First Phosphate unterzeichnet mit Hafen Saguenay Vereinbarung zur Errichtung einer Phosphorsäureanlage

SAGUENAY, Quebec – 18. Juli 2025 / IRW-Press / First Phosphate Corp. (First Phosphate oder das Unternehmen) (CSE: PHOS) (OTCQB: FRSPF) (FWB: KD0) gibt bekannt, dass das Unternehmen mit dem Hafen Saguenay (der Hafen) eine Optionsvereinbarung über die Verpachtung einer Industriefläche unterzeichnet hat, die sich im Bereich der Stadt Saguenay in der kanadischen Provinz Quebec befindet (die Vereinbarung).

Die Vereinbarung ist der nächste Erfolgsschritt im Anschluss an die Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU), die am 12. Oktober 2022 zwischen dem Unternehmen und der Hafenbehörde unterzeichnet wurde. Gemäß der Vereinbarung hat First Phosphate das ausschließliche Recht, bis zum 31. Dezember 2027 einen finalen Grundstückspachtvertrag mit dem Hafen abzuschließen, vorausgesetzt, es werden vor dem voraussichtlichen Baubeginn der Anlage im Jahr 2028 eine Reihe finanzieller und entwicklungsbezogener Meilensteine absolviert.

Die Vereinbarung bezieht sich auf eine Industriefläche, auf der das Unternehmen die Errichtung einer Phosphorsäureanlage plant. Der Betrieb basiert auf einer von der belgischen Firma Prayon SA entwickelten modernen und umweltfreundlichen Technologie. Der Bau soll vom international tätigen italienischen Ingenieursbüro Ballestra S.p.A. realisiert werden. Die besagte Industriefläche bietet eine wettbewerbsfähige Position mit folgenden strategischen Vorteilen:

– Direkter Zugang per Bahn und Schiff zu den nordamerikanischen und internationalen Märkten, insbesondere zu den europäischen Abnehmern des Unternehmens

– Zugang zu großen industriellen Infrastruktur- und Versorgungseinrichtungen und Erweiterungsflächen

– Eine mögliche vertikale Eingliederung zwischen der vorgelagerten Phosphorsäureproduktion und der nachgelagerten Produktion von Werkstoffen für LFP-Akkus

Die Vereinbarung wurde heute in Montreal in den Geschäftsräumen der Wallonia Export & Investment Agency (AWEX) unterzeichnet. Bei der Unterzeichnung anwesend waren:

– Claude Guay, Parlamentsabgeordneter für LaSalle-Émard-Verdun und parlamentarischer Sekretär des kanadischen Ministers für Energie und natürliche Ressourcen

– Mario Simard, Parlamentsabgeordneter für Jonquière und stellvertretender Vorsitzender des ständigen Ausschusses für natürliche Ressourcen in Kanada

– Andrée Laforest, Deputy, Chicoutimi, Minister für kommunale Angelegenheiten und Wohnbau der Regierung von Quebec

– François Tremblay, Deputy, Dubuc, Regierung von Quebec

– Anne Defourny, Rechtsberaterin für Handel und Investment, Wallonia Export & Investment Agency

– Carl Laberge, President und Board Chair des Hafens Saguenay

– John Passalacqua, CEO von First Phosphate Corp.

– David Dufour, Executive Vice-President von First Phosphate Corp.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80408/FirstPhosphate_180725_DEPRCOM.001.jpeg

Unterzeichnung der Vereinbarung zwischen dem Hafen Saguenay und First Phosphate in Montreal in den Räumlichkeiten der Wallonia Export & Investment Agency

Die laufenden Investitionen unserer Regierung in den Hafen Saguenay werden es Unternehmen wie First Phosphate ermöglichen, Phosphat direkt hier in Saguenay zu Phosphorsäure zu verarbeiten. Wir werden auch in Zukunft alles unternehmen um sicherzustellen, dass unsere Infrastruktur für Unternehmen, die sich im Hafenbereich und in den umliegenden Gemeinden ansiedeln, auf dem neuesten Stand ist. Wir setzen uns auch weiterhin proaktiv und in positiver Weise für unsere Region Saguenay-Lac-Saint-Jean ein, sind sich Frau Andrée Laforest, Parlamentsabgeordnete für Chicoutimi, die als Ministerin für kommunale Angelegenheiten für die Region Saguenay-Lac-Saint-Jean verantwortlich zeichnet, und François Tremblay, Parlamentsabgeordneter für Dubuc, einig.

