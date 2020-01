Fitnessstudio 2020 :Überleben durch Innovation

Antonio e Silva ist ein international anerkannter Experte für Gesundheitswirtschaft & Fitnessstudio-Consulting sowie Marketing-Management-Konzepte für Fitnessstudios.

Jeder Fitnessstudioinhaber hat das Ziel, das marktführende Studio vor Ort zu sein, jeder versucht jedes Jahr mehr zu erreichen. Das Problem ist, Sie können nicht immer investieren, wenn nicht proportional der Umsatz steigt. Sie werden den angestrebten Status nicht erreichen, ohne drei wichtige Themen zu berücksichtigen.

. Primärspezialisierung

. Methodik

. Ausdehnung

Bevor ich Ihnen die drei wichtigen Säulen der Fitnessstudio Marketing/Managementstrategie erläutere, weise ich auf Strategien hin, die negative Auswirkungen auf ein Fitnessstudio haben. Die absoluten No Gos sind:

. Lifestyle Konzepte (eisetzbar in der Modebranche, nicht aber im Fitnessbereich)

. Kurzzeittrends (Fitnesskunden stehen ihnen ablehnend gegenüber)

. Personenkultkonzept (VIP ohne professionelle wissenschaftliche Inhalte sind nicht empfehlenswert)

Primärspezialisierung

Kunden lehnen Konzeptlosigkeit ab, sie bevorzugen einen präzise geplanten Geschäftsentwurf. Bevor man sich mit seiner Spezialisierung an die Öffentlichkeit begibt, muss man wissen, in welche gedankliche Richtung diese geht. Möglicherweise hat sie komplett falsche Vorstellungen von meinem Konzept. Dann muss ich dieses durch neue Entwürfe korrigieren. Vielen Fitnessstudiobesitzern ist in keiner Weise bewusst, welche Richtung sie vertreten. Finden Sie bei der nächsten Mitarbeiterbesprechung durch Fragen wie: „Was ist unsere Kernkompetenz?“ heraus, was Ihre Mitarbeiter konkret dazu formulieren. Falls Ihre Mitarbeiter nicht vertreten, was Ihre Kernkompetenz ist, können Ihre Kunden es ebenfalls nicht wissen, denn sie orientieren sich eindeutig an den Vertretern Ihrer Geschäftsidee. Fitnessstudiomärkte sind gesättigt. Differenzierungswettbewerb findet immer mehr über Primärspezialisierung statt.

Primärspezialisierung startet mit:

. Preis

. Kundengruppe

. Spezialisierung

Preis: Ich habe in dieser Position nur zwei Möglichkeiten, entweder ist mein Preis teurer als mein Wettbewerb oder billiger. Es ist unprofessionell, das gleiche Preisniveau zu haben wie die konkurrierenden Unternehmen, da ich immer vergleichbar bin und mich immer wieder neu positionieren muss.

Kundengruppe: Die Zeit, in der Fitnessstudios Mitglieder jeder Altersgruppe aufnehmen, ist vorbei. Die typische Family Fitnessangebot Struktur (jung, mittlere Altersgruppe, alt) ist nicht empfehlenswert, da diese schnell in eine „Vereinsstruktur“ kippen kann. Empfehlenswert ist die sogenannte „best ager Gruppe, d.h. 50 plus.

Laut Statistik wird Deutschland im Jahr 2035 die älteste Bevölkerung der Welt haben. In Zukunft wird jeder zweite Deutsche fünfzig Jahre und älter sein. Diese Entwicklung erklärt die zunehmende Bedeutung dieser Altersgruppe.

Mehr Erfolg durch Spezialisierung

Kunden bevorzugen Spezialisten, jeder kauft lieber im Fachhandel als beim Gemischtwarenhändler. Ihre Spezialisierung ist das einfachste und wirkungsvollste Instrument zu mehr Marktanteilen vor Ort. Spezialisierung für welche Gebiete? Entscheiden Sie sich für ein Spezialgebiet. Zum Beispiel: Abnehmen und Rückentraining. Distanzieren Sie sich von allen anderen Themen und werben Sie ausschließlich mit den beiden oben genannten. Sie werden sehen: Mehr Fokussierung = mehr Erfolg. Nur die Spezialisierung, die Konzentration auf eine Sache, führt zum Erfolg.

Methodik

Sie haben sich für die Fokussierung Abnehmen und Rückentraining entschieden. Dies erfordert ein perfektes Konzept für beide Themen. Will heißen: Abnehmen nach dem Dr. X System oder Rückentraining nach dem Dr. Y System. Eine „Marke“ für Ihr System schafft Vertrauen und Qualität. Kopieren Sie nie das System Ihrer Konkurrenz, es macht Sie schon wieder vergleichbar.

Zu der von Ihnen entwickelten Methodik müssen Sie über die entsprechenden , diese Abteilung leitenden Mitarbeiter verfügen. Wenn ein Kunde eine Frage zum Thema „Rücken“ hat, die ausschließlich Frau/Herr X qualifiziert beantworten kann, so schaffen Sie Kompetenz und Methodik.

Ausdehnung

Jede Spezialisierung bedarf einer Weiterentwicklung, jedes Jahr fordert eine Expansion der „Abnehmen und Rücken“ Spezialisierung. Vergleichbar mit der Automobilindustrie, die für ihre Modelle im Zeitraum von jeweils zwei Jahren Detailverbesserungen anviesieren und nach vier Jahren komplett neue Modelle kreieren muss.

Für die Fitnessbranche bedeutet dies das Entwickeln von Methoden zum noch schnelleren Abnehmen bzw. zu effektvolleren Rückentrainingsmethoden.

Überleben durch Innovation

Fitnesstrainer Spezialisten sind der Erfolg der Zukunft, Weiterbildung für Fitnessstudiomitarbeiter eine ihrer Chancen.

Eine Zukunft, in der die Mitarbeiter in neue Strukturen und Aufgaben der Fitnessunternehmen integriert, weitergebildet und professionell präsentiert werden müssen, sofern diese Sparte der „Gesundheitsvorsorge“ eine prägnante Zukunft erhalten bzw. erhalten soll.

Antonio Silva

Antonio Silva

Antonio e Silva ist ein international anerkannter Experte für Gesundheitswirtschaft & Fitnessstudio-Consulting sowie Marketing-Management-Konzepte für Fitnessstudios und kennt den internationalen Gesundheits-und Fitnessmarkt wie seine eigene Westentasche. Seit 38 Jahren sammelt er Erfahrungen im internationalen Freizeit- und Fitnessmarkt.

Durch zahlreiche Beiträge und seiner Tätigkeit als Referent (über 200 Fachartikel, 3 Fitness Management Bücher und

1 Multi Media Fitness Manager CD) in der Internationalen Fachpresse hat sich Antonio e Silva darüber hinaus einen Namen gemacht.

