Fitnessstudio – Sehnsucht als Verkaufsmethode

Sehnsucht ist der Suche nach einem vollkommenen und glücklichen Leben.

Autor: Antonio Silva

Insofern ist die Sehnsucht als Idee immer größer als das, was letztlich in der Realität vorhanden ist. In unserem Fitnessstudio können wir dies sehr effektiv nutzen, um neue Kunden zu gewinnen.

Sehnsucht als Verkaufsmethode

Bevor ich Ihnen erläutert diese Verkaufsmethode haben wir heute zu tage 3 große Probleme bei jeder Fitness interessante, da sind:

1. Aufmerksamkeit

2. Zeit

3. Kosten

Um die richtigere Aufmerksamkeit schnell zu erreichen Die erste Frage des Mitarbeiters bei den Beratung Termin sollte lauten: „Warum möchten Sie mit Fitness starten?“

Warum gehe ich so vor? Das hat zwei Gründe:

1. Der Kunde fängt an zu reden, und damit wird es dem Berater leichter, ihn zu überzeugen. Das heißt: Der Fitness Kunde liefert die Argumente, warum er unbedingt den Abo abschließen möchte. Ab und zu können Sie ihm dann Stichworte liefern, damit das Gespräch in die von Ihnen gewünschte Richtung geht, und Sie mehr über die Wünsche des Kunden erfahren.

2. Wenn der Kunde seine Wünsche äußern kann, dann wird wir nur über seinen Bedürfnissen und Wünschen reden.

Zeit: Bieten Sie immer Trainings Konzepte die wenige Zeit benötigen (maximal 30 Minuten), Thema Zeit ist bei viele interessante ein großes Problem. Das warum gibst so ein große zu zuwachst an Fitness Boutiquen/Micro Studios Konzepte.

Für das Thema kosten bieten Sie die interessanten Sie 2 verschiedene Abos:

a) Premium Card, Training so oft er möchte, z. B. für 49,-EUR Monatlich

b) TimeOut Card, Training nur 2x Woche möglich, z. B. für 39,-EUR Monatlich.

Fitness Kunde kann jede Zeit auf Premium Card Upgrade, diese Systeme wird sehr erfolgreich in dem Hotel/Flug brache umgesetzt. Preis bewusst Kunde wird immer dieses Angebot nehmen aber nach ca. ½ Jahr möchte mehr trainieren und genau in diese Zeit bekommt ein mail von Ihnen über der Möglichkeit für ein Premium Card Upgrade mit Bonus inklusiv (Solarium oder Vibrationstraining) ohne Aufpreis.

Meine Erfahrung ist das über 60% alle Fitness Kunde werden ein Upgrade nehmen, bei kauf habe ich die eindrückt, dass ich nicht so viel Zeit habe, aber danach merk ich das meine neue Fitness Sport Aktivität wichtig ist.

Sehnsucht Methode – Das Planung Strategie

Ich habe sehr erfolgreich diese Verkaufs Methode bei viele 1.000er Fitness interessante Beratung Gespräche eingesetzt, wo ist hier das Geheimnis?

Das Geheimnis ist – What’s your story ?. Sie wissen jetzt den Grund warum diese interessant mit Fitness Anfang möchte, dann spielen Sie jetzt die Sehnsucht Karte.

Ziel Abnehmen:

Berater – „Wie viele Kilos möchten Du abnehmen? wann hast Du dein ideales Gewicht gehabt vor 3 Jahre, 5 Jahre?“

Kunde Antwort: Ich möchte 10 Kilos verlieren, das war mein ideales Gewicht vor 5 Jahre.

Berater: „Wir arbeiten für dich eine individuelle Strategie, ich zeigt Dir deine Planung und sehr wichtig ist das Du weißt was passiert mit deinem Organismus in die 1 Phase (1 und 2er Monat) 2 Phase (3 und 4 Monat) Phase 3 (5 und 6 Monat) das Ziel ist Körperfett zu verliere aber gleichzeitig probieren Muskel zu gewinnen. Diese individuelle Planung ist für Dich „

Solche Vorgehensweiser können Sie auch für andere Ziele wie: Rücken, Muskelaufbau oder Figur Probleme. Der interessante hat jetzt eine genaue visuelle „Roadmap“ von Ihre Berater auf Papier bekommen, eine starke Sehnsucht nach seiner alten Form ist enorm gestiegen. Warum Papier? Weil wirkt realistisch als ein Film, man hat was in der Hand. Was fühl sich besser in Ihre Hand: 100 EURuro schein oder Plastik Geld Karte?

Sehnsucht -Marketing lebt von guten Geschichten, abschließend zeigen sie 2 oder 3 Erfolgs Beispielen von Kunde die ihre Ziele erreichen haben.

Das Planung Strategie ist derart individuell und emotional besetzt, dass kaum ein Mitbewerber an den Kunden herankommt.