Die neue kanadische Regierung unterstützt die Erschließung von kritischen Rohstoffen und die dafür benötigte Infrastruktur. Phosphat wurde von der Bundesregierung in die kanadische Liste der kritischen Rohstoffe aufgenommen, um den Weg für Phosphatprojekte in ganz Kanada zu ebnen. Diese Vereinbarung verdeutlicht die wirtschaftlichen Chancen, die diese Rohstoffe dem Land Kanada und der Provinz Quebec im Hinblick auf die Förderung und Verarbeitung von kritischen Mineralien eröffnen. Wir danken First Phosphate und dem Hafen Saguenay, dass sie sich so engagiert für die Sondierung dieser Chancen einsetzen. Gemeinsam werden wir die stärkste Wirtschaft in den G7 aufbauen, erklärt Claude Guay, Parlamentsabgeordneter für LaSalle-Émard-Verdun und parlamentarischer Sekretär des Ministers für Energie und natürliche Ressourcen.

Die heutige Ankündigung erfüllt mich mit großem Stolz. Dieses Projekt ist für die Region und die gesamte Provinz Quebec von größter Wichtigkeit. Die Region Saguenay-Lac-Saint-Jean ist heute dabei, sich ein Standbein im Batteriesektor aufzubauen, und zwar ein gewichtiges. Dieses Projekt ist ein Symbol für nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung und steht im Einklang mit unserem Bekenntnis zur Förderung von Projekten, die zur Energiewende beitragen, so Mario Simard, Parlamentsabgeordneter für Jonquière und Sprecher des Bloc Québécois für natürliche Ressourcen.

Diese Vereinbarung mit First Phosphate bestätigt die zentrale Rolle, die Saguenay in der Entwicklung des Sektors der kritischen Rohstoffe sowohl in Quebec als auch in Kanada einnimmt, fügt Frau Julie Dufour, Bürgermeisterin von Saguenay hinzu. Mit ihrer industriellen Infrastruktur, ihrem strategischen Zugang zum Bahn- und Seeverkehr sowie ihrem engagierten Einsatz für innovative Projekte beweist die Stadt Saguenay, dass sie in der Lage ist, Investitionen im großen Maßstab für sich zu gewinnen. Dieses Projekt steht voll und ganz im Einklang mit unserem Ziel, Saguenay zu einem wichtigen Wirtschaftszentrum im Nordosten Kanadas zu machen.

Diese Vereinbarung mit First Phosphate bestätigt die strategischen Vorteile und die Rolle des Hafens Saguenay als natürliche Logistik-Drehscheibe im Nordosten Kanadas, die der Entwicklung des Sektors der kritischen Rohstoffe zugutekommt. Diese Vereinbarung folgt im Anschluss an bedeutende Investitionen und Infrastrukturprojekte, die derzeit bereits in der Industriehafenzone umgesetzt werden, und geht auch mit der vor kurzem abgeschlossenen Kooperationsvereinbarung mit North Sea Port, einem strategisch bedeutenden Nordseehafengebiet in Europa, konform, erläutert Carl Laberge, President und CEO des Hafens Saguenay. Sie ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer wirtschaftlichen Diversifizierung und dient dem Aufbau eines vielversprechenden Industriesektors für die Provinz Quebec und ganz Kanada.

