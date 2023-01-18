First Phosphate kündigt Privatplatzierung in Höhe von 15 Mio. $ im Rahmen eines LIFE-Angebots an

NICHT ZUR VERTEILUNG ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

Saguenay, Québec – 29. September 2025 / IRW-Press / First Phosphate Corp. (First Phosphate oder das Unternehmen) (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (FWB: KD0) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit Integrity Capital Group Inc. (Integrity) abgeschlossen hat, die als federführender Vermittler und Bookrunner in Verbindung mit einer Best-Efforts-Privatplatzierung (das Angebot) fungieren wird. Das Angebot sieht den Verkauf von bis zu 25.000.000 Einheiten des Unternehmens (jeweils eine Einheit) zu einem Preis von 0,60 C$ pro Einheit (der Angebotspreis) vor, was einem gesamten Bruttoerlös von bis zu 15.000.000 $ entspricht.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Einheitenaktie) und einem Stammaktienkauf-Warrant des Unternehmens (ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens (eine Warrant-Aktie) zu einem Preis von 0,90 C$ pro Warrant-Aktie für einen Zeitraum von 36 Monaten ab dem Abschlussdatum (wie nachstehend definiert). Das Unternehmen wird sich nach besten Kräften bemühen, die erforderlichen Genehmigungen für die Notierung der Warrant-Aktien an der Canadian Securities Exchange (CSE) zu erhalten; es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass eine solche Notierung erfolgreich sein wird.

Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden regulatorischen Anforderungen und in Übereinstimmung mit dem National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions (NI 45-106) werden die Einheiten zum Verkauf an Erwerber mit Wohnsitz in allen kanadischen Jurisdiktionen angeboten, und zwar gemäß der Befreiung für börsennotierte Emittentenfinanzierungen nach Teil 5A von NI 45-106, in der Fassung der Coordinated Blanket Order 45-935 – Exemptions from Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption (die Listed Issuer Financing Exemption). Darüber hinaus können die Einheiten in den Vereinigten Staaten und in Offshore-Jurisdiktionen im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten werden, sofern das Angebot nach den jeweils geltenden Gesetzen rechtmäßig erfolgen darf. Die Einheitenaktien, die Warrants und die Warrant-Aktien (im Falle der Ausübung) unterliegen gemäß der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung keiner Haltefrist, sofern sie an Erwerber mit Wohnsitz in Kanada verkauft werden.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoerlöse aus dem Angebot für den Abschluss der Machbarkeitsstudie und des Genehmigungsverfahrens für das Flaggschiff-Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche, für die Entwicklung von Downstream-Infrastruktur und Akquisitionen sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Der Abschluss des Angebots ist für den 10. Oktober 2025 oder ein anderes Datum vorgesehen, das vom Unternehmen und Integrity festgelegt werden kann (das Abschlussdatum).

Es gibt ein Angebotsdokument zu diesem Angebot, das im Profil des Emittenten unter www.sedarplus.ca sowie unter www.firstphosphate.com eingesehen werden kann. Potenzielle Anleger sollten dieses Angebotsdokument lesen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen.

Als Gegenleistung für ihre Dienstleistungen hat sich das Unternehmen bereit erklärt, Integrity eine gesamte Vermittlungsprovision in bar in Höhe von 8 % der Bruttoerlöse aus dem Angebot zu zahlen (vorbehaltlich einer Reduzierung auf 2,0 % bei bestimmten Presidents List-Zeichnungen) sowie eine Anzahl nicht übertragbarer Broker-Warrants des Unternehmens an Integrity auszugeben (die Broker-Warrants), die 8,0 % der im Rahmen des Angebots verkauften Einheiten entspricht (vorbehaltlich einer Reduzierung auf 2,0 % bei bestimmten Presidents List-Zeichnungen). Jeder Broker-Warrant berechtigt zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von 0,90 $ pro Aktie für einen Zeitraum von 36 Monaten nach dem Abschlussdatum. Die Broker-Warrants und die Stammaktien des Unternehmens, die bei deren Ausübung (sofern erfolgt) auszugeben sind, werden gemäß den verfügbaren Ausnahmen nach NI 45-106 – jedoch nicht nach der Listed Issuer Financing Exemption – ausgegeben und unterliegen daher einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum des Angebots.

Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von einer solchen Registrierungspflicht vor. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar und es wird auch kein Verkauf von Wertpapieren in einer Jurisdiktion erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Über First Phosphate Corp.

First Phosphate (CSE: PHOS) (OTCQB: FRSPF) (FWB: KD0) ist ein Mineralerschließungsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, hochreines Phosphat für die LFP-Batterieindustrie zu produzieren. Das Unternehmen engagiert sich für eine nachhaltige Gewinnung und Reinigung mit einer voraussichtlich geringen CO2-Bilanz. Sein vertikal integriertes Modell sieht die Einbindung des Phosphatabbaus direkt in die Lieferketten der nordamerikanischen Batteriehersteller vor. Das Vorzeigeprojekt von First Phosphate, das Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche in Saguenay-Lac-Saint-Jean (Quebec), enthält seltenes magmatisches Anorthositgestein, das hochreines Phosphat mit minimalen Verunreinigungen liefert.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Bennett Kurtz

Chief Financial Officer

bennett@firstphosphate.com

Tel: +1 (416) 200-0657

Investor Relations: investor@firstphosphate.com

Media Relations: media@firstphosphate.com

Website: www.FirstPhosphate.com

Folgen Sie First Phosphate:

X : x.com/FirstPhosphate

LinkedIn: www.linkedin.com/company/first-phosphate

-30-

Zukunftsgerichtete Informationen und Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Informationen angesehen werden können. Jede Aussage, die Prognosen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen anspricht (oft, aber nicht ausschließlich unter Verwendung von Formulierungen wie erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, nimmt an oder nimmt nicht an, plant, Budget, geplant, prognostiziert, schätzt, glaubt oder beabsichtigt oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder mit der Aussage, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse können oder könnten, würden, dürften oder werden eintreten oder erreicht werden), sind keine Aussagen über historische Tatsachen und können zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf unter anderem den Abschluss des Angebots, das erwartete Abschlussdatum bzw. die erwarteten Abschlussdaten des Angebots, die Notierung der Warrants, die beabsichtigte Verwendung der Erlöse aus dem Angebot, die Genehmigung durch die CSE sowie die Einreichung des Angebotsdokuments. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören Marktpreise, erfolgreiche Erschließung und Exploration, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Rahmenbedingungen. Diese Aussagen beruhen auf einer Reihe von Annahmen, unter anderem der Annahme allgemeiner Geschäfts- und Wirtschaftsbedingungen; dass das Unternehmen und andere Parteien die Anforderungen der Börsen und anderer Aufsichtsbehörden rechtzeitig erfüllen können; dass die CSE-Genehmigung rechtzeitig und vorbehaltlich üblicher Bedingungen erteilt wird und dass alle aufschiebenden Bedingungen für den Abschluss des Angebots rechtzeitig erfüllt werden. Anleger werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen und dass tatsächliche Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten Prognosen abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung seiner zukunftsgerichteten Aussagen, weder aufgrund neuer Informationen noch aufgrund zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind durch diese vorsorglichen Hinweise eingeschränkt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

First Phosphate Corp.

Bennett Kurtz

1055 West Georgia Street, 1500 Royal Centre

V6E 4N7 Vancouver, BC

Kanada

email : bennett@firstphosphate.com

Pressekontakt:

First Phosphate Corp.

Bennett Kurtz

1055 West Georgia Street, 1500 Royal Centre

V6E 4N7 Vancouver, BC

email : bennett@firstphosphate.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Sterling Metals gibt hochgradige Kupferentdeckung auf Kupferprojekt Soo bekannt Green Bridge Metals kündigt nicht vermittelte Privatplatzierung an