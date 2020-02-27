First Hydrogen unterzeichnet verbindliche Absichtserklärung mit Robotikunternehmen

VANCOUVER, BC, 23. Februar 2026 / IRW-Press / First Hydrogen Corp. (FIRST HYDROGEN oder das Unternehmen) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine verbindliche Absichtserklärung (Letter of Intent, LOI) mit der Firma Exodus Actuation Solutions Inc. (RoboticsCo) unterzeichnet hat, der die Patente und die dazugehörigen geistigen Eigentumsrechte (IP) an bestimmten Robotiktechnologien gehören. RoboticsCo besitzt oder lizenziert 25 erteilte sowie 11 angemeldete Patente, die sich auf Getriebe und Hochleistungsmotoren von Exodus Actuation beziehen. Diese Technologien sind erprobt und weltweit erfolgreich in Anwendungsgebieten der Robotik, der Automobilindustrie sowie im Verpackungssektor im Einsatz. Die Aktuatoren vereinen menschenähnliche Geschicklichkeit mit maschineller Präzision, indem sie elektrische Energie in kontrollierte Bewegungen umwandeln. Dadurch versetzen sie Robotersysteme in die Lage, komplexe, repetitive und auch gefährliche Aufgaben auszuführen, für die man traditionell menschliche Arbeitskräfte benötigte. Robotik-Aktuatoren sind grundlegende Bauteile, die ein breites Anwendungsspektrum unterstützen und unter anderem in der Industrierobotik, in elektrischen Mobilitätssystemen sowie in zukunftsweisenden autonomen Plattformen wie Drohnen (unbemannte Flugsysteme, UAVs) zum Einsatz kommen.

Die Robotik führt zu einem grundlegenden Wandel im Bereich der umweltfreundlichen Energien. Sie automatisiert die Installation, Inspektion und Wartung von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie wie Solarparks, Windkraftanlagen sowie Wasserstoff- und Batteriespeichersysteme, optimiert den Energieverbrauch in der Industrie und sorgt für mehr Sicherheit der Arbeitskräfte in Gefahrenzonen. Luftgestützte und autonome Drohnenplattformen werden für Inspektion, Überwachung, Logistik sowie ferngesteuerte Einsätze eingesetzt. Durch die Kombination hocheffizienter elektronischer Aktuatoren mit KI-gestützten Steuerungssystemen können humanoide und industrielle Roboter komplexe Aufgaben mit höherer Präzision bei geringerem Energieverbrauch als herkömmliche Anlagen und Maschinen ausführen, was Kosteneinsparungen ermöglicht und die Dekarbonisierung entlang industrieller Wertschöpfungsketten unterstützt.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass fortschrittliche Aktuatoren- und Robotiktechnologien grundlegende Schlüsseltechnologien für Elektrofahrzeuge (EVs) und deren Herstellung darstellen, da sie den Übergang von traditionellen mechanischen Systemen hin zu intelligenten elektromechanischen Systemen ermöglichen. Aktuatoren sind quasi die Muskeln eines Fahrzeugs, welche die elektrischen Signale der Steuerungseinheiten z. B. in Bremskraft, präzises Lenken oder Ladebuchsenverriegelung umwandeln. Inzwischen revolutionieren Robotik und moderne Automatisierungstechnik die Herstellung von Elektrofahrzeugen, optimieren ihren Wirkungsgrad und ermöglichen den Zusammenbau von komplexen Batteriesystemen bzw. Antriebssträngen. Die der Robotik und den Aktuatoren zugrunde liegende IP ist ein wesentlicher Baustein im Aufbau eines vertikal integrierten, wachstumsstarken Energie-Ökosystems.

Balraj Mann, CEO von First Hydrogen, erklärt: Mit der Sicherung der Patente an Aktuatoren und Technologien der humanoiden Robotik kann sich First Hydrogen an der Schnittstelle von zwei großen Wachstums- und Investmentthemen positionieren: der umweltfreundlichen Energien der nächsten Generation auf der einen Seite und der autonomen Robotersysteme und der humanoiden Robotik auf der anderen.

Laut Schätzungen von Morgan Stanley Research dürfte der Markt für humanoide Robotik bis zum Jahr 2050 einen Wert von 5 Billionen $ erreichen; dazu kommen noch die dazugehörigen Lieferketten und auch der Markt für Reparatur, Wartung und Instandhaltung sowie Support. Bis zum Jahr 2050 könnten mehr als 1 Milliarde humanoide Roboter im Einsatz sein. (www.morganstanley.com/insights/articles/humanoid-robot-market-5-trillion-by-2050)

Transaktion

Gemäß der Absichtserklärung wird First Hydrogen 60 % der Anteile an RoboticsCo übernehmen und dafür zwei Millionen (2.000.000) Stammaktien des Unternehmens sowie 2.000.000 USD jeweils in Teilbeträgen bereitstellen, vorbehaltlich der wechselseitig vereinbarten Budgets für den Ausbau der Technologie von RoboticsCo. Die Absichtserklärung sieht den Abschluss einer Due-Diligence-Prüfung, die Unterzeichnung einer finalen Vereinbarung zu für beide Parteien akzeptablen Bedingungen samt den üblichen Zusicherungen und Verpflichtungen sowie allen anderweitigen üblichen Bedingungen vor und bedarf der Genehmigung der TSX Venture Exchange.

