First Phosphate schließt ein MOU mit Norfalco, einer Sparte von Glencore Canada, zur Sicherung der Versorgung mit Schwefelsäure

Saguenay, Quebec – 18. Juli 2023 / IRW-Press / First Phosphate Corp. (First Phosphate oder das Unternehmen) (CSE PHOS) (FWB: KD0) freut sich, die Unterzeichnung einer unverbindlichen Absichtserklärung (MOU) mit NorFalco Sales (NorFalco), einer Sparte der Glencore Canada Corporation, am 17. Juli 2023 bekannt zu geben, durch die die Lieferung von Schwefelsäure für seine künftigen Industrieanlagen in Saguenay-Lac-St-Jean, Quebec, gewährleistet werden soll.

Gemäß den Bedingungen der Absichtserklärung und vorbehaltlich des Abschlusses einer endgültigen Schwefelsäure-Liefervereinbarung zwischen den Parteien erklärt sich First Phosphate damit einverstanden, dass NorFalco die Schwefelsäure liefert, die für die künftigen Phosphorsäure- und sonstigen Industrieanlagen von First Phosphate in Quebec, Kanada, benötigt wird. Die Unternehmen werden während der Laufzeit der Absichtserklärung weiter zusammenarbeiten, um eine endgültige Liefervereinbarung zu erreichen.

Wir freuen uns über die Unterstützung von NorFalco, Kanadas größtem Lieferanten und Branchenführer im Bereich Marketing und Vertrieb von Schwefelsäure, so der CEO von First Phosphate, John Passalacqua. Diese Vereinbarung ist ein wichtiger erster Schritt in einer hoffentlich bedeutsamen und dauerhaften Geschäftsbeziehung. Die Vereinbarung mit NorFalco sichert einen wichtigen und oft übersehenen Rohstoff von einem großen lokalen Lieferanten für die zukünftige Entwicklung und das Wachstum der industriellen Aktivitäten von First Phosphate.

Wie bereits gemeldet, arbeitet First Phosphate zusammen mit dem belgischen Partner Prayon Technologies SA an der nachhaltigen Entwicklung einer Anlage zur Herstellung von Phosphorsäure, die im Hafen von Saguenay, Quebec, geplant ist. Schwefelsäure ist ein wichtiger Rohstoff für die Herstellung von Phosphorsäure. Die Anlage für Phosphorsäure wird eine wichtige Säule bei der Entwicklung einer lokalisierten LFP-Batterie-Lieferkette in Nordamerika sein.

Über First Phosphate Corp.

First Phosphate ist ein Mineralerschließungsunternehmen, das sich gänzlich der Gewinnung und Reinigung von Phosphat zur Herstellung von aktivem Kathodenmaterial für die Lithium-Eisen-Phosphat-Batterieindustrie (LFP) verschrieben hat. First Phosphate ist bestrebt, mit hohem Reinheitsgrad, unter Einhaltung aller ESG-Standards und mit voraussichtlich geringem CO2-Fußabdruck zu produzieren. First Phosphate plant, sich direkt vertikal von der Abbauquelle in die Lieferketten größerer nordamerikanischer LFP-Batteriehersteller zu integrieren, die aktives LFP-Kathodenmaterial in Batteriequalität benötigen, das aus einer konsistenten und sicheren Lieferquelle stammt. First Phosphate besitzt in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in der kanadischen Provinz Quebec über 1.500 km² an lizenzgebührenfreien Landschürfrechten in Distriktgröße, die es aktiv erschließt. Die Konzessionsgebiete von First Phosphate bestehen aus seltenem Anorthosit-Phosphat-Eruptivgestein, das im Allgemeinen hochreines Phosphatmaterial ohne hohe Konzentrationen von schädlichen Elementen liefert.

Über NorFalco

NorFalco ist einer der größten nordamerikanischen Großhändler für Schwefelsäure. NorFalco vermarktet die Säureproduktion aus drei großen nordamerikanischen Produktionsanlagen, die Teil des globalen Schwefelsäure-Liefer- und Handelsnetzes von Glencore sind. Darüber hinaus hat NorFalco Abnahmevereinbarungen mit mehreren Produzenten außerhalb der Glencore-Gruppe geschlossen. Das vollständig integrierte Vertriebsnetz von NorFalco – mit Eisenbahnwaggons, Lastwagen, Lastkähnen, Schiffen, Lagertanks, Umschlagterminals und Importterminals – ist eines der umfangreichsten Schwefelsäurenetze in Nordamerika. Diese Produktions-, Marketing- und Vertriebsstärken sorgen dafür, dass ein breites Spektrum von Verbrauchern in vielen verschiedenen Branchen zuverlässig beliefert werden kann. NorFalco ist ein Responsible Care®-Unternehmen der Chemistry Industry Association of Canada. NorFalco hat sich verpflichtet, mehr als H2SO4 zu liefern. Das bedeutet, dass wir unseren Kunden Lösungen anbieten, die die Bestellung, den Bezug und die Verwendung von Schwefelsäure in einer sicheren und zuverlässigen Weise erleichtern.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Peter Kent, President

