Fitch-Finanzstärkerating: LV 1871 überzeugt erneut mit A+ und stabilem Ausblick

Die internationale Ratingagentur Fitch Ratings attestiert der LV 1871 erneut eine hervorragende Finanzstärke und bescheinigt dem Versicherungsverein einen stabilen Ausblick.

Die LV 1871 erhält damit ein ausgezeichnetes Gesamtzeugnis, das auf einer detaillierten Analyse der Ratingagentur basiert. Auch im 17. Jahr in Folge zeichnet Fitch Ratings die LV 1871 mit dem „A+“ Finanzstärkerating (Insurer Financial Strength, IFS Rating) aus. Gleichzeitig bestätigt sie den weiterhin stabilen Ausblick des Ratings. Für den auf Berufsunfähigkeits-, Lebens- und Rentenversicherungen spezialisierten Versicherer ist das Ergebnis die bestmögliche Auszeichnung.

Stabil und krisenfest

„Gerade in Zeiten von Negativzinsen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie zeigt sich, welche Unternehmen wirklich stabil und damit krisenfest sind. Entsprechend groß ist in diesem Jahr die Bedeutung eines umfassenden internationalen Ratings wie dem von Fitch. Wir freuen uns, dass wir auch in diesen Zeiten mit unserer auf stetige Erträge ausgerichteten Strategie erneut Stabilität und Stärke zeigen können“, sagt LV 1871 Vorstandsvorsitzender Wolfgang Reichel.

Sehr starke Kapitalausstattung

Das aktuelle Fitch-Rating lobt auch in diesem Jahr die „sehr starke Kapitalausstattung“ und das „starke Asset-Liability-Management“. Die Solvenzquote des Versicherers gehört nach Einschätzung der Analysten „zu den höchsten Solvency-2-Quoten im deutschen Lebensversicherungsmarkt“. Dem Unternehmen testiert das Ratingkomitee eine „gute Diversifizierung“ und eine „starke Marktstellung in der Berufsunfähigkeitsversicherung“. Wie schon im Vorjahresrating beurteilt Fitch das Kapitalanlagemanagement als „stark“. Die Kapitalanlageallokation wird als „gut diversifiziert und umsichtig“ eingeschätzt. Die versicherungstechnischen Ergebnisse sind „stark und stabil“.

