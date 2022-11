First Hydrogen wählt Quebec für sein erstes grünes Wasserstoff-Ökosystem aus, das die Produktion von grünem Wasserstoff und der Montage emissionsfreier Fahrzeuge kombiniert

Vancouver, B.C., 28. November 2022 – Vancouver, British Columbia – First Hydrogen Corp. (First Hydrogen oder das Unternehmen) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) freut sich bekannt zu geben, dass es die Stadt Shawinigan, Quebec, Kanada, für die Entwicklung seines ersten Ökosystems für grünen Wasserstoff ausgewählt hat. Das Unternehmen hat Standortbewertungen durchgeführt und nun offiziell mit dem Verfahren zur Sicherung und Entwicklung entsprechender Standorte für die lokale Produktion von grünem Wasserstoff und die Montage von emissionsfreien First Hydrogen-Nutzfahrzeugen begonnen.

Der Projektplan von First Hydrogen sieht die Produktion von bis zu 50 MW grünem Wasserstoff mittels fortschrittlicher Elektrolyse-Technologie und die Verteilung des Wasserstoffs innerhalb des Korridors Montreal-Quebec City zur Verwendung in den leichten Nutzfahrzeugen (LCV) von First Hydrogen sowie die Versorgung anderer mit Wasserstoff betriebener Fahrzeuge und Anwendungen in der Region vor.

Die LCVs von First Hydrogen sollen in Shawinigan montiert und in Kombination mit dem Produktangebot Wasserstoff als Dienstleistung des Unternehmens in ganz Nordamerika vertrieben werden. Die Produktionsstätte ist für eine Jahreskapazität von 25.000 Fahrzeugen ausgelegt und wird bei voller Auslastung einen wichtigen Beitrag dazu leisten, Arbeitsplätze im Bereich der grünen Technologien in der Region zu schaffen.

Die Strategie des Unternehmens steht in engem Einklang mit dem Plan for a Green Economy1 der Provinz Quebec und der 2030 Quebec Green Hydrogen and BioEnergy Strategy1, die beide auf eine geringere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, Energieautonomie und umweltfreundlichen Wohlstand durch den Einsatz von grünem Wasserstoff zur Reduzierung des Kohlenstoffausstoßes und Stärkung ihrer Wirtschaft abzielen. Darüber hinaus bietet die Provinz Quebec mit ihrer Wirtschafts-, Innovations- und Energiepolitik und ihren Programmen zur Beschleunigung des Übergangs zu grüner Energie ein stabiles und positives Umfeld für das Projekt von First Hydrogen.

Das Projekt steht auch im Einklang mit den jüngsten Ankündigungen der kanadischen Bundesregierung zur Förderung von Initiativen für grünen Wasserstoff und kohlenstoffarme Kraftstoffe.

Der CEO von Energy for First Hydrogen, Rob Campbell, meint: Shawinigan, Quebec, eignet sich hervorragend für First Hydrogen, in Nordamerika Flagge zu zeigen. Das erste Wasserkraftwerk in Québec wurde dort 1898 errichtet, und Shawinigan hat eine lange Geschichte der Zusammenarbeit zwischen Energie und Industrie. Die Stadt und die Region sind mit ihren grünen Energieressourcen, der Industrie und der wachsenden grünen Energiewirtschaft sehr gut aufgestellt. Es wird auch sehr wichtig sein, eng mit dem regionalen Bildungsnetzwerk zusammenzuarbeiten, um die erforderlichen Qualifikationen von morgen zu schaffen. In der Region befindet sich bereits das Institut de recherche en hydrogène de l’UQTR (IRH) (Institut für Wasserforschung der Universität Québec). Das IRH wurde 1994 gegründet und ist eines der führenden Forschungsinstitute Kanadas im Bereich Wasserstoff. Wir möchten der Stadt Shawinigan und Investissement Québec für ihre dauerhafte Unterstützung dieses aufregenden Projekts danken.

Der Chairman und CEO von First Hydrogen, Balraj Mann, erklärt dazu: Wir sehen eine breite Marktakzeptanz für unser ganzheitliches Produktangebot aus emissionsfreien LCVs und grünem Wasserstoff. Der Zuspruch der Kunden in Verbindung mit der starken Unterstützung durch die Politik in Quebec und Kanada hat uns davon überzeugt, dass es jetzt an der Zeit ist, mit diesem ersten Projekt voranzukommen. Der Beginn der technischen Studien ist für Anfang 2023 geplant. Unsere heutige Ankündigung fällt mit der Enthüllung unseres leichten Nutzfahrzeugs der nächsten Generation mit Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb in den kommenden Wochen zusammen.

