First Majestic meldet Explorationserfolg bei Navidad in Santa Elena

Neue Bohrungen erweitern die hochgradige Gold- und Silbermineralisierung der Entdeckung Navidad erheblich.

Metallurgische Tests zeigen hervorragende Gold- und Silbergewinnung für die Navidad-Mineralisierung.

4. Februar 2025, Vancouver, British Columbia / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE: AG) (TSX: AG) (FWB: FMV) (das Unternehmen oder First Majestic) freut sich, neue Ergebnisse für die Entdeckung Navidad in seiner Silber-/Goldmine Santa Elena in Sonora, Mexiko, zu veröffentlichen, die erstmals am 30. Juli 2024 bekannt gegeben wurde. Die in der zweiten Jahreshälfte 2024 (H2) niedergebrachten Bohrungen haben die im Zielgebiet Navidad (Navidad) entdeckte Gold- und Silbermineralisierung erheblich erweitert, und metallurgische Tests der Mineralisierung haben ergeben, dass die Gold- und Silbermetallgewinnung ausgezeichnet ist.

Der Erfolg bei Santa Elena hält an, sagte Keith Neumeyer, President und CEO von First Majestic. Das Explorationsprogramm bei Navidad im zweiten Halbjahr hat die hochgradige Gold- und Silbermineralisierung der Entdeckung Navidad erfolgreich erweitert und die Mineralisierung näher an die Infrastruktur der Mine Ermitaño herangeführt. Wir erwarten für 2025 weitere Erfolge bei Santa Elena, während wir daran arbeiten, die Minerallagerstätte bei Navidad zu erweitern und abzugrenzen. Wir sind sehr begeistert von dem Potenzial dieser neuen Entdeckung, die unserer Meinung nach eine hochwertige Gelegenheit darstellt, die Mineralressourcen- und Mineralreservenbasis sowohl für den Betrieb Santa Elena als auch für das Unternehmen als Ganzes zu erweitern.

WICHTIGSTE EXPLORATIONSERGEBNISSE IN NAVIDAD IM ZWEITEN HALBJAHR 2024

Die Bohrungen bei Navidad seit der Bekanntgabe der Entdeckung im Juli 2024 haben die Grundfläche der Gold- (Au) und Silbermineralisierung (Ag) erheblich erweitert. Insgesamt wurden 17 neue Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 20.809 Meter (m) niedergebracht, die eine ausgedehnte Mineralisierung abgegrenzt haben, die sich aus zwei epithermalen Quarzgängen mit hochgradiger Gold- und Silbermineralisierung zusammensetzt: die Erzgänge Navidad und Winter. Die bisher identifizierte Gold- und Silbermineralisierung erstreckt sich über eine Streichlänge von mehr als 1.000 m und auf 300 m in Fallrichtung, wobei die wahre Mächtigkeit der Mineralisierung im Durchschnitt zwischen 2,8 m und 4,4 m liegt. Eine erste Schätzung der vermuteten Mineralressourcen wird voraussichtlich Ende März veröffentlicht.

Im Jahr 2025 sind zusätzliche Bohrungen von der Oberfläche aus geplant, um die potenzielle Ausdehnung der Entdeckung Navidad weiter zu überprüfen, die in mehrere Richtungen offenbleibt. Erweiterungs- und Infill-Bohrungen zur Ressourcenabgrenzung werden auch von mehreren neuen untertägigen Bohrstationen aus niedergebracht, die in der Mine Ermitaño errichtet wurden. Derzeit sind fünf Bohrgeräte bei Navidad im Einsatz.

Im Herbst 2024 wurden unabhängige metallurgische Tests an der Mineralisierung bei Navidad und Winter durch Dritte unter den aktuellen Mineralaufbereitungsparametern für die Aufbereitungsanlage Santa Elena durchgeführt. Die Tests ergaben außergewöhnliche Gold- und Silbergewinnungsraten, wobei die Goldgewinnung durchweg über 90 % und die Silbergewinnung über 85 % lag. Die Ergebnisse belegen eindeutig, dass die Mineralisierung von Navidad mit der bestehenden Aufbereitungsinfrastruktur im Betrieb Santa Elena kompatibel ist.

