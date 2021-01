Flexible Gebäude für vielseitige Nutzung

Modernisierung von Bestandsgebäuden lohnt sich. Mit aktuellen Lösungen zur Gebäudeautomation sind auch ältere Gebäude wieder flexibel und energieeffizient nutzbar.

Dass die Immobilienwirtschaft wandelbar ist, zeigt die Branche seit Jahren mit innovativen Konzepten und spektakulären Gebäuden – meist für technisch oder architektonisch besonders außergewöhnliche Neubauten. Geradezu nachlässig werden hingegen Bestandsbauten behandelt. Ein Blick in Fußgängerzonen von größeren und in die Stadtzentren von kleineren Städten offenbart den Missstand: Leerstehende Gewerbeimmobilien prägen das Bild. Aber nicht nur hier – auch entlang den Hauptstraßen von kleineren Gemeinden und Dörfern wird das einst unterhaltsame Schaufensterbummeln zu einem trostlosen Vergnügen.

Leerstände verhindern

Auf der anderen Seite beklagen Gemeinden den Wohnungsnotstand und erschließen immer neue Wohngebiete – mit der Folge weiterer Versiegelung von Freiflächen. In manchen Regionen werden aufgrund von Planungsfehlern sogar unverhältnismäßig viele neue Wohnungen gebaut, so dass zu der Versiegelung noch Leerstand von Neubauten hinzukommt. Ein Missmatch von großem Ausmaß. Warum also nicht einfach das Angebot und die Nachfrage zusammenbringen? Es sind – wie so oft – die vermeintlichen Kosten gepaart mit bürokratischen Hürden. Private Eigentümer scheuen sich, ihre Immobilien zu modernisieren und Investitionen zu tätigen, von denen sie nicht wissen, ob sie sich amortisieren. Lieber noch eins/zwei Jahre leer stehen lassen und abwarten, was passiert. Investoren auf der anderen Seite wird nachgesagt, sie spekulierten und ließen Gebäude bewusst unvermietet, um höhere Mieten durch künstliche Verknappung erzielen zu können.

Potentiale freisetzen

Dabei liegt gerade in der Bestandssanierung ein ungeheures Potential für zukunftssichere Investitionen. Besonders, wenn die Immobilie durch eine moderne Gebäudeautomation in ihrer Nutzung flexibel und in ihrem Verbrauch energieeffizient für ihre Nutzer arbeitet. „Gebäude als Dienstleister“ – aus dieser Perspektive betrachtet erscheint eine stark sanierungsbedürftige Immobilie zwar noch nicht als Rohdiamant, dem nur der nötige Schliff fehlt – es wird aber schon erkennbar, dass hier ein Potenzial schlummert. Was verbirgt sich hinter Gebäudeautomation? Nicht nur HLK-Steuerung und Präsenzsimulation. Gebäudeautomation geht weiter. Unter diesem Begriff subsummieren sich vernetzte Geräte, die mit übergeordneten Steuerungsebenen kommunizieren und deren aufgenommenen Messwerte per softwaregestützten Apps und Analysetools ausgewertet werden. Diese Datengrundlage dient zur Optimierung der Energieeffizienz, zur Steigerung des Komforts und der Sicherheit für Gebäudenutzer und nicht zuletzt dem Schutz von Assets.

Mehr zur Modernisierung und Wertsteigerung von Bestandsbauten durch Gebäudeautomation finden Sie im Schneider Electric Blog of Things unter: https://www.se.com/de/de/about-us/contests/local/outlook/solutions/building/buildings-should-be-flexible.jsp

Über den Schneider Electric Blog of Things

Im Blog of Things finden Sie aktuelle Trends und Lösungen aus den Bereichen Digitalisierung und Transformation sowie Informationen zu innovativen Produkten und Initiativen von Schneider Electric.

