First Majestic gibt geplanten Verkauf der Silbermine Del Toro für bis zu 60 Mio. US$ bekannt

17. Dezember 2025, Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE: AG) (TSX: AG) (FWB: FMV) (das Unternehmen oder First Majestic) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 17. Dezember 2025 eine endgültige Vereinbarung (die Vereinbarung) über den Verkauf seiner zu 100 % unternehmenseigenen, ehemals produzierenden Silbermine Del Toro in der Gemeinde Chalchihuites, Zacatecas, Mexiko, (Del Toro) an Sierra Madre Gold & Silver Ltd. (Sierra Madre) (TSX.V: SM) (OTCQX: SMDRF) für eine Gegenleistung in bar und Aktien von bis zu 60 Millionen US$ abgeschlossen hat (die Transaktion). Diese Gegenleistung umfasst eine Vorauszahlung von 30 Millionen US$, die bei Abschluss der Transaktion fällig wird, und einer zusätzlichen verzögerten und bedingten Zahlung von 30 Millionen US$.

DETAILS DER TRANSAKTION

Die Vereinbarung sieht vor, dass Sierra Madre vorbehaltlich der Erfüllung bzw. des Verzichts auf bestimmte unten beschriebene Bedingungen alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien von First Majestic Del Toro, S.A. de C.V., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von First Majestic, die nach mexikanischem Recht gegründet wurde und eine 100-prozentige Beteiligung an Del Toro hält, erwerben wird. Im Gegenzug ist Sierra Madre verpflichtet, First Majestic die folgende Gegenleistung zu zahlen:

– bei Abschluss 20 Millionen US$ in bar und 10 Millionen US$ in Stammaktien von Sierra Madre (Sierra Madre-Aktien) zu einem Preis von 1,30 US$ pro Aktie, was dem Ausgabepreis der Zeichnungsscheine im Rahmen der Zeichnungsscheinfinanzierung von Sierra Madre entspricht, die in Verbindung mit der Transaktion durchgeführt wird;

– innerhalb von 18 Monaten nach Abschluss 10 Millionen US$ in bar oder, nach Wahl von Sierra Madre, Sierra Madre-Aktien zu einem Preis pro Aktie, der dem Marktpreis (festgelegt gemäß den Richtlinien der TSX Venture Exchange (TSXV)) am Tag vor der Ausgabe der Sierra Madre-Aktien entspricht, unter dem Vorbehalt, dass maximal 10.575.385 Sierra Madre-Aktien ausgegeben werden dürfen, mit der Maßgabe, dass, wenn der Gesamtwert (basierend auf dem Marktpreis der Sierra Madre-Aktien am Tag vor der Ausgabe) der maximalen Anzahl von Sierra Madre-Aktien nicht 10 Millionen US$ beträgt, der Restbetrag in bar gezahlt wird;

– wenn Sierra Madre innerhalb von 48 Monaten nach Abschluss einen gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellten technischen Bericht über einen Teil oder das gesamte Gebiet Del Toro vorlegt, aus dem hervorgeht, dass Mineralressourcen von mindestens 100 Mio. Unzen AgÄq vorhanden sind oder Sierra Madre eine Pressemitteilung veröffentlicht, in der Mineralressourcen von mindestens 100 Mio. Unzen AgÄq bekannt gegeben werden, werden zusätzlich 10 Millionen US$ in bar oder, nach Wahl von Sierra Madre, Sierra Madre-Aktien zu einem Preis pro Aktie, der dem Marktpreis (festgelegt gemäß den Richtlinien der TSXV) am Tag vor der Ausgabe der Sierra Madre-Aktien entspricht, unter dem Vorbehalt, dass maximal 10.575.385 Sierra Madre-Aktien ausgegeben werden dürfen, mit der Maßgabe, dass, wenn der Gesamtwert (basierend auf dem Marktpreis der Sierra Madre-Aktien am Tag vor der Ausgabe) der maximalen Anzahl von Sierra Madre-Aktien nicht 10 Millionen US$ beträgt, der Restbetrag in bar gezahlt wird; und

– wenn Sierra Madre innerhalb von 60 Monaten nach Abschluss der Transaktion in Del Toro eine kommerzielle Produktion von mindestens 4.000 Tonnen pro Tag an 30 aufeinanderfolgenden Tagen erreicht, zusätzlich 10 Millionen US$ in bar oder, nach Wahl von Sierra Madre, Sierra Madre-Aktien zu einem Preis pro Aktie, der dem Marktpreis (festgelegt gemäß den Richtlinien der TSXV) am Tag vor der Ausgabe der Sierra Madre-Aktien entspricht unter dem Vorbehalt, dass maximal 10.575.385 Sierra Madre-Aktien ausgegeben werden dürfen, mit der Maßgabe, dass, wenn der Gesamtwert (basierend auf dem Marktpreis der Sierra Madre-Aktien am Tag vor der Ausgabe) der maximalen Anzahl von Sierra Madre-Aktien nicht 10 Millionen US$ beträgt, der Restbetrag in bar gezahlt wird.