WICHTIGE BOHRERGEBNISSE

Eine Zusammenfassung der hochgradigen Analyseergebnisse aus den Explorationsbohrungen, die in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 bei Navidad niedergebracht wurden, ist in Tabelle 1 enthalten und umfasst die hervorgehobenen Abschnitte mit wahrer Mächtigkeit, die im Folgenden aufgeführt sind:

Mineralprojekt Navidad

Wichtigste Ergebnisse aus dem Erzgang Winter

– Bohrloch EW-24-371: 4,30 m mit 5,12 g/t Au & 43 g/t Ag

o und: 1,22 m mit 9,72 g/t Au & 76 g/t Ag

– Bohrloch EW-24-372-A: 4,83 m mit 8,60 g/t Au & 77 g/t Ag

– Bohrloch EW-24-373: 6,06 m mit 5,64 g/t Au & 104 g/t Ag

– Bohrloch EW-24-377: 3,30 m mit 7,09 g/t Au & 1,253 g/t Ag

– Bohrloch EW-24-379: 1,72 m mit 1,57 g/t Au & 119 g/t Ag

– Bohrloch EW-24-380: 3,07 m mit 4,27 g/t Au & 57 g/t Ag

– Bohrloch EW-24-382: 2,66 m mit 13,93 g/t Au & 99 g/t Ag

– Bohrloch EW-24-383: 1,38 m mit 0,42 g/t Au & 1,064 g/t Ag

o und: 1,26 m mit 0,32 g/t Au & 461 g/t Ag

– Bohrloch EW-24-384: 1,59 m mit 6,40 g/t Au & 110 g/t Ag

o und: 1,04 m mit 5,62 g/t Au & 46 g/t Ag

– Bohrloch EWUG-24-035: 5,62 m mit 2,89 g/t Au & 50 g/t Ag

Wichtigste Ergebnisse aus dem Erzgang Navidad

– Bohrloch EW-24-372-A: 3,24 m mit 13,06 g/t Au & 205 g/t Ag

– Bohrloch EW-24-374: 2,63 m mit 0,54 g/t Au & 221 g/t Ag

– Bohrloch EW-24-377: 1,59 m mit 1,60 g/t Au & 135 g/t Ag

– Bohrloch EW-24-379: 2,32 m mit 7,09 g/t Au & 38 g/t Ag

– Bohrloch EW-24-380: 1,27 m mit 2,08 g/t Au & 120 g/t Ag

– Bohrloch EW-24-381: 1,69 m mit 0,92 g/t Au & 128 g/t Ag

o und: 1,03 m mit 1,19 g/t Au & 144 g/t Ag

– Bohrloch EW-24-384: 2,58 m mit 1,44 g/t Au & 139 g/t Ag

o und: 1,35 m mit 2,90 g/t Au & 354 g/t Ag

– Bohrloch EW-24-386: 1,18 m mit 2,82 g/t Au & 118 g/t Ag

– Bohrloch EWUG-24-035: 4,78 m mit 1,36 g/t Au & 115 g/t Ag

BEZIRKSWEITER EXPLORATIONSANSATZ

Die Exploration von Gold- und Silbermineralvorkommen in Santa Elena orientiert sich an einem neu entwickelten Verständnis der Gesteine, die am wahrscheinlichsten mineralisierte Erzgänge innerhalb der vulkanischen Stratigraphie beherbergen, sowie am zeitlichen Ablauf der Mineralisierungsereignisse im Bezirk. Detaillierte Kartierungen, geologische Interpretationen und geochronologische Studien haben das Explorationsteam zu der Erkenntnis geführt, dass sich die Minerallagerstätten in Santa Elena und in Ermitaño in günstigen Wirtsgesteinen gebildet haben, die unter ausgedehnten Regionen überlagernder Vulkangesteine verborgen sind. Bohrungen im Jahr 2024 unter die überlagernden vulkanischen Gesteine und andere nach dem Mineralisierungsereignis abgelagerte vulkanische Gesteine haben das günstige Wirtsgesteinskonzept bestätigt und zur Entdeckung des Ziels Navidad geführt (Abbildung 1). Im Jahr 2024 wurden im Konzessionsgebiet Santa Elena Explorationsbohrungen mit einer Gesamtlänge von 58.311 m niedergebracht, was einer Steigerung von 21 % gegenüber 2023 entspricht.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78354/AG_20250204_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Konzessionsgebiet Santa Elena – schematische Karte des Zielgebiets Navidad 2024. Draufsicht.