Über First Hydrogen Corp. (FirstHydrogen.com)

First Hydrogen Corp. ist ein Unternehmen mit Sitz in Vancouver (Kanada) und London (Vereinigtes Königreich), das sich auf emissionsfreie Fahrzeuge, die Produktion und den Vertrieb von grünem Wasserstoff, und überkritische Kohlendioxidextraktionssysteme spezialisiert hat. Im Rahmen von zwei Vereinbarungen mit den Firmen AVL Powertrain und Ballard Power Systems Inc. plant und konstruiert das Unternehmen mit Wasserstoff-Brennstoffzellen betriebene Demonstrationsfahrzeuge für leichte Nutzfahrzeuge (LCV) mit einer Reichweite von über 500 Kilometern. Gleichzeitig hat das Unternehmen die Phase der maßgeschneiderten Fahrzeugentwicklung eingeleitet, in der es seine eigene Flotte emissionsfreier Fahrzeuge entwickeln wird. Außerdem entwickelt First Hydrogen in Zusammenarbeit mit der FEV Consulting GmbH, der Automobilberatung der FEV Group in Aachen, ein Wasserstoff-Betankungssystem. Das Unternehmen verfolgt außerdem Gelegenheiten in der Produktion und dem Vertrieb von grünem Wasserstoff in dem Vereinigten Königreich, der EU und Nordamerika.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Pressemitteilung enthält Informationen oder Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder Entwicklungen erheblich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch Wörter wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind oder besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, könnten oder sollten.

Zukunftsgerichtete Informationen können unter anderem Aussagen über den Betrieb, das Geschäft, die finanzielle Lage, die erwarteten finanziellen Ergebnisse, die Leistung, die Aussichten, die Möglichkeiten, die Prioritäten, die Ziele, die laufenden Ziele, die Meilensteine, die Strategien und die Aussichten von First Hydrogen enthalten. Zukunftsgerichtete Informationen werden zu dem Zweck bereitgestellt, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft darzustellen, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet sind. Diese Aussagen sind nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse zu verstehen.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf den Annahmen und Analysen der Geschäftsleitung und anderen Faktoren, die von der Geschäftsleitung herangezogen werden können, um Schlussfolgerungen zu ziehen und Prognosen oder Projektionen zu erstellen, einschließlich der Erfahrungen und Einschätzungen der Geschäftsleitung zu historischen Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten zukünftigen Entwicklungen. Obwohl die Geschäftsleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen, Analysen und Einschätzungen zum Zeitpunkt der Abgabe der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen angemessen sind, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Beispiele für Risiken und Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, sind unter anderem: der Zeitpunkt und die Unvorhersehbarkeit von behördlichen Maßnahmen; behördliche, gesetzliche, rechtliche oder andere Entwicklungen in Bezug auf die Geschäftstätigkeit; begrenzte Marketing- und Vertriebskapazitäten; das frühe Stadium der Branche und der Produktentwicklung; limitierte Produkte; die Abhängigkeit von Dritten; unvorteilhafte Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen und Finanzmärkte; die Auswirkungen des zunehmenden Wettbewerbs, der Verlust von Führungskräften in Schlüsselpositionen, der Kapitalbedarf und die Liquidität, der Zugang zu Kapital, der Zeitpunkt und die Höhe von Kapitalausgaben, die Auswirkungen von COVID-19, Verschiebungen in der Nachfrage nach den Produkten von First Hydrogen und der Größe des Marktes, die Reform des Patentrechts, Patentstreitigkeiten und geistiges Eigentum, Interessenkonflikte sowie die allgemeinen Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen die Erwartungen von First Hydrogen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung dar und können sich dementsprechend nach diesem Zeitpunkt ändern. Die Leser sollten zukunftsgerichteten Informationen keine übermäßige Bedeutung beimessen und sich zu keinem anderen Zeitpunkt auf diese Informationen verlassen. First Hydrogen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (WIE DIESER BEGRIFF IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE DEFINIERT IST) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

