First Phosphate kündigt auf dem G7-Gipfel Investitions- und Abnahmevereinbarungen im Rahmen der Critical Minerals Resilience and Production Alliance an

Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec – 17. Juni 2026 / IRW-Press / First Phosphate Corp. (First Phosphate oder das Unternehmen) (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (OTCQX ADR: FPHOY) (FWB: KD0) freut sich bekannt zu geben, dass es auf dem 52. G7-Gipfel in Évian (Frankreich) internationale Investitions- und Abnahmevereinbarungen im Rahmen der Critical Minerals Resilience and Production Alliance (die Allianz) formalisiert hat.

Interessenbekundungen:

Im Rahmen der Allianz freut sich First Phosphate bekannt geben zu können, dass es von Exportkreditagenturen, Finanzinstituten und Industriepartnern Interessenbekundungen (Letter of Interest, LOI) erhalten hat:

1. LOI für eine Garantie von bis zu 275 Mio. C$ des dänischen Export- und Investitionsfonds (EIFO) für die Erschließung der Mine Bégin-Lamarche von First Phosphate (unterzeichnet am 30. März 2026).

2. LOIs der italienischen Exportkreditagentur (SACE), der italienischen nationalen Förderinstitution Cassa Depositi e Prestiti (CDP) und des internationalen Wachstumspartners für italienische Unternehmen, der Società Italiana per le Imprese allEstero (SIMEST), zusammen mit der Unterstützung des italienischen Ingenieurkonzerns MAIRE (MAIRE), in Bezug auf die erste Herstellungsanlage für Phosphorsäure (PA) von First Phosphate in Port Saguenay, in der die Technologie von Ballestra S.p.A (Italien) (Ballestra) zum Einsatz kommen soll (LOIs unterzeichnet zwischen dem 26. Mai 2026 und dem 4. Juni 2026).

Abnahmevereinbarungen:

1. Endgültige Abnahmevereinbarung mit einem internationalen Partner über mindestens 200.000 Tonnen Phosphatkonzentrat pro Jahr aus der Mine Bégin-Lamarche (unterzeichnet am 5. Januar 2026).

2. Endgültige Abnahmevereinbarung mit einem internationalen Partner über mindestens 60.000 Tonnen Phosphorsäure pro Jahr, die in der Phosphorsäureanlage in Port Saguenay produziert werden sollen (unterzeichnet am 16. Dezember 2024).

Kanada hat, was die Welt will, und wir liefern. Durch die Zusammenarbeit mit vertrauenswürdigen Verbündeten im Rahmen der Critical Minerals Resilience and Production Alliance werden Investitionen getätigt, gehen Projekte schneller in Betrieb und stärken wir die Lieferketten in Kanada und darüber hinaus, sagte Tim Hodgson, kanadischer Energie- und Rohstoffminister. Durch die Förderung von Projekten wie der Mine Bégin-Lamarche sichern wir die Materialien, die für die Umstellung auf saubere Energie unerlässlich sind, schaffen wertvolle kanadische Arbeitsplätze und positionieren Kanada als führende Kraft in einer zunehmend wettbewerbsorientierten Weltwirtschaft.

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Diese im Rahmen der Critical Minerals Resilience and Production Alliance auf dem G7-Gipfel 2026 angekündigten Abnahme- und Investitionsvereinbarungen zeigen, wie wichtig die Schaffung einer sicheren, rückverfolgbaren und robusten internationalen Lieferkette für kritisches Phosphatmaterial in Batteriequalität aus strategischer Sicht ist, erklärte John Passalacqua, CEO von First Phosphate. Wir sind stolz darauf, innerhalb der G7 eine Vorreiterrolle bei der Entwicklung dieses sauberen, seltenen magmatischen Phosphatmaterials aus Saguenay-Lac-St-Jean in Quebec zu übernehmen und es in eine nachgelagerte Lieferkette für Lithium-Eisenphosphat-(LFP)-Batterien für die G7-Allianz zu integrieren.

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Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen über First Phosphate wurden von Steeve Lavoie, P.Geo., geprüft und genehmigt. Herr Lavoie ist Chefgeologe von First Phosphate und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure of Mineral Projects (NI 43-101).

Über First Phosphate Corp.

First Phosphate (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (OTCQX ADR: FPHOY) (FWB: KD0) ist ein Mineralexplorations-, Entwicklungs- und Cleantech-Unternehmen, das sich dem Aufbau und der Rückverlagerung einer vertikal integrierten Lieferkette für die Produktion von LFP-Batterien für Nordamerika widmet, die alle Bereiche von Mine-to-Market umfasst. Zu den Zielmärkten zählen Energiespeicher, Datenzentren, Robotik, Mobilität sowie nationale Sicherheit. Das Vorzeigeprojekt von First Phosphate, das Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche in Saguenay-Lac-Saint-Jean in Québec (Kanada), bietet eine seltene magmatische Phosphatlagerstätte in Nordamerika, die hochreines Phosphat liefert, das sich durch einen sehr geringen Gehalt an Verunreinigungen auszeichnet.