Ziel Navidad

Als Ergebnis der Bohrungen im zweiten Halbjahr 2024 wurde bestätigt, dass der Entdeckungsort Navidad etwa 100 m südwestlich und 350 m unterhalb der Abbausohlen der Untertagemine Ermitaño liegt, also deutlich näher als die zuvor vom Unternehmen zuvor angegebenen 500 m südwestlich und 750 m unterhalb der Abbausohlen. Die Bohrungen dauern an, wobei in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 17 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 20.809 m niedergebracht wurden, was einer Gesamtbohrlänge von 31.500 m in diesem Zielgebiet im Jahr 2024 entspricht. Die Bohrungen erweiterten die bekannte Mineralisierung erheblich und umrissen zwei Quarzgänge, die eine hochgradige Gold- und Silbermineralisierung aufweisen: die Erzgänge Navidad und Winter. Die epithermalen Erzganglagerstätten bestehen aus grauem bis rosafarbenem, gebändertem Quarz und einem Quarzgang-Stockwerk, das sichtbare Silbersulfide und stellenweise sichtbare Körner aus gediegenem Gold enthält. Diese beiden Mineralisierungen sind mit einem tragbaren Röntgenfluoreszenz-(XRF)-Analysegerät nachweisbar (Abbildung 2 und Abbildung 3).

Der Erzgang Winter verläuft strukturell etwa 180 m oberhalb und subparallel zum darunter liegenden Erzgang Navidad. Beide Erzgänge sind von einem Quarz-Stockwerk umgeben (Abbildung 4). Die bedeutende Gold- und Silbermineralisierung, die innerhalb des Erzganges Winter durchteuft wurde, erstreckt sich derzeit über 600 m auf 350 m in Streich- und Fallrichtung und weist eine Mächtigkeit von 0,65 m bis 6,6 m auf (Abbildung 5). Die Mineralisierung, die bisher innerhalb des Erzganges Navidad durchteuft wurde, erstreckt sich über 1.000 m auf 300 m in Streich- und Fallrichtung und weist eine Mächtigkeit von 0,5 m bis 5,0 m auf (Abbildung 6).

Unabhängige metallurgische Tests durch Drittanbieter zeigen robuste Gold- und Silbergewinnungsraten für die Mineralisierung von Navidad und Winter, die über 90 % bzw. 85 % liegen. Diese Ergebnisse bestätigen die Kompatibilität der Erzgänge mit der bestehenden Aufbereitungsanlage Santa Elena. Erste Mahlbarkeitstests deuten darauf hin, dass das Material etwas weicher ist als die Mineralisierung von Ermitaño, was möglicherweise einen höheren Anlagendurchsatz ermöglicht.

Im Jahr 2025 werden die Bohrungen die Erweiterung der Navidad/Winter-Mineralisierung von der Oberfläche aus erkunden. Das volle Ausmaß des Gold- und Silbererzgangsystems ist noch unbekannt, und das Potenzial für eine Erweiterung der Mineralisierung bleibt in mehrere Richtungen offen. Umfangreiche Infill-Bohrungen zur Ressourcenabgrenzung werden ebenfalls niedergebracht, hauptsächlich von neuen untertägigen Bohrstationen innerhalb der Mine Ermitaño aus.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78354/AG_20250204_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2: Foto des Kerns aus dem Erzgang Winter mit hochgradiger Gold- und Silbermineralisierung, nachgewiesen durch ein XRF-Analysegerät.

