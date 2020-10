Fischer Immobilien mit neuer Internetpräsenz

Sechsmonatige Überarbeitung der Website abgeschlossen

Als Maklerbüro betreut Fischer Immobilien Kunden im ganzen Raum München. Um weiterhin für eine weitreichende Information von Kunden und Immobilieninteressierten zu sorgen, gab es nun für die Webpräsenz des Immobilienmakler München-Büros ein grundlegendes Update.

Die Website bietet jetzt aktuelle Immobilienmarktberichte für nahezu alle Stadtteile in München und zahlreiche Umlandgemeinden. Die neuen Marktberichte geben nicht nur Auskunft über die aktuellen Immobilienpreise, sondern zeigen auch immer die Preisentwicklung der vergangenen Jahre im betreffenden Gebiet. Wer also mehr über einen speziellen Stadtteil oder eine Umlandgemeinde Münchens wissen möchte, kann sich hier unter dem Tab „Immobilienpreise“ einen schnellen und aussagekräftigen Überblick verschaffen.

Bundesweit gibt es wohl kaum eine andere Maklerseite, die Immobilienwissen aus der tagtäglichen Praxis in diesem Umfang und in einer solchen Klarheit darstellt. Die angesprochenen Themen reichen über die Marktberichte für einzelne Stadtteile über eine große Bandbreite von Immobilienthemen, spezielle Tipps beim Verkauf oder Kauf, Erbschaft, Steuern, Umgang mit Mietern etc.

„Von Anfang an wollten wir genau das liefern, was Immobilienkäufer und -verkäufer wissen möchten, nämlich wirkliches Fachwissen von jemandem, der täglich im Immobilienbereich arbeitet. Als Resultat daraus erhalten wir dadurch natürlich den einen oder anderen qualifizierten Käufer- oder Verkäuferkontakt“ sagt Rainer Fischer, Immobilienmakler München und Inhaber der Firma Fischer Immobilien aus der Nymphenburger Straße in der Münchner Maxvorstadt.

Einen festen Platz im Serviceangebot des Immobilienbüros hat seit langem auch der ansonsten nicht so übliche Umgang mit dem Verkauf von Erbpachtimmobilien in München, also der Verkauf von Immobilien auf gepachteten Grundstücken. Auf diesem Gebiet hat sich Fischer Immobilien im Laufe der Jahre als verlässlicher Partner etabliert und durch eine größere Anzahl von Verkäufen einen stattlichen Fundus an Know-how angeeignet, von dem Kunden mit Erbpachtimmobilien deutlich profitieren. Dem Thema Erbpacht ist auf der Website eine komplette Batterie an informativen Artikeln gewidmet, die wahrscheinlich alle dazu in der Praxis auftauchenden Fragen behandeln.

Eine Analyse Anfang 2020 zeigte, dass rund 30.000 Besucher monatlich Artikel auf der Website lasen. Die Website wird auch künftig weiterentwickelt und mit interessanten Marktberichten und Artikeln erweitert, um Immobilienverkäufern, -käufern und Interessierten weiterhin nützliches Fachwissen aus der Praxis zu bieten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rainer Fischer Immobilien

Herr Rainer Fischer

Nymphenburger Straße 47

80335 München

Deutschland

fon ..: 089-131320

web ..: https://www.immobilienbesitzer-muenchen.de

email : rainer@immobilienfischer.de

Das Münchner Maklerbüro startete im August 1994 mit dem Immobilienverkauf. Nach über 22 Jahren am Rotkreuzplatz, ist es seit 2017 in der Nymphenburgerstraße in der Maxvorstadt ansässig. Es hat sich auf die Vermarktung von Wohnimmobilien im Großraum München spezialisiert. Seit Bestehen wurden über 1.100 Häuser, Eigentumswohnungen und Grundstücke an solvente Käufer vermittelt. Der Münchner Immobilienmakler arbeitet unter anderem mit externen Finanzierungsberatern zusammen, präsentiert alle Angebote auf sieben verschiedenen Internetplattformen und geht auch mal neue Wege in der Vermarktung von Immobilien. Telefonische Erreichbarkeit ist 7 Tage die Woche sichergestellt. Ansprechpartner für Immobilienverkäufer ist Herr Rainer Fischer.

Pressekontakt:

Rainer Fischer Immobilien

Herr Rainer Fischer

Nymphenburger Straße 47

80335 München

fon ..: 089-131320

web ..: https://www.immobilienbesitzer-muenchen.de

email : rainer@immobilienfischer.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Remscheid, Wuppertal: Sparen mit dem Bonusheft und günstigem deutschen Zahnersatz