peter@firstphosphate.com

Tel: +1 (647) 707-1943

Investor Relations: investor@firstphosphate.com

Media Relations: media@firstphosphate.com

Website: www.FirstPhosphate.com

Zukunftsgerichtete Informationen und Warnhinweise

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig durch Begriffe wie können, sollten, antizipieren, erwarten, potenziell, glauben, beabsichtigen oder die Verneinung dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen über: die Verpflichtung des Unternehmens, hochreine Phosphatmaterialien nach vollem ESG-Standard und mit geringem Kohlenstofffußabdruck zu produzieren; die Pläne des Unternehmens, sich direkt in die Funktionen bestimmter großer nordamerikanischer LFP-Batteriehersteller zu integrieren, die vom Unternehmen vorgeschlagene Erschließung seiner Landkonzessionen in der Region Saguenay-Lac-St-Jean, Quebec die erwarteten Vorteile, Bedingungen und Fristen in Bezug auf die Absichtserklärung, einschließlich der Tatsache, dass die Parteien während der Laufzeit der Absichtserklärung auf den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung hinarbeiten werden, dass NorFalco die Schwefelsäure liefern wird, die für die zukünftigen Phosphorsäure- und anderen Industrieanlagen des Unternehmens in Quebec, Kanada, benötigt wird; dass die Vereinbarung ein bedeutender erster Schritt in einer, wie das Unternehmen erwartet, bedeutsamen dauerhaften Lieferbeziehung mit NorFalco ist; und dass eine Vereinbarung mit NorFalco es dem Unternehmen ermöglichen würde, einen wichtigen und oft übersehenen Rohstoff von einem wichtigen lokalen Lieferanten für das zukünftige Wachstum der industriellen Aktivitäten des Unternehmens zu sichern.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beruhen auf bestimmten Annahmen und erwarteten zukünftigen Ereignissen, und zwar die Fähigkeit des Unternehmens, hochreine Phosphatmaterialien bei vollem ESG-Standard und mit geringem CO2-Fußabdruck zu produzieren; die Fähigkeit des Unternehmens, sich direkt in die Funktionen bestimmter großer nordamerikanischer LFP-Batteriehersteller zu integrieren; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Landansprüche in der Region Saguenay-Lac-St-Jean, Quebec, zu entwickeln; dass das Unternehmen in der Lage ist, die erwarteten Vorteile, Bedingungen und Fristen in Bezug auf die Absichtserklärung zu verwirklichen, einschließlich der Tatsache, dass die Parteien während der Laufzeit der Absichtserklärung im Hinblick auf den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung zusammenarbeiten werden, dass NorFalco die Schwefelsäure liefern wird, die für die zukünftigen Phosphorsäure- und anderen Industrieanlagen des Unternehmens in Quebec, Kanada, benötigt wird; dass das Unternehmen in der Lage sein wird, das Potenzial der Absichtserklärung als bedeutenden ersten Schritt in einer, wie das Unternehmen erwartet, bedeutsamen dauerhaften Lieferbeziehung mit NorFalco zu nutzen; und dass eine Vereinbarung mit NorFalco das Unternehmen in die Lage versetzen wird, einen wichtigen und oft übersehenen Rohstoff von einem wichtigen lokalen Lieferanten für das zukünftige Wachstum der industriellen Aktivitäten des Unternehmens zu sichern.

Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Unfähigkeit des Unternehmens, hochreine Phosphatmaterialien bei vollem ESG-Standard und mit geringem CO2-Fußabdruck zu produzieren; die Unfähigkeit des Unternehmens, sich direkt in die Funktionen bestimmter großer nordamerikanischer LFP-Batteriehersteller zu integrieren; die Unfähigkeit des Unternehmens, seine Landansprüche in der Region Saguenay-Lac-St-Jean, Quebec, zu erschließen; die Unfähigkeit des Unternehmens, die erwarteten Vorteile, Bedingungen und Fristen in Bezug auf die Absichtserklärung zu verwirklichen, einschließlich der Tatsache, dass die Parteien während der Laufzeit der Absichtserklärung im Hinblick auf den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung zusammenarbeiten werden, dass NorFalco die Schwefelsäure liefern wird, die für die zukünftigen Phosphorsäure- und anderen Industrieanlagen des Unternehmens in Quebec, Kanada, benötigt wird; dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, das Potenzial der Absichtserklärung als bedeutenden ersten Schritt in einer, wie das Unternehmen erwartet, bedeutsamen kontinuierlichen Lieferbeziehung mit NorFalco zu realisieren; und dass eine Vereinbarung mit NorFalco das Unternehmen nicht in die Lage versetzen wird, einen wichtigen und oft übersehenen Rohstoff von einem großen lokalen Lieferanten für das zukünftige Wachstum der industriellen Aktivitäten des Unternehmens zu sichern.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Die Leser werden ferner davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da nicht gewährleistet werden kann, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, tatsächlich eintreten werden. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich qualifiziert und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

