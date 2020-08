Fitnessstudio Marketing So lernen Sie von Ihren Konkurrenten

Fitnessstudio – Wie gewinne ich gegen meinen Mitbewerber?

Vor 25 Jahre habe ich dieses Thema schon einmal für die Zeitschrift „Fitness Management International“ in einem Artikel thematisiert. Heute schreibe ich erneut über den gleichen Inhalt, jedoch aus dem Blickwinkel der 2020 Marketing Strategie. Der Fitnessstudio Konkurrenzkampf ist hart und wird ohne Zweifel noch härter werden, was die Wichtigkeit bzw. Notwendigkeit, einen größeren Wettbewerbsvorsprung zu gewinnen, in den Fokus rückt.

Differenzpunkte (PODs)

Um aufzufallen, müssen Sie sich deutlich von Ihrer Konkurrenz unterscheiden. Wenn Sie Ihr Fitnessstudio positionieren möchten, benötigen Sie einige hervorstechende Differenzpunkte (PODs). Mit ihrer Hilfe kann ein Konzept gelingen, mit dem sich Ihr Studio in seiner Einzigartigkeit von vielen Standardstudios abhebt. Notieren Sie dazu die drei wichtigen Differenzpunkte, mit denen Sie sich von den konkurrierenden Studios unterscheiden wollen.

1. _____________________________________

2. _____________________________________

3. _____________________________________

Was macht die Konkurrenz besser als wir?

1. _____________________________________

2. _____________________________________

3. _____________________________________

Um ein Beispiel aus meinem Fitnessstudio anzuführen: Die Differenzpunkte ließen sich unter drei Aspekten subsummieren.

1. Abo mit 14 Tage Geld zurück Garantie.

2. Partnerschaft mit lokalen Unternehmen (Außendienst Gesundheitsförderung Mitarbeiter)

3. Gesundheitsorientiertes Sportstudio unter ärztlicher Beratung.

Aus dieser gezielt eingesetzten Analyse wird wiederum eine steigende Kundenmaximierung resultieren.

Emotionale und Individuelle Botschaften

Emotionale Botschaften, die direkt zum Herzen des potenziellen Kunden gehen. Das ist eines der Erfolgsgeheimnisse für alle Ihre Neukunden Werbekampagne. Kunden reagieren erfahrungsgemäß positiv auf:

o Emotionale Botschaften, wobei Werte und Ansichten deutlich herausgestellt werden. Ein werbewirksamer Titel für ein Abnehm Programm könnte lauten: „Wir lassen dich nicht alleine, Abnehmen mit persönlicher Betreuung“

o Individuelle Lösungen, denn Individualisierung der Ansprüche und Wünsche ist enorm wichtig. Interessierte Kunden legen (bildlich gesprochen) Wert auf einen sogenannten „passenden Anzug“ und sind bereit, dafür auch zu zahlen. Individualisierung ist schon längst wirtschaftliche Realität, Qualität geht über Quantität (Z.B. – Abo inklusive zehn Personal Training Stunden)

Benchmarking – Der richtige Abo Preis

Wie lässt sich der optimalste Abo Preis ermitteln? Analysieren Sie den Preis Ihres Konkurrenz Fitnessstudios. Hat dieses Unternehmen einen monatlichen Abo Preis von 49EUR, sollten Sie kalkulieren, ob Sie einen Monatsbeitrag in Höhe von 59EUR oder von 39EUR verlangen. Den Preis der Konkurrenz zu kopieren, macht Sie sofort vergleichbar. In der Regel wird ein höherer Preis mit besserer Qualität assoziiert, während ein niedriger Preis mit geringer Qualität verbunden wird. Haben Sie immer Ihr Ziel vor Augen: Ich will Gewinn erwirtschaften!

Das Expertengremium

Seien Sie ein Gesundheitsexperte. Der heutige Verbraucher möchte nur in einem Fitnessstudio trainieren, das ein Gesundheits- und Fitness-Mekka ist. Der beste Weg, um Ihr Fachwissen zu zeigen, besteht darin, einen Expertenrat zu gründen. Dieser sollte aus ortsbekannten Persönlichkeiten wie: Sportmediziner, Orthopäden und Personal Trainern bestehen. Die aufgeführten Personengruppen sollten auf Ihrer Internet Seite und an der Eingangstafel Ihres Fitnessstudios präsent sein. Ein möglicher Slogan könnte sein: „Gesundheitsorientiertes Sportstudio mit ärztlicher Beratung“. Ein professioneller und positiver Eindruck im Hinblick auf Ihr Studio wäre das Resultat. „Diesem Studio kann ich vertrauen“ ist die übermittelte Botschaft und ein weiteres positives Ergebnis Ihrer Vorgehensweise. Legen Sie zusätzlich den Schwerpunkt auf das 50plus Kundensegment? Behalten Sie im Auge, dass die Zielgruppe der „Best Ager“ besonderen Wert auf Qualität und Zuverlässigkeit legt. Garant für die Einbindung dieser Kunden in Ihr konkurrenzloses Unternehmen könnte die Gründung eines Expertengremiums sein.

Antonio Silva – Erfahrung! Zuverlässigkeit! Kompetenz! Erfinder von über 670 Fitness Marketing Konzepte

Antonio e Silva ist ein international anerkannter Experte für Gesundheitswirtschaft & Fitnessstudio-Consulting sowie Marketing-Management-Konzepte für Fitnessstudios und kennt den internationalen Gesundheits-und Fitnessmarkt wie seine eigene Westentasche. Seit 38 Jahren sammelt er Erfahrungen im internationalen Freizeit- und Fitnessmarkt.

Durch zahlreiche Beiträge und seiner Tätigkeit als Referent (über 200 Fachartikel, 3 Fitness Management Bücher und 1 Multi Media Fitness Manager CD) in der Internationalen Fachpresse hat sich Antonio e Silva darüber hinaus einen Namen gemacht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Antonio Silva

Herr Antonio Silva

Raderbroicherstr.7 7

41564 Kaarst

Deutschland

fon ..: 01722704735

web ..: https://www.antoniosilva.de/

email : antoniosilva@online.de

Fitnessstudios Deutschland

