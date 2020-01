Flexible Personaldienstleistungen mit Herz in Stuttgart

Die von Caprivi GmbH Fachpersonal legt als flexibler Personaldienstleister besonderen Wert auf eine intensive Betreuung. Vor allem in der Pflege werden Menschen und Unternehmen erfolgreich verbunden.

Schon seit 2005 ist es das ausgesprochene Ziel der von Caprivi GmbH Fachpersonal, Menschen mit Unternehmen zu verbinden. Als Personaldienstleister mit Schwerpunkt Pflege und Handwerk im Bereich der Personalvermittlung und für Zeitarbeit steht bei von Caprivi der Mensch immer im Mittelpunkt. Denn um Arbeitnehmer und Unternehmen erfolgreich zusammenzubringen, ist es wichtig, den Menschen mit seinen fachlichen und persönlichen Qualifikationen zu kennen und zu respektieren. Schließlich wurde von Caprivi als Top-Arbeitgeber im Mittelstand 2019 ausgezeichnet.

Besondere Flexibilität als wichtiger Vorteil

Das breite Angebot an flexiblen Personalkonzepten des Stuttgarter Personaldienstleisters zeichnet sich vor allem durch eine hohe Transparenz und die kurzen Reaktionszeiten aus, was sowohl Unternehmen als auch Arbeitnehmer besonders schätzen. Dass Flexibilität im heutigen Jobmarkt ein wichtiger Faktor ist, spielt bei den Angeboten eine zentrale Rolle – wohl wissend, dass eine intensive Betreuung und ein offener und respektvoller Umgang mit den Mitarbeitern der Schlüssel zum Erfolg sind.

Besondere Expertise im Bereich des Gesundheitswesens

Der wachsende Bedarf an gut qualifiziertem Pflegepersonal wird derzeit öffentlich viel diskutiert. Gerade bei Jobs in der Pflege und im Gesundheitswesen weist von Caprivi einen großen Pool an Pflegefachkräften auf, die regelmäßig erfolgreich an Unternehmen überlassen oder vermittelt werden. Arbeitssuchende mit einer Pflegeausbildung oder examinierte Pflegekräfte finden hier einen Partner, der über einen intensiven persönlichen Austausch einen passenden Arbeitsplatz langfristig zur Verfügung stellt. Des Weiteren profitieren Arbeitnehmer von einer weit übertariflichen Bezahlung und nicht selten von einer Übernahme im Entleih-Unternehmen.

Der Partner für Personaldienstleistungen in Stuttgart

Die von Caprivi GmbH Fachpersonal ist ein mittelständisches Unternehmen für flexible Personaldienstleistungen mit ca. 50 internen und über 300 externen Mitarbeitern. Der Hauptsitz befindet sich am Standort Stuttgart in der Königstraße 33 und der Nebenstandort in Frankfurt. Das Unternehmen wird geführt von der geschäftsführenden Gesellschafterin Helga von Caprivi. Für Fragen rund um das Thema Personaldienstleistung steht das Team unter der 0711/34252-0 gerne zur Verfügung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

von Caprivi GmbH Fachpersonal

Herr Thorben Schmitt

Königstraße 33

70173 Stuttgart

Deutschland

fon ..: 0711-342520

web ..: https://voncaprivi.de

email : info@vonCaprivi.de

Pressekontakt:

RegioHelden GmbH

Herr Benjamin Oechsler

Rotebühlstraße 50

70178 Stuttgart

fon ..: 0711 128 501-0

web ..: https://www.regiohelden.de

email : pressemitteilung@regiohelden.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

AixConcept: Spendenaktion zu Weihnachten 2019 mit breakfast4kids