Analyseergebnisse von Bohrung EW-24-373: 6,06 m mit 5,64 g/t Au und 104 g/t Ag.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78354/AG_20250204_DEPRcom.003.jpeg

Abbildung 3: Foto des Kerns aus dem Erzgang Navidad mit hochgradiger Gold- und Silbermineralisierung, nachgewiesen durch ein XRF-Analysegerät.

Analyseergebnisse von Bohrung EW-24-372A: 3,24 m mit 13,06 g/t Au und 206 g/t Ag.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78354/AG_20250204_DEPRcom.004.jpeg

Abbildung 4: Detailansicht des Erzgangsystems Navidad. Erzgänge Winter und Navidad. (A) Vertikaler Profilschnitt der Erzgänge Navidad und Winter mit Blick nach Osten. (B) Draufsicht auf die Erzgänge Navidad und Winter. (C) Längsschnitt mit Blick nach Südosten. Vollständige Projektion.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78354/AG_20250204_DEPRcom.005.jpeg

Abbildung 5: Längsschnitt des Erzgangs Winter mit Blick nach Nordwesten und signifikanten Abschnitten.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78354/AG_20250204_DEPRcom.006.jpeg

Abbildung 6: Längsschnitt des Erzgangs Navidad mit Blick nach Nordwesten und signifikanten Abschnitten.

Tabelle 1: Zusammenfassung der signifikanten Gold- und Silberabschnitte in den Bohrlöchern bei Navidad

Bohrloch Ziel Zieltyp Signifikanter Abschnitt

von bis Wahre Mächtigkeit Au Ag AgÄq

(m) (m) (m) (g/t) (g/t) (g/t)

