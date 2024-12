Fliegengitter schützen vor Spinnen: Ihr Zuhause bleibt spinnenfrei

Insektenschutz Klumpp bietet maßgeschneiderte Lösungen für alle Wohnräume

Spinnen, die durch das offene Fenster in die Wohnung krabbeln, sind für viele ein Alptraum. Mit den Fliegengittern von Insektenschutz Klumpp gehören solche Szenarien der Vergangenheit an. Die feinmaschigen Netze halten Spinnen und andere Krabbeltiere sicher draußen.

Die Hauswinkelspinne ist besonders aktiv, wenn es draußen kühler wird. Dann sucht sie Zuflucht in warmen Häusern und Wohnungen. „Unsere Fliegengitter sind die ideale Barriere, um Spinnen den Zugang zu verwehren“, erklärt Werner Klumpp. „Dabei garantieren wir eine ungestörte Luftzirkulation und ein angenehmes Raumklima.“

Klumpp bietet Fliegengitter in verschiedenen Varianten an, die sich an Fenster, Türen und sogar Dachfenster anpassen lassen. Die Gitter sind aus robusten Materialien gefertigt, die UV-beständig, leicht zu reinigen und besonders langlebig sind.

Erleben Sie, wie einfach es sein kann, Spinnen und andere ungewollte Gäste draußen zu halten. Kontaktieren Sie uns und lassen Sie sich von unseren individuellen Lösungen überzeugen.

Klein aber fein ist unsere Devise. Seit vielen Jahren kümmern wir uns professionell und erfolgreich um Insekten- und den immer wichtigeren Pollenschutz. Bei uns bekommen Sie keine Billigvariante, sondern eine der besten und zuverlässigsten Schutzmassnahmen.

Größten Wert legen wir auf erstklassige Beratung und dem wichtigen Aufmass vor Ort. Wo andere aufgeben beginnt für uns die Herausforderung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

KLUMPP Insektenschutz

Herr Werner Klumpp

Suebenstraße 4

72149 Neustetten

Deutschland

fon ..: 0747225106

web ..: http://insektenschutz-klumpp.de/

email : info@insektenschutz-klumpp.de

Pressekontakt:

KLUMPP Insektenschutz

Herr Werner Klumpp

Suebenstraße 4

72149 Neustetten

fon ..: 0747225106

web ..: http://insektenschutz-klumpp.de/

email : info@insektenschutz-klumpp.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Sierra Madre meldet industrielle Produktion in der Verarbeitungsanlage der Guitarra-Mine