mit dem Einsatz von SMRs stellt First Hydrogen die Herstellung von grünem Wasserstoff in einem stabilen, kostengünstigen und effizienten Verfahren sicher und trägt damit der weltweit wachsenden Nachfrage nach sauberen Energielösungen Rechnung.

Die Internationale Energieagentur berichtet, dass Künstliche Intelligenz aus Rechenzentren den Strombedarf in die Höhe treiben wird. Bis 2030 wird sich der Strombedarf von Rechenzentren weltweit voraussichtlich auf 945 Terawattstunden mehr als verdoppeln, was mehr als dem gesamten Stromverbrauch Japans heute entspricht. (www.iea.org/news/ai-is-set-to-drive-surging-electricity-demand-from-data-centres-while-offering-the-potential-to-transform-how-the-energy-sector-works)

Laut McKinsey and Company sorgt die KI-Pipeline für erhebliche Investitionen in Rechenzentren. Forschungsergebnisse des Unternehmens deuten darauf hin, dass bis 2030 weltweit Kapitalausgaben in Höhe von etwa 5,2 Billionen $ erforderlich sein werden, um den steigenden Bedarf an Rechenleistung zu decken. (www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/the-cost-of-compute-a-7-trillion-dollar-race-to-scale-data-centres)

Dr. Manzoor kommentierte: Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit First Hydrogen im Bereich der Forschung zu kleinen modularen Reaktoren mit geschmolzenem Salz. Die Unterzeichnung dieser Unterstützungserklärung ist ein erster wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer Reihe bedeutender Meilensteine bei der Weiterentwicklung der SMR-Technologie in Kanada. Dieses von der Industrie geführte Projekt wird den Studierenden wertvolle praktische Erfahrungen ermöglichen und dazu beitragen, die nächste Generation von Ingenieur/innen und Wissenschaftler/innen auszubilden, die zum Wachstum und zur Diversifizierung des kanadischen Energiesektors beitragen werden.

Balraj Mann, CEO von First Hydrogen, erklärte: Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit der University of Alberta, deren Fachwissen im Bereich der Kernforschung wir nutzen können, um Kernbrennstoffe für kleine modulare Reaktoren (SMR) entscheidend voranzubringen. Diese Zusammenarbeit unterstreicht unser Engagement für die Förderung von Innovationen im Bereich sauberer Energielösungen, die eine entscheidende Rolle beim Übergang zu einer emissionsfreien Zukunft spielen werden.

Über First Nuclear Corp. (FirstNuclear.com)

First Hydrogen Corp. hat sich der Entwicklung und Kommerzialisierung fortschrittlicher Lösungen für saubere Energie verschrieben, darunter grüner Wasserstoff, der mit modernsten kleinen modularen Reaktoren erzeugt wird. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, skalierbare, nachhaltige und wirtschaftlich tragfähige Alternativen anzubieten, die zur Erreichung der globalen Klimaziele beitragen und die Energiesicherheit verbessern.

Über First Hydrogen Corp. (FirstHydrogen.com)

First Hydrogen Corp. ist ein Unternehmen mit Sitz in Vancouver (Kanada), Montreal (Kanada), Deutschland und London (Vereinigtes Königreich), das sich auf emissionsfreie Fahrzeuge sowie die Produktion und den Vertrieb von grünem Wasserstoff spezialisiert hat. Das Unternehmen hat zwei leichte Nutzfahrzeuge mit Wasserstoff-Brennstoffzellen (FCEV) geplant und konstruiert. Die FCEV sind im Vereinigten Königreich (außer Nordirland) straßenzugelassen und haben nach 6.000 km Testfahrt eine Reichweite von mehr als 630 Kilometern mit einer einzigen Betankung erreicht. Die Fahrzeuge wurden erfolgreich unter realen Bedingungen bei Flottenbetreibern im Vereinigten Königreich getestet.