EW-24-371 Erzgang Winter Hinzufügung von 874,40 879,15 4,30 5,12 43 479

Ressourcen

EW-24-371 einschließlich 1 Hinzufügung von 875,95 876,55 0,54 17,80 130 1643

Ressourcen

EW-24-371 Erzgang Winter Hinzufügung von 880,75 882,10 1,22 9,72 77 903

Ressourcen

EW-24-372 Erzgang Winter Hinzufügung von 941,00 944,60 2,95 10,45 82 970

Ressourcen

EW-24-372 einschließlich 1 Hinzufügung von 941,70 944,20 2,05 13,19 104 1225

Ressourcen

EW-24-372-A Erzgang Winter Hinzufügung von 941,35 946,35 4,83 8,60 77 808

Ressourcen

EW-24-372-A einschließlich 1 Hinzufügung von 942,60 943,45 0,82 12,90 126 1223

Ressourcen

EW-24-372-A einschließlich 2 Hinzufügung von 943,95 944,35 0,39 12,90 95 1192

Ressourcen

EW-24-372-A einschließlich 3 Hinzufügung von 945,90 946,35 0,43 21,50 140 1968

Ressourcen

EW-24-372-A Erzgang Navidad Hinzufügung von 1136,05 1139,40 3,24 13,06 206 1315

Ressourcen

EW-24-372-A einschließlich 1 Hinzufügung von 1136,05 1137,70 1,59 18,00 250 1780

Ressourcen

EW-24-372-A einschließlich 2 Hinzufügung von 1138,15 1138,80 0,63 14,40 271 1495

Ressourcen

EW-24-373 Erzgang Winter Hinzufügung von 942,05 948,50 6,06 5,64 104 584

Ressourcen

EW-24-373 einschließlich 1 Hinzufügung von 946,45 947,65 1,13 13,00 286 1391

Ressourcen

EW-24-374 Erzgang Navidad 1 Hinzufügung von 1021,10 1023,90 2,63 0,54 222 268

Ressourcen

EW-24-374 Erzgang Navidad 2 Hinzufügung von 1025,65 1026,80 1,08 1,32 83 195

Ressourcen

EW-24-377 Erzgang Winter 1 Hinzufügung von 948,25 951,60 3,30 7,09 125 728

Ressourcen

EW-24-377 Erzgang Hinzufügung von 1068,45 1070,70 1,29 2,11 73 253

Ressourcen

EW-24-377 Erzgang Hinzufügung von 1194,50 1195,85 1,33 2,04 100 274

Ressourcen

EW-24-377 Erzgang Navidad 1 Hinzufügung von 1199,15 1200,90 1,59 1,60 136 272

Ressourcen

EW-24-377 Erzgang Navidad 2 Hinzufügung von 1201,85 1203,50 1,50 0,99 61 145

Ressourcen

EW-24-379 Erzgang Hinzufügung von 1073,45 1075,35 1,72 1,57 119 253

Ressourcen

EW-24-379 Erzgang Hinzufügung von 1100,55 1101,80 1,02 2,97 13 265

Ressourcen

EW-24-379 Erzgang Navidad Hinzufügung von 1115,35 1117,75 2,32 7,09 38 641

Ressourcen

EW-24-379 einschließlich 1 Hinzufügung von 1115,35 1115,85 0,48 20,40 36 1770

Ressourcen

EW-24-380 Erzgang Hinzufügung von 1018,95 1020,25 1,18 1,50 22 149

Ressourcen

EW-24-380 Erzgang Winter Hinzufügung von 1026,50 1030,05 3,07 4,27 58 420

Ressourcen

EW-24-380 einschließlich 1 Hinzufügung von 1026,85 1027,60 0,65 11,20 155 1107

Ressourcen

EW-24-380 Erzgang Navidad Hinzufügung von 1182,10 1183,65 1,27 2,08 120 297

Ressourcen

EW-24-381 Erzgang Navidad 1 Hinzufügung von 1326,35 1328,15 1,69 0,92 129 206

Ressourcen

EW-24-381 Erzgang Navidad 2 Hinzufügung von 1329,90 1331,00 1,03 1,19 145 246

Ressourcen

EW-24-382 Erzgang Winter Hinzufügung von 938,90 941,65 2,66 13,93 99 1283

Ressourcen

EW-24-382 einschließlich 1 Hinzufügung von 939,55 941,65 2,03 15,97 112 1469

Ressourcen

EW-24-382 Erzgang Hinzufügung von 1133,95 1135,10 1,08 2,52 8 222

Ressourcen

EW-24-383 Erzgängchen Hinzufügung von 1072,20 1074,40 1,10 1,86 9 167

Ressourcen

EW-24-383 Erzgängchen Hinzufügung von 1122,35 1124,00 1,26 0,32 462 489

Ressourcen

EW-24-383 Erzgängchen Hinzufügung von 1137,30 1139,45 1,38 0,42 1064 1100

Ressourcen

EW-24-383 einschließlich 1 Hinzufügung von 1138,40 1138,70 0,19 2,00 6369 6539

Ressourcen

EW-24-384 Erzgang Winter Hinzufügung von 1030,50 1032,15 1,59 6,40 111 655

