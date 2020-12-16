Firstclass Holidays‘ Villa Giulia

Private Eleganz zwischen Panorama-Trail und Dolce Vita

Gargnano zählt zu jenen Orten, die den Gardasee von seiner zurückhaltenden, authentischen Seite zeigen. Zwischen alten Olivenhainen und historischen Palazzi entfaltet sich hier eine Atmosphäre, die Raum für Natur und Entschleunigung lässt. Genau hier, über dem Westufer gelegen, präsentiert Firstclass Holidays mit der Villa Giulia ein neues Refugium, das seine erholende Wirkung leise und nachhaltig entfaltet. Es ist ein Ort für Reisende, die das Private suchen und dennoch die Inspiration des Sees spüren wollen.

Ein Zuhause, das den Rhythmus des Sees versteht

Die Villa Giulia wirkt vom ersten Moment an selbstverständlich. Die Architektur scheint den Tageslauf am Wasser mitgedacht zu haben: Drinnen und draußen gehen fließend ineinander über, während die Terrassen so ausgerichtet sind, dass man das Licht des Sees zu jeder Stunde voll auskosten kann. Klare Linien und warme Materialien sorgen für eine Leichtigkeit, die sofort entspannt. Mit Platz für bis zu sechs Gäste – jedes der Schlafzimmer verfügt über ein eigenes Bad – bietet das Haus die ideale Balance aus Gemeinschaft und diskretem Rückzug. Das Herzstück ist zweifellos der private Pool, der eingebettet im Garten zum Mittelpunkt des Tages wird.

Pano-Cycling und Riva-Romantik

Für Gäste, die den See aktiv und aus neuen Perspektiven entdecken möchten, kuratiert Firstclass Holidays Erlebnisse fernab des Üblichen. Ein echtes Highlight ist der spektakuläre Limone Bike Trail. Auf einem Steg, der direkt an die steilen Felswände gebaut wurde, radelt man weit oberhalb des Wassers – ein Panorama-Erlebnis, das lange nachwirkt. Um die Logistik, vom hochwertigen Equipment über den Transfer bis hin zum Picknick am Ziel, sorgt Firstclass Holidays für seine Gäste.

Wer die italienische Eleganz lieber auf dem Wasser genießt, gleitet in einem klassischen Riva-Bötchen über den See. Für die innere Balance lassen sich zudem private Yoga-Einheiten direkt im eigenen Garten oder SUP-Touren organisieren, die individuell auf die Wünsche der Gäste abgestimmt werden.

Kulinarik mit lokaler Handschrift

Die Küche des Gardasees lebt von regionalen Produkten und einer tiefen Verwurzelung in der lokalen Kultur. Firstclass Holidays ermöglicht seinen Gästen den Zugang zu von Einheimischen geschätzten Restaurants, die für ihre Qualität und Atmosphäre bekannt sind. Reservierungen, persönliche Empfehlungen und maßgeschneiderte Arrangements gehören dabei selbstverständlich zum Service wie der in-villa-Frühstücksservice oder der Privatkoch.

Ein Haus für den eigenen Rhythmus

Die Villa Giulia richtet sich an Reisende, die Privatsphäre mit ausgewählten Aktivitäten verbinden möchten. Menschen, die morgens gern draußen unterwegs sind und abends Wert auf Ruhe legen. Gäste, die individuelle Betreuung schätzen und ihren Urlaub als persönliche Auszeit verstehen – fernab standardisierter Konzepte.

Mit der Villa Giulia erweitert Firstclass Holidays sein Portfolio um ein weiteres Haus am Gardasee, das für Qualität, Lagebewusstsein und ein fein abgestimmtes Zusammenspiel aus Wohnen, Erleben und Genießen steht.

www.firstclass-holidays.org