Alle Sierra Madre-Aktien, die im Rahmen der Transaktion an First Majestic ausgegeben werden, unterliegen einer Haltefrist, die vier Monate und einen Tag nach dem Ausgabedatum der Sierra Madre-Aktien endet. Darüber hinaus hat First Majestic im Rahmen der Vereinbarung weiteren vertraglichen Wiederverkaufsbeschränkungen für diese Sierra Madre-Aktien zugestimmt. Eine vollständige Kopie der Vereinbarung wird innerhalb von zehn Tagen nach Veröffentlichung dieser Pressemitteilung auf dem SEDAR+-Profil von Sierra Madre unter www.sedarplus.ca verfügbar sein.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt, dass Sierra Madre eine gleichzeitige Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von mindestens 40 Millionen C$ abschließt, sowie der üblichen Bedingungen, einschließlich des Erhalts verschiedener Genehmigungen durch Sierra Madre, nämlich der Zustimmung durch die TSXV, der mexikanischen Kartellbehörde sowie die Zustimmung der nicht beteiligten Aktionäre von Sierra Madre gemäß der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101). Sierra Madre hat angekündigt, dass das Unternehmen eine Emission von Zeichnungsscheinen im Wert von bis zu 50 Millionen C$ durchführt, die voraussichtlich im Januar 2026 abgeschlossen sein wird. Weitere Einzelheiten zur Finanzierung von Sierra Madre finden Anleger in der Pressemitteilung von Sierra Madre vom 17. Dezember 2025, in der die Transaktion angekündigt wurde.

Sierra Madre wird die Zustimmung der Aktionäre zu der Transaktion auf einer Hauptversammlung einholen, die voraussichtlich bis Ende April 2026 stattfinden wird. Die Transaktion bedarf der Zustimmung einer einfachen Mehrheit der Stimmen, die auf dieser Hauptversammlung von den persönlich anwesenden oder durch einen Bevollmächtigten vertretenen Aktionären von Sierra Madre abgegeben werden, mit Ausnahme der Stimmen, die mit den von First Majestic oder anderen Personen gehaltenen Sierra Madre-Aktien verbunden sind, die gemäß MI 61-101 ausgeschlossen werden müssen.

Die Silbermine Del Toro ist ein ehemaliger Silber-, Gold- und Bleibetrieb, der im Januar 2020 von First Majestic stillgelegt wurde. Sierra Madre ist ein Edelmetallunternehmen, das sich auf die Silbermine La Guitarra im Bergbaurevier Temascaltepec in Mexiko sowie auf die Exploration und Erschließung seines Konzessionsgebietes Tepic in Nayarit, Mexiko, konzentriert. Sierra Madre erwarb die Mine La Guitarra im Jahr 2023 von First Majestic und nahm im Januar 2025 die kommerzielle Produktion auf.

ÜBER FIRST MAJESTIC

First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silber- und Goldproduktion in Mexiko und den USA liegt. Das Unternehmen besitzt und betreibt vier aktive Untertageminen in Mexiko – die Silbermine Los Gatos (das Unternehmen ist zu 70 % an dem Besitzer und Betreiber der Mine, dem Los Gatos Joint Venture, beteiligt, die Silber-/Goldmine Santa Elena, die Silber-/Goldmine San Dimas und die Silbermine La Encantada – sowie ein Portfolio von Erschließungs- und Explorationsanlagen, einschließlich des Goldprojekts Jerritt Canyon im Nordosten von Nevada (USA).

First Majestic ist stolz darauf, seine im Eigenbesitz befindliche Münzprägeanstalt, First Mint, LLC, zu betreiben und einen Teil seiner Silberproduktion der Öffentlichkeit zum Kauf anzubieten. Barren, Münzen und Medaillons können online unter www.firstmint.com, zu den niedrigsten verfügbaren Prämien erworben werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@firstmajestic.com, besuchen Sie unsere Website unter www.firstmajestic.com oder rufen Sie unsere gebührenfreie Nummer 1.866.529.2807 an.

FIRST MAJESTIC SILVER CORP.

gezeichnet

Keith Neumeyer, President & CEO

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder die zukünftige Leistung, die Geschäftsaussichten oder die Möglichkeiten des Unternehmens, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen noch nicht bestimmbarer Beträge und Annahmen des Managements basieren, die unter Berücksichtigung der Erfahrung und der Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen durch das Management getroffen wurden. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (oft, aber nicht immer, unter Verwendung von Wörtern oder Ausdrücken wie anstreben, planen, fortsetzen, schätzen, erwarten, können, werden, projizieren, vorhersagen, prognostizieren, potenziell, Ziel, beabsichtigen, könnte, voraussichtlich, planen, fortsetzen, schätzen, erwarten, werden, potenziell, anstreben, sollten, glauben und ähnliche Ausdrücke) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem den Abschluss der Transaktion, die Zahlung der verzögerten und bedingten Gegenleistung, die Erfüllung bzw. den Verzicht auf bestimmte Bedingungen, einschließlich des Abschlusses der Privatplatzierung von Sierra Madre und des Erhalts verschiedener von Sierra Madre erforderlicher Genehmigungen, sowie den Zeitpunkt des Abschlusses. Diese Aussagen basieren auf der Annahme des Unternehmens, dass alle Bedingungen für den Abschluss der Transaktion rechtzeitig erfüllt werden und der Abschluss in der ersten Hälfte des Jahres 2026 erfolgen wird. Diese Annahmen können sich als unrichtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Die tatsächlichen Ergebnisse können von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Risiken im Zusammenhang mit dem Abschluss der Privatplatzierung von Sierra Madre, das Risiko, dass die Genehmigung der TSX Venture Exchange nicht erteilt wird, das Risiko, dass die Zustimmung der Aktionäre von Sierra Madre nicht erteilt wird, Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit der Parteien, die Bedingungen für den Abschluss der Transaktion zu erfüllen, sowie jene Faktoren, die im Abschnitt mit dem Titel Description of Business – Risk Factors im jüngsten Annual Information Form des Unternehmens für das Jahr zum 31. Dezember 2024, das bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) eingereicht wurde, bzw. im Annual Report des Unternehmens auf Formblatt 40-F für das Jahr zum 31. Dezember 2024 erörtert werden, das bei der United States Securities and Exchange Commission auf EDGAR (www.sec.gov/edgar) eingereicht wurde. Obwohl First Majestic versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte daher kein übermäßiges Vertrauen entgegengebracht werden. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Meldung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.