Ressourcen

EW-24-384 Erzgang Hinzufügung von 1041,55 1042,75 1,04 5,62 47 524

Ressourcen

EW-24-384 Erzgängchen Hinzufügung von 1244,65 1245,85 1,13 1,08 73 165

Ressourcen

EW-24-384 Erzgängchen Hinzufügung von 1284,15 1285,90 1,64 1,52 109 238

Ressourcen

EW-24-384 Erzgang Navidad 1 Hinzufügung von 1290,55 1293,40 2,58 1,44 140 262

Ressourcen

EW-24-384 Erzgang Navidad 2 Hinzufügung von 1297,45 1299,10 1,35 2,90 354 601

Ressourcen

EW-24-386 Erzgängchen Hinzufügung von 1091,00 1092,45 1,31 2,73 331 564

Ressourcen

EW-24-386 Erzgang Hinzufügung von 1095,05 1097,45 1,01 1,52 175 305

Ressourcen

EW-24-386 Erzgang Navidad Hinzufügung von 1100,35 1101,65 1,18 2,82 119 359

Ressourcen

EW-24-386 Erzgängchen Hinzufügung von 1107,60 1109,40 1,56 0,95 94 175

Ressourcen

EWUG-24-035 Erzgang Winter Hinzufügung von 578,70 584,90 5,62 2,89 50 296

Ressourcen

EWUG-24-035 Erzgängchen Hinzufügung von 883,35 884,40 1,01 3,18 36 307

Ressourcen

EWUG-24-035 einschließlich 1 Hinzufügung von 883,35 883,75 0,39 6,10 523 1042

Ressourcen

EWUG-24-035 Erzgang Navidad Hinzufügung von 885,70 890,65 4,78 1,36 115 230

Ressourcen

EWUG-24-035 Erzgang Hinzufügung von 900,30 902,55 1,95 1,71 175 321

Ressourcen

Anmerkungen:

1. Alle Bohrungen sind Diamantbohrungen; AgÄq Gehalt = Ag-Gehalt (g/t) + [Au (g/t) x 85].

2. Von und Bis-Längen sind in Metern angegeben; die wahre Mächtigkeit des Abschnitts wird nach Bohrloch und Erzgang-Winkeln berechnet.

3. Siehe Anhang für Details zu Bohrlochstandorten, Probentyp, Azimut, Neigung und Gesamttiefe.

4. Die signifikanten Gold- und Silberabschnitte der Bohrlöcher wurden unter Verwendung der längengewichteten Durchschnittswerte der ungedeckelten Probenanalysen, eines Mindestgehalts von 145 g/t AgÄq (Cut-off Grade, COG) und einer Mindestlänge von 1,0 m (wahre Mächtigkeit) zusammengesetzt. Ein Maximum von 1,0 m unterhalb des COG wurde als interne Verdünnung zugelassen. Wenn es zur Erreichung der Mindestlänge erforderlich war, durfte eine einzelne Probe unterhalb des COG, aber mit einem Gehalt von >75 g/t AgÄq, für kurze Intervalle zusammengesetzt werden.

5. Sofern vorhanden, sind einzelne Proben oder Abschnitte mit Analyseergebnissen von mehr als 1.000 g/t Ag und/oder 10 g/t Au in jedem Abschnitt als einschließlich hervorgehoben.

Die Bohrprogramme von First Majestic befolgen etablierte Protokolle zur Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC), was auch die Hinzugabe von Standard-, Leer- und Doppelproben in die Probenchargen eingebracht wurden. Nach der geologischen Protokollierung werden alle Bohrkernproben halbiert. Eine Hälfte des Kerns wird an das Labor zur Analyse gesendet und die verbleibende Hälfte wird zu Überprüfungs- und Referenzzwecken oder für zukünftige metallurgische Tests vor Ort aufbewahrt.

Die Kernproben wurden an das SGS-Labor (ISO/IEC 17025:2017) geschickt. Bei SGS wird Gold mittels 30-g- oder 50-g-Brandprobe mit anschließendem Atomabsorptionsverfahren (GE-FAA30V5, GE-FAA50V5) analysiert. Ergebnisse über 10 g/t Gold werden mittels 30-g- oder 50-g-Brandprobe mit anschließendem Gravimetrieverfahren (GO-FAG30V, GO-FAG50V) analysiert. Silber wird mittels 3-Säuren-Aufschluss und anschließender Atomabsorptionsspektroskopie (GE-AAS33E50) analysiert. Ergebnisse über 100 g/t Silber werden mittels 30-g- oder 50-g-Brandprobe mit anschließendem Gravimetrieverfahren (GO-FAG37V, GO-FAG57V) analysiert.