Einzelheiten zu den Betriebsanlagen des Hafens Saguenay finden Sie unter youtu.be/_mQZfQdA8Yw.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80408/FirstPhosphate_180725_DEPRCOM.002.jpeg

Unterzeichnung der Vereinbarung zwischen dem Hafen Saguenay und First Phosphate in der Stadt Saguenay, in den Räumlichkeiten des Hafens Saguenay

Über First Phosphate Corp

First Phosphate (CSE: PHOS) (OTCQB: FRSPF) (FWB: KD0) ist ein Mineralerschließungsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, hochreines Phosphat für die LFP-Batterieindustrie zu produzieren. Der vertikal integrierte Ansatz des Unternehmens sieht die Einbindung des nachhaltigen Phosphatabbaus in Quebec in die nordamerikanischen Batterielieferketten vor und zielt insbesondere auf die Bereiche Energiespeicherung, Rechenzentren, Robotik, Mobilität und Verteidigung ab. Das Vorzeigeprojekt von First Phosphate, das Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche in Saguenay-Lac-Saint-Jean, enthält eine von Nordamerikas seltenen magmatischen Phosphatressourcen, die hochreines Phosphat mit minimalen Verunreinigungen liefert.

Über den Hafen Saguenay

Die Hafenbehörde von Saguenay (SPA), auch unter dem Namen Hafen Saguenay bekannt, ist ein autonomes öffentliches Unternehmen des Bundes, das unter dem Canada Marine Act im Jahr 1999 gegründet wurde. Der Hafen zählt zu den 17 kanadischen Hafenbehörden (CPAs) und ist für seine strategische Bedeutung und seinen Beitrag zur Wirtschaft des Landes anerkannt. Der Hafen Saguenay befindet sich im Zentrum der Industrieregion Saguenay-Lac-St-Jean und ist ein natürliches Tor zum Norden der Provinz Quebec, der reich an natürlichen Ressourcen ist. Die ganzjährig zugänglichen Tiefseehafenanlagen verfügen über entsprechende Kapazitäten, um einige der größten Schiffe der Welt aufzunehmen. Der Hafen ist direkt an die großen nordamerikanischen Bahn- und Straßennetze angebunden und außerdem für seine hochwertige und gut verfügbare Infrastruktur bekannt.

Über die Walloon Export & Investment Agency in Quebec

Die Wallonia Export and Investment Agency (AWEX) ist eine 1998 von der Region Wallonien gegründete Organisation von öffentlichem Interesse. Sie ist der wichtigste Partner für alle wallonischen Unternehmen, die international expandieren möchten, und fungiert als zentrale Anlaufstelle für alle ausländischen Unternehmen, die eine Niederlassung in Wallonien anstreben. AWEX unterhält seit vielen Jahren ein Büro in Montreal, um die Handelsbeziehungen zwischen Wallonien und Quebec zu stärken. Die Agentur arbeitet mit der Generaldelegation Wallonie-Brüssel in Quebec City und der belgischen Botschaft in Ottawa zusammen.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Bennett Kurtz

Chief Financial Officer

bennett@firstphosphate.com

Tel: +1 (416) 200-0657

Investor Relations: investor@firstphosphate.com

Media Relations: media@firstphosphate.com

Webseite: www.FirstPhosphate.com

Folgen Sie First Phosphate:

