First Mining und die Slate Falls Nation einigen sich auf die wesentlichen Bedingungen der Projektvereinbarung für das Goldprojekt Springpole

30. Juni 2026 – Vancouver, Kanada / IRW-Press / First Mining Gold Corp. (First Mining oder das Unternehmen) (TSX: FF) (OTCQX: FFMGF) (FWB: FMG) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung (die Term-Sheet-Vereinbarung) mit der Slate Falls Nation (Slate Falls oder SFN) getroffen hat, in der die wichtigsten Punkte enthalten sind, auf deren Grundlage die Vertragsparteien mit Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit eine finale Projektvereinbarung (die Projektvereinbarung) für das Goldprojekt Springpole im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario (Springpole oder das Projekt) aushandeln werden.

In der Term-Sheet-Vereinbarung sind die Entwicklungsparameter von SFN für das Projekt, ein kooperativer Prozess zur Erlangung der behördlichen Genehmigungs- und Umweltschutzverfahren sowie Mechanismen und Strukturen festgelegt, die es SFN ermöglichen, sich an zukünftigen Maßnahmen zur Projektoptimierung mit Fokus auf nachhaltige Umweltverträglichkeit zu beteiligen und finanzielle sowie geschäftliche Chancen im Zusammenhang mit dem zukünftigen Bergbaubetrieb zu nutzen. Die Term-Sheet-Vereinbarung wird vom Chief und Council der Slate Falls Nation unterstützt und verpflichtet die Parteien zu einer sorgfältigen und gewissenhaften Vorgangsweise beim Abschluss der Projektvereinbarung.

Die Projektvereinbarung bedarf noch der abschließenden Genehmigung seitens des Chief und Council der SFN sowie des Board of Directors von First Mining.

Über die Slate Falls Nation

Die Slate Falls Nation ist eine eng verbundene Ojibway First Nation im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario. Ihr Bevölkerungsstand umfasst rund 260 Mitglieder. Die Mehrheit der Mitglieder von Slate Falls lebt im Reservat am Ufer des Bamaji Lake unmittelbar stromabwärts des Projektgeländes. Das Reservat der Nation befindet sich im zentralen Einzugsgebiet des Cat River und die Menschen von Slate Falls sind dauerhaft auf dieses Land und seine Gewässer angewiesen, von denen sie ihre Nahrung und ihr Wasser beziehen und die ihre Kultur, Spiritualität und Identität prägen. Alle Lebensbereiche von Slate Falls unterliegen den Gesetzen der Anishinabe. Diese Gesetze sind in Kernprinzipien und Werten begründet und bringen auch die Verantwortung mit sich, die Umwelt zu schützen und in Harmonie mit ihr zu leben. Slate Falls ist eine Treaty-9-Nation und hat auch den Cat Lake-Slate Falls Community-Based Land Use Plan: Niigaan Bimaadiziwin – A Future Life unterzeichnet, der den Kurs für den Schutz wichtiger Wasserwege sowie von Naturdenkmälern und Kulturerbestätten vorgibt und Planungssicherheit für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung schafft.

Über First Mining Gold Corp.

First Mining ist ein Golderschließungsunternehmen, das zwei der größten Goldprojekte in Kanada weiterentwickelt: das Goldprojekt Springpole im Nordwesten von Ontario, wo Genehmigungsaktivitäten mit der Einreichung einer endgültigen Umweltverträglichkeitserklärung/Umweltverträglichkeitsprüfung für das Projekt im November 2024 im Gange sind, sowie das Goldprojekt Duparquet, ein Erschließungsprojekt im PEA-Stadium, das sich bei der Verwerfungszone Destor-Porcupine in der produktiven Region Abitibi befindet. First Mining besitzt außerdem eine 20-prozentige Beteiligung am Goldprojekt Pickle Crow in Ontario sowie eine bedeutende Beteiligung an der Seva Mining Corp.

First Mining wurde 2015 von Herrn Keith Neumeyer, Gründer und CEO von First Majestic Silver Corp., gegründet.

FÜR FIRST MINING GOLD CORP.

Daniel W. Wilton

Chief Executive Officer & Direktor

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Gebührenfreie Rufnummer: 1 844 306 8827 | E-Mail: info@firstmininggold.com

Paul Morris | Director, Investor Relations | E-Mail: paul@firstmininggold.com

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First Mining erhält bundesbehördliche Genehmigung der Umweltverträglichkeitsprüfung für das Goldprojekt Springpole