Über die Critical Minerals Resilience and Production Alliance

Die Critical Minerals Resilience and Production Alliance wurde von Premierminister Carney im Juni 2025 auf dem 51. Gipfeltreffen der G7-Staats- und Regierungschefs in Kananaskis (Alberta) ins Leben gerufen. Sie bringt vertrauenswürdige Länder zusammen, um die Versorgung mit kritischen Mineralen zu diversifizieren, eine verantwortungsvolle Erschließung zu unterstützen und die Marktkonzentration zu verringern. Die Allianz unterstützt kritische Mineralprojekte dabei, schneller von der Planung zur Produktion zu gelangen, indem sie Regierungen, Investoren und Unternehmen miteinander vernetzt, Finanzierungen freisetzt, Investitionen sichert und Abnahmevereinbarungen mit langfristigen Käufern unterstützt. Dadurch werden Risiken verringert, sodass Bergbau- und Aufbereitungsprojekte umgesetzt werden und eine sichere, zuverlässige Lieferkette aufgebaut wird können.

Über den Export and Investment Fund of Denmark (EIFO)

EIFO ist die vom dänischen Staat gestützte dänische Exportkreditagentur, und als solche kann die EIFO-Garantie als mit AAA bewertet angesehen werden. Die Garantie kann einer oder mehreren finanzierenden Banken ausgestellt werden, wobei davon auszugehen ist, dass die Beteiligung von EIFO anteilig und gleichrangig mit anderen vorrangigen Kreditgebern erfolgt. EIFO war bereits an der Finanzierung zahlreicher Transaktionen und Projekte auf der ganzen Welt beteiligt und verfügt über umfangreiche Erfahrungen auf dem Gebiet der Export- und Projektfinanzierung.

Über die italienische Exportkreditagentur (SACE)

SACE ist die italienische Exportkreditagentur, die sich vollständig im Besitz des Wirtschafts- und Finanzministeriums befindet. Sie ist auf die Unterstützung des Wachstums italienischer Unternehmen durch eine breite Palette von Instrumenten und Lösungen zur Förderung von Exporten und Wettbewerbsfähigkeit spezialisiert, darunter Risikomanagement und -schutz, Finanzgarantien, Factoring, Beratungsdienste und Business Matching. Mit einem Netzwerk von Exportberatern in 23 Niederlassungen in Italien und in Märkten mit hohem Potenzial für Made in Italy verwaltet SACE ein Portfolio aus versicherten Geschäften und garantierten Investitionen im Wert von rund 290 Mrd. in 200 Märkten weltweit.

Über die Cassa Depositi e Prestiti (CDP)

Cassa Depositi e Prestiti ist das nationale Förderinstitut, das die italienische Wirtschaft seit dem Jahr 1850 unterstützt. Das Hauptziel der CDP besteht darin, die industrielle und infrastrukturelle Entwicklung Italiens zu beschleunigen, um sein wirtschaftliches und soziales Wachstum anzukurbeln. CDP konzentriert sich auf die nachhaltige Entwicklung auf lokaler Ebene und unterstützt die Innovationskraft und das Wachstum italienischer Unternehmen, auch auf internationaler Ebene. Sie arbeitet mit lokalen Behörden in finanzieller und beratender Funktion zusammen, um Infrastrukturen zu schaffen und Dienstleistungen von öffentlichem Wert zu verbessern. CDP beteiligt sich auch aktiv an internationalen Kooperationsinitiativen zur Realisierung von Projekten in Entwicklungs- und Schwellenländern. Die Cassa Depositi e Prestiti wird vollständig aus privatem Kapital finanziert, und zwar durch die Ausgabe von Postsparanleihen und Postsparbüchern sowie durch Emissionen auf nationalen und internationalen Finanzmärkten.

Über die Società Italiana per le Imprese allEstero (SIMEST)

SIMEST ist das Unternehmen der Cassa Depositi e Prestiti Group, das seit dem Jahr 1991 italienische Unternehmen bei ihrem Wachstum durch Internationalisierung unterstützt. SIMEST unterstützt Unternehmen während ihres gesamten internationalen Expansionsprozesses, von der ersten Evaluierung bis hin zur Expansion durch Direktinvestitionen. Die Società Italiana per le Imprese allEstero arbeitet über Darlehen für internationale Expansion, Exportkreditbeihilfen und Beteiligungsinvestitionen in Unternehmen.

Über die MAIRE Group

MAIRE S.p.A. (EURONEXT MILAN: MAIRE IM) ist eine führende Ingenieurgruppe, die Technologielösungen und Projektdurchführungen im nachgelagerten Segment der Energiedienstleistungen sowie in der Chemie- und Düngemittelindustrie anbietet. Die Gruppe ist in zwei Geschäftseinheiten tätig: integrierte E&C-Lösungen und nachhaltige Technologielösungen, letztere sind in nachhaltigen Düngemitteln, kohlenstoffarmen Vektoren sowie innovativen Materialien und Kreislauflösungen tätig. Mit Niederlassungen in rund 50 Ländern beschäftigt MAIRE über 10.800 Mitarbeiter. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.groupmaire.com.