X : x.com/FirstPhosphate

LinkedIn : www.linkedin.com/company/first-phosphate

Zukunftsgerichtete Informationen und Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die als zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze betrachtet werden können. In einigen Fällen, aber nicht unbedingt in allen, können zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, zielt ab, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, eine Gelegenheit besteht, ist positioniert, schätzt identifiziert werden, beabsichtigt, geht davon aus, erwartet oder geht nicht davon aus oder glaubt oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse können, könnten, würden, werden oder werden ergriffen, eintreten oder erreicht werden und andere ähnliche Ausdrücke. Darüber hinaus sind Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, zukunftsgerichtete Aussagen. Dazu gehören unter anderem: die geplanten Explorations- und Produktionsaktivitäten des Unternehmens; die Konzessionsgebiete und die Zusammensetzung des gewonnenen Phosphats; die Pläne des Unternehmens für die vertikale Integration in die nordamerikanischen Lieferketten; die Pläne des Unternehmens in Bezug auf die Planung, den Bau, den Betrieb und die Instandhaltung der Phosphatmine Bégin-Lamarche (und die Möglichkeit einer späteren wirtschaftlichen Gewinnung von Mineralien daraus); der Abschluss eines endgültigen Landpachtvertrags für eines oder beide Grundstücke der Phasen 1 und 2 und die Erfüllung der Voraussetzungen dafür; das Erreichen und der Abschluss aller erforderlichen Schritte, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf den Zugangs zu Finanzmitteln und die behördlichen und umweltrechtlichen Genehmigungen, um eine Phosphorsäure- und Gipsaufbereitungsanlage sowie eine Produktionsanlage für Lithiumeisenphosphat (LFP) als aktives Kathodenmaterial (CAM) zu errichten und zu betreiben; die vertikale Integration zwischen der vorgelagerten Phosphorsäure- und der nachgelagerten LFP-CAM-Produktion; und der Zugang des Unternehmens zu internationalen Märkten und zu zukünftigen Partnerstandorten.

Diese Aussagen und andere zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Annahmen und Schätzungen, die das Unternehmen unter den gegebenen Umständen für angemessen und vernünftig hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Sie beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf die verschiedenen Annahmen, die hierin und in den öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens dargelegt sind, einschließlich des Kurzprospekts vom 5. Juni 2024, sowie: dass es keine wesentlichen Störungen gibt, die die Aktivitäten des Unternehmens beeinträchtigen, oder dass es nicht möglich ist, auf die erforderlichen Projektinputs zuzugreifen; dass die Genehmigungen und die Erschließung des Projekts den Erwartungen des Unternehmens entsprechen; dass die aktuellen Mineralressourcenschätzungen des Unternehmens und die Ergebnisse der metallurgischen Tests korrekt sind; bestimmte Preisannahmen für P2O5 und Fe2O3; dass die Inflation und die Preise für die Projektinputs in etwa den erwarteten Niveaus entsprechen; dass die Beziehungen des Unternehmens zu First Nations und anderen indigenen Parteien; dass die Beziehungen des Unternehmens zu anderen Drittpartnern und Lieferanten den Erwartungen des Unternehmens entsprechen; dass die Beziehung zur Regierung und deren Maßnahmen den Erwartungen des Unternehmens entsprechen.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von denen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Es kann nicht garantiert werden, dass eine Chance erfolgreich ist, wirtschaftlich tragfähig ist, rechtzeitig oder im Rahmen des Budgets abgeschlossen wird oder dem Unternehmen nennenswerte Einnahmen, Einsparungen bzw. Gewinne einbringt. Darüber hinaus werden dem Unternehmen bei der Verfolgung einer bestimmten Chance Kosten entstehen, die erheblich sein können. Diese Faktoren und Annahmen stellen keine vollständige Auflistung der Faktoren und Annahmen dar, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten, und sollten, obwohl sie sorgfältig geprüft werden sollten, in Verbindung mit den Risikofaktoren betrachtet werden, die in den anderen Dokumenten des Unternehmens beschrieben sind, die bei den kanadischen und amerikanischen Wertpapierbehörden eingereicht wurden, einschließlich und ohne Einschränkung des Abschnitts Risk Factors der Lagebericht (Management Discussion & Analysis) des Unternehmens vom 27. Juni 2025 und des Jahresberichts auf Formblatt 20-F vom 8. Juli 2024, die auf SEDAR unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen oder Angaben angegebenen unterscheiden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

First Phosphate Corp.

Bennett Kurtz

1055 West Georgia Street, 1500 Royal Centre

V6E 4N7 Vancouver, BC

Kanada

email : bennett@firstphosphate.com

Pressekontakt:

First Phosphate Corp.

Bennett Kurtz

1055 West Georgia Street, 1500 Royal Centre

V6E 4N7 Vancouver, BC

email : bennett@firstphosphate.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

HanseWerk-Tochter HanseWerk Natur: Großwärmepumpe in Langenhorn angeliefert NextGen Digital Platforms Inc. ernennt Matthew Priebe zu neuem CEO