Kernproben aus den Lagerstätten Navidad und Winter wurden im SGS-Labor (ISO/IEC 17025:2017) Bottle-Roll-Zyanidierungstests unter Bedingungen unterzogen, die denen der Aufbereitungsanlage der Einheit Santa Elena entsprechen, einschließlich des Produktziels von 40 µm HIGmill. Die zur Analyse der Produkte dieser Tests verwendeten Methoden waren GE_FAA3OV5, GE_AAS33E50, GL_AA582T.

Weitere Informationen zu QA/QC- und Datenverifizierungsangelegenheiten, zu den wichtigsten Annahmen, Parametern und Methoden, die das Unternehmen zur Schätzung der Mineralreserven und Mineralressourcen verwendet, sowie eine detaillierte Beschreibung der bekannten rechtlichen, politischen, umweltbezogenen und sonstigen Risiken, die sich wesentlich auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens und die potenzielle Erschließung der Mineralreserven und Mineralressourcen auswirken könnten, finden Sie im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens, der auf dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und den Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F für das Jahr bis 31. Dezember 2023, der bei der United States Securities and Exchange Commission auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar eingereicht wurde.

QUALIFIZIERTER SACHVERSTÄNDIGE

Gonzalo Mercado, P. Geo., Vice President of Exploration and Technical Services des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101), hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Herr Mercado hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Explorationsdaten, einschließlich der diesen Informationen zugrunde liegenden Probenahme-, Analyse- und Testdaten, überprüft.

Michael Deal, Vice President of Metallurgy and Innovation des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen bezüglich der metallurgischen Tests geprüft und genehmigt.

ÜBER FIRST MAJESTIC

First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silber- und Goldproduktion in Mexiko und den USA liegt. Das Unternehmen besitzt und betreibt vier aktive Untertageminen in Mexiko – die Silbermine Cerro Los Gatos (das Unternehmen ist zu 70 % an dem Besitzer und Betreiber der Mine, dem Los Gatos Joint Venture, beteiligt, die Silber-/Goldmine Santa Elena, die Silber-/Goldmine San Dimas und die Silbermine La Encantada – sowie ein Portfolio von Erschließungs- und Explorationsanlagen, einschließlich des Goldprojekts Jerritt Canyon im Nordosten von Nevada (USA).

First Majestic ist stolz darauf, seine im Eigenbesitz befindliche Münzprägeanstalt, First Mint, LLC, zu betreiben und einen Teil seiner Silberproduktion der Öffentlichkeit zum Kauf anzubieten. Barren, Münzen und Medaillons können online unter www.firstmint.com, zu den niedrigsten verfügbaren Prämien erworben werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@firstmajestic.com, besuchen Sie unsere Website unter www.firstmajestic.com oder rufen Sie unsere gebührenfreie Nummer 1.866.529.2807 an.

FIRST MAJESTIC SILVER CORP.

gezeichnet

Keith Neumeyer, President & CEO

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen). Diese Aussagen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung des Unternehmens, Geschäftsaussichten oder Chancen, die auf Prognosen künftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht bestimmbaren Beträgen und Annahmen der Geschäftsleitung beruhen, die im Lichte der Erfahrungen der Geschäftsleitung und der Wahrnehmung historischer Trends getroffen wurden. Die Annahmen können sich als unzutreffend erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele bzw. zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder betreffen (oft, aber nicht immer, unter Gebrauch von Wörtern oder Begriffen wie suchen, rechnen mit, planen, fortsetzen, schätzen, erwarten, können, werden, vorhersagen, prognostizieren, Potenzial, Ziel, beabsichtigen, könnten, dürften, sollten, glauben und ähnliche Ausdrücke), sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder angedeutet wurden, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt: wesentliche nachteilige Änderungen, unerwartete Änderungen von Gesetzen, Regeln oder Vorschriften oder deren Durchsetzung durch die zuständigen Behörden; das Versagen von Vertragspartnern des Unternehmens bei der Erfüllung von Verträgen; soziale oder arbeitsrechtliche Unruhen; Änderungen der Rohstoffpreise; und das Versagen von Explorationsprogrammen oder Studien, die erwarteten Ergebnisse zu liefern oder Ergebnisse, die die Fortsetzung von Explorationen, Studien, Erschließungen oder Betrieben rechtfertigen und unterstützen würden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte daher kein übermäßiges Vertrauen entgegengebracht werden. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Meldung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.