Über Ballestra S.p.A.

Ballestra S.p.A. ist ein italienisches Ingenieurunternehmen, das in den Bereichen Lizenzierung, Planung und Konstruktion von Verarbeitungsanlagen sowie in der Bereitstellung eigener Technologien und Anlagen für die chemische Industrie tätig ist, darunter Waschmittel, Tenside, Düngemittel auf Phosphat- und Kaliumbasis, Fluorderivate und Gas-Flüssigkeits-Reaktionen. Durch die Nutzung seines Know-hows in den Bereichen Schwefel- und Phosphorsäure unterstützt es die Verarbeitung kritischer Rohstoffe mit Anwendungen in Lithium-Ionen-Batterien sowie in der Metall- und Bergbauindustrie. Das Unternehmen, das vor Kurzem von NEXTCHEM (vorbehaltlich des Abschlusses), Teil der MAIRE Group, übernommen wurde, ist in über 120 Ländern tätig und beschäftigt rund 450 Mitarbeiter.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Armand MacKenzie

President

Tel: +1 (514) 618-5289

Investor Relations: firstphosphate.com/investors

Allgemeine Anfragen: firstphosphate.com/contact

Website: www.FirstPhosphate.com

X: x.com/FirstPhosphate

LinkedIn: www.linkedin.com/company/first-phosphate

Zukunftsgerichtete Informationen und Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Informationen angesehen werden können. Jede Aussage, die Prognosen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen anspricht (oft, aber nicht ausschließlich unter Verwendung von Formulierungen wie erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, nimmt an oder nimmt nicht an, plant, Budget, geplant, prognostiziert, schätzt, glaubt oder beabsichtigt oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder mit der Aussage, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse können oder könnten, würden, dürften oder werden eintreten oder erreicht werden), sind keine Aussagen über historische Tatsachen und können zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf Folgendes beziehen: den Fortschritt der Explorations-, Erschließungs- und nachgelagerten Mine-to-Market-Aktivitäten; Aussagen zu den Geschäftsaussichten, zukünftigen Trends, Plänen und Strategien des Unternehmens; den Abschluss endgültiger Abnahme- und Finanzierungsvereinbarungen sowie aller damit verbundenen Transaktionen und die Struktur, Bedingungen und Konditionen der endgültigen Vereinbarungen und aller damit verbundenen Transaktionen; die Planung, den Bau, den Betrieb und die Instandhaltung einer Anlage zur Herstellung von Phosphatkonzentrat und Phosphorsäure; sowie den Erhalt behördlicher Genehmigungen.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, stellen diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören Marktpreise, Erfolge bei der Erschließung und Exploration sowie die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Diese Aussagen basieren auf einer Reihe von Annahmen, darunter unter anderem Annahmen hinsichtlich der allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, dass die Zeitpläne für Planung und Bau sowie die Kapitalkosten für die Explorations-, Erschließungs- und Erweiterungsprojekte des Unternehmens korrekt eingeschätzt wurden und nicht durch unvorhergesehene Umstände beeinträchtigt werden; der Fähigkeit, Finanzmittel für die geplanten Aktivitäten zu akzeptablen Konditionen zu beschaffen; keine wesentliche Verschlechterung der allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen; des Ausbleibens wesentlicher Verzögerungen bei der Einholung von Genehmigungen und sonstigen Zulassungen; des Ausbleibens wesentlicher Störungen, die die Aktivitäten des Unternehmens oder dessen Fähigkeit beeinträchtigen, in ausreichender Menge und rechtzeitig auf erforderliche Projektausrüstung, Dienstleistungen und Betriebsmittel zurückzugreifen; dass die Inflation und die Preise für die Projektinputs des Unternehmens in etwa den erwarteten Niveaus entsprechen; der Fähigkeit, die Explorations- und Erschließungsprogramme im Einklang mit den Erwartungen des Unternehmens abzuschließen; Erwartungen hinsichtlich der Rohstoffpreise, einschließlich Annahmen für P2O5; dass die Beziehungen des Unternehmens zu lokalen Gemeinden und First Nations im Einklang mit den Erwartungen des Unternehmens bleiben; der Beziehungen des Unternehmens zu anderen Drittpartnern und Lieferanten den Erwartungen des Unternehmens entsprechen; und der Beziehungen zu den Behörden und deren Maßnahmen den Erwartungen des Unternehmens entsprechen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen und dass tatsächliche Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten Prognosen abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung seiner zukunftsgerichteten Aussagen, weder aufgrund neuer Informationen noch aufgrund zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind durch diese vorsorglichen Hinweise eingeschränkt.

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