Das Unternehmen wird einem Drittunternehmen in Verbindung mit seiner Funktion im Rahmen der Absichtserklärung und gemäß den Richtlinien der TSX-V eine Vermittlungsprovision (Finder Fee) bzw. ein Beraterhonorar bezahlen.

Über First Hydrogen Corp. (FirstHydrogen.com)

First Hydrogen Corp. ist ein Unternehmen mit Sitz in Vancouver (Kanada), Montreal (Kanada), Deutschland und London (Vereinigtes Königreich), das sich auf emissionsfreie Fahrzeuge sowie die Produktion und den Vertrieb von grünem Wasserstoff spezialisiert hat. Das Unternehmen hat zwei leichte Nutzfahrzeuge mit Wasserstoff-Brennstoffzellen (FCEV) geplant und konstruiert. Die FCEV sind im Vereinigten Königreich (außer Nordirland) straßenzugelassen und haben nach 6.000 km Testfahrt eine Reichweite von mehr als 630 Kilometern mit einer einzigen Betankung erreicht. Die Fahrzeuge wurden erfolgreich unter realen Bedingungen bei Flottenbetreibern im Vereinigten Königreich getestet.

Über First Nuclear Corp. (FirstNuclear.com)

First Nuclear Corp. hat sich der Entwicklung und Kommerzialisierung fortschrittlicher Lösungen für saubere Energie verschrieben, darunter grüner Wasserstoff, der mit modernsten kleinen modularen Reaktoren erzeugt wird. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, skalierbare, nachhaltige und wirtschaftlich tragfähige Alternativen anzubieten, die zur Erreichung der globalen Klimaziele beitragen und die Energiesicherheit verbessern.

Für das Board of Directors von

FIRST HYDROGEN CORP.

Balraj Mann

Chairman & Chief Executive Officer

Kontakt:

Balraj Mann

First Hydrogen Corp.

+1 604-601-2018

investors@firsthydrogen.com

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Pressemitteilung enthält Informationen oder Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder Entwicklungen erheblich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch Wörter wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind oder besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Zukunftsgerichtete Informationen können unter anderem Aussagen über den Betrieb, das Geschäft, die finanzielle Lage, die erwarteten finanziellen Ergebnisse, die Leistung, die Aussichten, die Möglichkeiten, die Prioritäten, die Ziele, die laufenden Ziele, die Meilensteine, die Strategien und die Aussichten von First Hydrogen enthalten. Zukunftsgerichtete Informationen werden zu dem Zweck bereitgestellt, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft darzustellen, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet sind. Diese Aussagen sind nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse zu verstehen.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf den Annahmen und Analysen der Geschäftsleitung und anderen Faktoren, die von der Geschäftsleitung herangezogen werden können, um Schlussfolgerungen zu ziehen und Prognosen oder Projektionen zu erstellen, einschließlich der Erfahrungen und Einschätzungen der Geschäftsleitung zu historischen Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten zukünftigen Entwicklungen. Obwohl die Geschäftsleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen, Analysen und Einschätzungen zum Zeitpunkt der Abgabe der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen angemessen sind, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Beispiele für Risiken und Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, sind unter anderem: der Zeitpunkt und die Unvorhersehbarkeit von behördlichen Maßnahmen; behördliche, gesetzliche, rechtliche oder andere Entwicklungen in Bezug auf die Geschäftstätigkeit; begrenzte Marketing- und Vertriebskapazitäten; das frühe Stadium der Branche und der Produktentwicklung; limitierte Produkte; die Abhängigkeit von Dritten; unvorteilhafte Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen und Finanzmärkte; die Auswirkungen des zunehmenden Wettbewerbs, der Verlust von Führungskräften in Schlüsselpositionen, der Kapitalbedarf und die Liquidität, der Zugang zu Kapital, der Zeitpunkt und die Höhe von Kapitalausgaben, die Auswirkungen von COVID-19, Verschiebungen in der Nachfrage nach den Produkten von First Hydrogen und der Größe des Marktes, die Reform des Patentrechts, Patentstreitigkeiten und Konzessionsgebiete, Interessenkonflikte sowie allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen die Erwartungen von First Hydrogen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung dar und können sich dementsprechend nach diesem Zeitpunkt ändern. Die Leser sollten zukunftsgerichteten Informationen keine übermäßige Bedeutung beimessen und sich zu keinem anderen Zeitpunkt auf diese Informationen verlassen. First Hydrogen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (WIE DIESER BEGRIFF IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE DEFINIERT IST) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