Vorsorglicher Hinweis für Anleger in den Vereinigten Staaten

Das Unternehmen ist ein ausländischer privater Emittent gemäß der Definition in Rule 3b-4 des United States Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung und ist berechtigt, sich auf das Canada-U.S. Multi-Jurisdictional Disclosure System zu berufen und ist daher berechtigt, die hierin enthaltenen technischen Informationen gemäß den Anforderungen der in Kanada geltenden Wertpapiergesetze zu erstellen, die sich von den Anforderungen der derzeit in den Vereinigten Staaten geltenden Wertpapiergesetze unterscheiden. Dementsprechend sind die hierin enthaltenen Informationen über Mineralvorkommen möglicherweise nicht mit den Informationen vergleichbar, die von Unternehmen veröffentlicht werden, die gemäß den US-amerikanischen Standards berichten.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den Anforderungen der US-amerikanischen Wertpapiergesetze erstellt und verwenden Begriffe, die den Berichtsstandards in Kanada entsprechen, wobei bestimmte Schätzungen in Übereinstimmung mit NI 43-101 erstellt wurden.

NI 43-101 ist eine von der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde entwickelte Vorschrift, die Standards für die Veröffentlichung wissenschaftlicher und technischer Informationen über die wesentlichen Mineralienprojekte des Emittenten festlegt.

ANHANG – DETAILS ZU DEN BOHRLÖCHERN

Tabelle A1: Lage des Bohrlochkragens, Probentyp, Azimut, Neigung und Gesamttiefe

Bohrloch Easting Northing Höhenlage Azimut Neigung Tiefe (m) Typ

EW-24-371 582.914 3.319.502 916 154 -59 981 Kern

EW-24-372 583.223 3.319.712 870 167 -59 1116 Kern

EW-24-372-A 583.223 3.319.712 870 167 -59 1200 Kern

EW-24-373 583.418 3.319.715 871 166 -59 1167 Kern

EW-24-374 582.900 3.319.430 915 166 -61 1251 Kern

EW-24-375 586.106 3.319.444 969 211 -66 813 Kern

EW-24-376 583.101 3.319.903 886 164 -55 1500 Kern

EW-24-377 583.418 3.319.714 871 169 -57 1287 Kern

EW-24-378 583.217 3.319.698 870 168 -50 1272 Kern

EW-24-379 582.983 3.319.624 898 152 -56 1206 Kern

EW-24-380 583.232 3.319.766 877 166 -58 1394 Kern

EW-24-381 583.142 3.319.925 883 161 -57 1379 Kern

EW-24-382 583.223 3.319.711 870 166 -55 1368 Kern

EW-24-383 583.216 3.319.699 870 169 -53 1378 Kern

EW-24-384 583.100 3.319.903 886 170 -53 1392 Kern

EW-24-385 582.542 3.319.139 873 153 -58 1326 Kern

EW-24-386 582.982 3.319.623 898 158 -59 1193 Kern

EWUG-24-035 583.638 3.319.413 603 178 -70 930 Kern

Anmerkungen:

1. Santa Elena: Alle Bohrlochkragen-Koordinaten werden nach Fertigstellung des Bohrlochs mit einer Total Station bestimmt, wobei WGS84, Zone 13 (Meter) als Bezugssystem dient.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

First Majestic Silver Corp.

Keith Neumeyer

1800 – 925 West Georgia Street

V6C 3L2 Vancouver

Kanada

email : info@firstmajestic.com

First Majestic ist ein Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silberproduktion in Mexiko liegt.

Pressekontakt:

First Majestic Silver Corp.

Keith Neumeyer

1800 – 925 West Georgia Street

V6C 3L2 Vancouver

email : info@firstmajestic.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Heiner Meyer ICONIC DREAMS Ausstellung